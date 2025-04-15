春日轉季身體護理：Aesop首款乳霜質地潔膚露+ KANEBO水膜亮澤磨砂膏

在乍暖還寒的初春，溫度與濕度都是時高時低，除了照顧面部肌膚，身體肌膚一樣不容忽視，選用溫和的潔淨產品，為肌膚補濕，同時喚醒春日慵懶感！
Aesop 厄勒俄斯滋潤身體潔膚露
Aesop經8年研發，最近首度推出柔潤乳霜質感的身體潔膚配方，新出「厄勒俄斯滋潤身體潔膚露」，有別於其他 Aesop身體潔膚露，這款潔膚露具奶油般的獨特乳霜質地，以細緻的綿密泡沫，提供潔淨效果，同時舒緩乾燥，兼顧潔淨與保濕兩大功效，帶來柔軟、水潤、潔淨的肌膚。特別適合乾性膚質，帶來不刺激但依然具高效潔淨力的配方。
全新「厄勒俄斯滋潤身體潔膚露」蘊含多種潤膚保濕成分，包括乳木果油、荷荷芭籽、生育酚（維他命 E）。此外，也含豐富備受推崇的淨化植物萃取，像是雪松、廣藿香、丁香。這些植物萃取精油，交織出木質、辛香、草本的迷人香氣，令身體肌膚和沐浴空間在春日縈繞美好芬芳。
KANEBO 水膜亮澤身體磨砂膏
水膜亮澤身體磨砂膏蘊含3種不同的崩解性磨砂顆粒，無論大小、觸感和溶解時間各不相同，以溫和的磨砂顆粒輕柔去除粗厚角質、黑頭污垢和多餘的老廢角質等皮脂污垢。加上約50%的美肌油，沐浴後的肌膚宛如被水潤膜包覆般。醇厚的乳膏在塗抹後轉化為油狀，觸感柔和舒適，適合每日使用。
磨砂膏通過溫和清潔、角質護理、深層補水3重功效，針對不同身體部位進行多方位護理，使全身肌膚柔嫩光滑、充滿透明感，喚醒疲憊的春日肌膚。