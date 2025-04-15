春日轉季身體護理：Aesop首款乳霜質地潔膚露+ KANEBO水膜亮澤磨砂膏

在乍暖還寒的初春，溫度與濕度都是時高時低，除了照顧面部肌膚，身體肌膚一樣不容忽視，選用溫和的潔淨產品，為肌膚補濕，同時喚醒春日慵懶感！

Aesop 厄勒俄斯滋潤身體潔膚露

Aesop經8年研發，最近首度推出柔潤乳霜質感的身體潔膚配方，新出「厄勒俄斯滋潤身體潔膚露」，有別於其他 Aesop身體潔膚露，這款潔膚露具奶油般的獨特乳霜質地，以細緻的綿密泡沫，提供潔淨效果，同時舒緩乾燥，兼顧潔淨與保濕兩大功效，帶來柔軟、水潤、潔淨的肌膚。特別適合乾性膚質，帶來不刺激但依然具高效潔淨力的配方。