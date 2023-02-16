春日好去處│「上海商業．博愛單車百萬行2023」與Sanrio家族成員組成單車小隊 齊齊破風馳騁

今次活動榮幸獲得向來熱心公益的上海商業銀行冠名贊助，與博愛醫院再度攜手舉辦「上海商業．博愛單車百萬行2023」，並由藝人任賢齊出任活動大使，與港人同以單車破風而上，衝破疫情陰霾，齊以正能量迎接未來新挑戰！是次活動更有３位香港運動員擔任「Star Rider」，包括前香港花式溜冰代表隊成員馬曉晴、前香港單車代表隊成員馬詠茹及香港羽毛球代表隊成員伍家朗一齊拍住上，號召更多年青人為慈善向前馳行。由即日起至３月８日接受報名，籌得的善款將用作興建全港最大的安老院舍「博愛屯門藍地長者護理及護養安老院舍」，實行寓運動於慈善！

時隔三年，全城期待的最大型慈善單車活動｢上海商業．博愛單車百萬行2023」將於2023年4月16日（星期日）再次登陸昂船洲大橋！今次活動首度聯乘Sanrio家族成員，派出充滿活力的Bad Badtz-Maru（XO）、Kerokerokeroppi（青蛙）、Pompompurin（布甸狗）、Pochacco（PC狗）及Ahirunopekkle（AP鴨）組成單車小隊，齊齊迎風馳騁。

Sanrio 家族成員首次落場 齊齊激發運動細胞

｢上海商業．博愛單車百萬行2023」舉辦已十載，多年來廣受男女老幼歡迎，歷年總參與人數已超過5萬人，合共為博愛醫院籌得接近港幣6000萬元的善款，善心善行屢成佳話。自2020年起，礙於疫情嚴峻，｢博愛單車百萬行」搖身一變以線上踩單車形式舉行，各參加者超越時間與空間限制，於疫情繼續保持運動習慣與正能量，活動廣獲好評！

此外，活動另設「最高籌款獎」、「最具創意服飾獎」等多個獎項，鼓勵參加者突破自我，並廣邀親友捐款支持，共襄善舉！獎品豐富，快來施展渾身解數，與Sanrio家族成員一同全力衝刺！活動當日亦將於香港專業教育學院（青衣）舉辦單車及健康生活嘉年華，除頒獎典禮外，更設有多項精彩表演、攤位遊戲、慈善義賣、產品試用及禮品派發等，節目豐富，不容錯過！