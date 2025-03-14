春暖綻放遊高鐵 賞花大江南北

當各位看到這幅美照時，別以為是京都、奈良櫻花正盛，這兒其實是武漢東湖櫻花園！春暖花開，賞花毋須搭飛機呢！內地不同城市正迎來繁花盛開的季節，賞花熱點多不勝數，近如大灣區的肇慶星湖西堤，就有連綿3公里長的紫荊花道，廣西賀州的格桑花和薰衣草花海同樣壯觀，遠至昆明教場中路林蔭兩旁的藍花楹大道、武漢大學和東湖櫻花園種滿日本櫻花等，繁花似錦應有盡有。其實高鐵連接93個內地城市站點，讓大家輕鬆捕捉百花盛放的最美景致，而高鐵推出「高鐵賞花超值遊」，夥拍7間旅行社提供逾70個賞花「超值團」任君選擇。心動不如行動，即刻向相關旅行社查詢花季專屬行程啦！

郴州與賀州 首次成賞花團目的地

7間參與之旅行社包括大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、東瀛遊、美麗華旅遊、味力之旅及永安旅遊，即日至4月30日(4月3至6日、17至21日除外)，合共推出逾70個為期2至8天的高鐵賞花團，暢遊廣州、郴州、賀州、肇慶、韶關等10多個熱門賞花景點。當中熱門賞櫻勝地湖南郴州，以及南方薰衣草集中地廣西賀州更首次成為高鐵超值團目的地，沉浸於漫山遍野由不同顏色花朵所編織而成的花海中，感受世外桃源般的迷人景致。

