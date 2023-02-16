春日好去處│「上海商業．博愛單車百萬行2023」與Sanrio家族成員組成單車小隊 齊齊破風馳騁

時隔三年，全城期待的最大型慈善單車活動｢上海商業．博愛單車百萬行2023」將於2023年4月16日（星期日）再次登陸昂船洲大橋！今次活動首度聯乘Sanrio家族成員，派出充滿活力的Bad Badtz-Maru（XO）、Kerokerokeroppi（青蛙）、Pompompurin（布甸狗）、Pochacco（PC狗）及Ahirunopekkle（AP鴨）組成單車小隊，齊齊迎風馳騁。
任賢齊出任活動大使 ３位香港運動員擔任「Star Rider」
今次活動榮幸獲得向來熱心公益的上海商業銀行冠名贊助，與博愛醫院再度攜手舉辦「上海商業．博愛單車百萬行2023」，並由藝人任賢齊出任活動大使，與港人同以單車破風而上，衝破疫情陰霾，齊以正能量迎接未來新挑戰！是次活動更有３位香港運動員擔任「Star Rider」，包括前香港花式溜冰代表隊成員馬曉晴、前香港單車代表隊成員馬詠茹及香港羽毛球代表隊成員伍家朗一齊拍住上，號召更多年青人為慈善向前馳行。由即日起至３月８日接受報名，籌得的善款將用作興建全港最大的安老院舍「博愛屯門藍地長者護理及護養安老院舍」，實行寓運動於慈善！
Sanrio家族成員首次落場 齊齊激發運動細胞
｢上海商業．博愛單車百萬行2023」舉辦已十載，多年來廣受男女老幼歡迎，歷年總參與人數已超過5萬人，合共為博愛醫院籌得接近港幣6000萬元的善款，善心善行屢成佳話。自2020年起，礙於疫情嚴峻，｢博愛單車百萬行」搖身一變以線上踩單車形式舉行，各參加者超越時間與空間限制，於疫情繼續保持運動習慣與正能量，活動廣獲好評！
此外，活動另設「最高籌款獎」、「最具創意服飾獎」等多個獎項，鼓勵參加者突破自我，並廣邀親友捐款支持，共襄善舉！獎品豐富，快來施展渾身解數，與Sanrio家族成員一同全力衝刺！活動當日亦將於香港專業教育學院（青衣）舉辦單車及健康生活嘉年華，除頒獎典禮外，更設有多項精彩表演、攤位遊戲、慈善義賣、產品試用及禮品派發等，節目豐富，不容錯過！
參加者可獲Sanrio家族限量版選手包
另外，為支持各出心出力的單車健兒，所有參加者均可獲限量版選手包，包括Sanrio家族成員主題指定款式單車衣一件、限量運動毛巾，如於2月19日前成功報名，更可額外獲得限量日式飯盒袋一個。得到Sanrio家族成員單車小隊的加持，各位大小朋友都充滿力量，齊來挑戰自我！「上海商業．博愛單車百萬行2023」特別推出一系列以慈善價發售的限定主題精品，Sanrio家族成員粉絲又怎能錯過？
「上海商業．博愛單車百萬行2023」活動詳情及報名須知：
報名日期：即日起至2023年3月８日
活動日期：2023年4月16日 (星期日)
活動時間：起步禮 – 上午7時正；頒獎禮 ─ 上午9時正
活動路線：青沙公路、昂船洲大橋及南灣隧道路段(約13公里)
比賽名額：6000人 (先到先得，額滿即止)
活動大使：任賢齊
Star Rider：
前香港花式溜冰代表隊成員 ─ 馬曉晴
前香港單車代表隊成員 ─ 馬詠茹
香港羽毛球代表隊成員 ─ 伍家朗
賽事組別：
個人組
（性別不限，參加者須年滿6歲或以上。）
企業及團體組
（每隊15名成員，成員性別不限。參加者須年滿6歲或以上，需於指定時間內完成。）
報名費用：
個人組：HK$780
企業及團體組：HK$32,000
*參加者均可獲得限量選手包一個
挑戰獎項：
最高籌款獎 (冠、亞、季軍)
最具創意服飾獎
團隊精神大獎
道路安全大獎
博愛精神大獎
備註：
報名一經接納，報名費將不獲退回。
大會擁有修改及解釋以上規則的權利。
查詢︰
電話：2117 1650
Facebook：www.facebook.com/cycleformillions