春日好去處│景林單車體驗優惠大放送 教育x運動商戶聯乘豐富優惠多重賞、騎車購物日日賞

由即日起至3月31日期間，景林商場將舉辦一系列特備單車主題活動，包括花式單車表演及體驗、單車騎行尋寶活動、單車電競E-ride挑戰等，與大家過一個好玩健康又活力十足的初春，各位單車發燒友不容錯過精彩的「景林單車體驗三部曲」！另外，商場更有連串豐富優惠放送，包括教育x運動商戶聯乘優惠多重賞，以及騎車購物日日賞，大家既可享受新春騎車樂趣，又可盡享商場著數禮遇，可謂一騎多FUN。 花式單車表演及體驗 花式單車是一項充滿動感，極富挑戰，能訓練平衡及反應的單車運動，技術精湛的單車手將進行花式單車表演，展示多項高難度且極具觀賞價值花式單車動作。將軍澳景林商場亦會舉辦45分鐘體驗班，讓小朋友可學習簡單花式基礎及入門動作。 日期：2月19日及3月5日（星期日） 時間：下午2時至下午4時 (45分鐘一節) 地點：將軍澳景林商場單車駅中庭 名額：8人一節 年齡限制： 6歲或以上 (懂騎單車) 報名費：港幣$20 (出席體驗班將獲發商場$20現金券) 報名連結： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY5p7YogOoyhMV8yTPtqS9HRdhTluF5QZtx1Oxe4p-fXAu7A/viewform

景林單車騎行尋寶活動 將軍澳景林商場單車駅於今個初春搖身一變成為藏寶地點，參加者會獲發一張地圖並須在限時之內騎着單車，沿着地圖路線及指示，到單車駅及鄰近挑戰站，其中包括最新熱點跨灣大橋，完成指定任務並集齊印章，然後回到單車駅衝過終點，即可換領豐富禮品！挑戰項目將糅合健康及具趣味的任務，既測試參加者大腦潛能，又考驗爆發力，絕對需要鬥智鬥力贏獎品。透過尋寶漫遊，參加者更加可深入認識社區及發掘不一樣的將軍澳。 日期：2023年3月11 及 12日 （星期六及星期日） 時間：中午12時至下午5時 (2小時一節) 地點：將軍澳景林商場單車駅中庭及鄰近範圍 費用：港幣$20 (出席活動將獲發商場$20現金券) 報名連結：https://forms.gle/fWEGmuH7Kz8ks8NE6

單車電競 E-ride 將軍澳景林商場單車駅與香港單車學院合作設置「虛擬單車電競場」，結合體育和電競的元素，利用模擬器、Al等技術，讓大家瞬間化身為公路單車選手，並進行虛擬競速比賽。 活動將設置挑戰排行榜，絕對是各路選手大展身手的好機會，在龍虎榜力爭上游！每月頭三名選手將有機會贏取豐富獎品！ 日期：即日起至3月31 日 時間：中午12時至下午6時 (星期一、五除外) 地點：景林商場單車駅地下16E號鋪 - 香港單車學院 參加辦法：於景林商場或明德商場消費滿$20，憑有效發票及讚好民坊Facebook及IG專頁，即可獲得一次挑戰機會。

教育 x 運動商戶聯乘優惠多重賞 於商場教育及運動商戶消費滿$600，憑最多兩張有效收據，即有機會換領$100運動商戶及$100教育商戶現金券各一張，商戶現金券適用於景林商場及明德商場指定參與商戶。(數量有限，先到先得，換完即止) 日期：即日起至換完即止 時間：上午11時至晚上10時 地點：景林商場 / 明德商場客戶服務櫃檯 *商場租戶及其員工不得參與是次推廣活動。 騎車購物日日賞 於景林商場/明德商場即日以電子貨幣*累積消費滿$200或以上，憑最多兩張不同商戶的機印發票（最少一張由餐飲商戶發出），即有機會換取景林商場x 明德商場$20商場現金券。每人每日憑每組有效發票最多可換領一張。（數量有限，先到先得，換完即止) 日期：即日起至換完即止 時間：上午11時至晚上10時 地點：景林商場/明德商場客戶服務櫃檯 *電子貨幣消費包括信用卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Tap & Go 、微信支付、支付寶或其他手機支付程式。 ^參加者須出示商戶機印發票、有效電子機印發票正本及提供簽賬所使用之實體信用卡或所使用的手機 支付程式電子支付工具介面給主辦單位工作人員作核實及確認有關交易之資料 *商場租戶及其員工不得參與是次推廣活動。