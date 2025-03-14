春暖綻放遊高鐵 賞花大江南北

當各位看到這幅美照時，別以為是京都、奈良櫻花正盛，這兒其實是武漢東湖櫻花園！春暖花開，賞花毋須搭飛機呢！內地不同城市正迎來繁花盛開的季節，賞花熱點多不勝數，近如大灣區的肇慶星湖西堤，就有連綿3公里長的紫荊花道，廣西賀州的格桑花和薰衣草花海同樣壯觀，遠至昆明教場中路林蔭兩旁的藍花楹大道、武漢大學和東湖櫻花園種滿日本櫻花等，繁花似錦應有盡有。其實高鐵連接93個內地城市站點，讓大家輕鬆捕捉百花盛放的最美景致，而高鐵推出「高鐵賞花超值遊」，夥拍7間旅行社提供逾70個賞花「超值團」任君選擇。心動不如行動，即刻向相關旅行社查詢花季專屬行程啦！
郴州與賀州 首次成賞花團目的地
7間參與之旅行社包括大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、東瀛遊、美麗華旅遊、味力之旅及永安旅遊，即日至4月30日(4月3至6日、17至21日除外)，合共推出逾70個為期2至8天的高鐵賞花團，暢遊廣州、郴州、賀州、肇慶、韶關等10多個熱門賞花景點。當中熱門賞櫻勝地湖南郴州，以及南方薰衣草集中地廣西賀州更首次成為高鐵超值團目的地，沉浸於漫山遍野由不同顏色花朵所編織而成的花海中，感受世外桃源般的迷人景致。
「廣州超值團」有機會乘搭「高鐵熊貓專列」
如果參加「廣州超值團」，於4月4日前購買往來廣州南、深圳北或福田站的港鐵動感號指定班次的話，更有機會乘搭「高鐵熊貓專列」，沿途於列車內與大熊貓一家打卡留念，捕捉龍鳳胎「家姐」、「細佬」的趣致造型。讓您無縫銜接花花世界，出行春日高鐵遊，沉浸式感受浪漫高鐵賞花之旅。
獨家入住鳴沙山野奢營 「沙丘DUNES」騎駱駝 直航敦煌8天 探索絲綢之路
大航假期於春夏期間推出「探索絲綢之路」之旅，直航敦煌8天團走訪嘉峪關關城、莫高窟、交河故城等，包VIP專車欣賞張掖七彩丹霞秘景、鳴沙山月牙泉體驗騎駱駝、一睹神話之地西王母「烏魯木齊天山天池」。此團特別安排乘坐絲綢鐵路的蘭新高速鐵路，往返絲路最精華段，更全港獨家入住鳴沙山野奢營，享日落篝火與日出早餐，當然少不了隨團全粵語導遊加攝影師紀錄行程點滴。
團號：CDNH08G
團費：9,909港元起 (出發前30日早報名優惠：即減200港元/人)
出發日期：25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 27/6
查詢：2133 9468 / 6284 4992 大航假期
世界三大櫻花之都 「櫻舞春風 楚地花開」武漢賞櫻5天高鐵團
被譽為世界三大櫻花之都的武漢，每逢櫻花季都會吸引千萬遊客前來欣賞。香港中旅社推出「武漢賞櫻/仙桃、長沙、岳陽、洞庭湖 五天高鐵純玩團」，香港乘坐高鐵直達武漢，除了必訪東湖櫻花園和晴川閣沉浸式體驗日系賞櫻外，更會遊覽「天下第一樓」的黃鶴樓，以及仿印度、緬甸阿難陀寺建築而興建的古德寺。行程更會安排「漢味小吃第一巷」的戶部巷，以及「千年民俗美食街」之稱的長沙坡子街夜市，享受當地街頭美食。
團號：CWDC/CLEC
團費：$4,199港元起
出發日期：3 - 4月
查詢：3859 4800 香港中旅社
群峰競秀 一睹江門圭峰山與白水帶 遊走拍劇取景地 百年騎樓三十三墟街
隨著深中通道開通，往返江門更快捷便利，亦增加港人遊覽江門的興趣。八達旅遊推出「百年騎樓狂飆拍攝地三十三墟街‧白水帶風景區+《中嘉廣場國際酒店》純玩2天團」，搭乘旅遊巴分別到訪當地兩大著名風景區，圭峰山與白水帶，前者自唐代起為廣東名山，後者有清代道光年間建成的水月宮，另有雄偉的龍光塔。行程更到影視劇取景地百年騎樓三十三墟街，兼入住毗連中嘉廣場的4星級酒店，附近美食、行街、按摩等，應有盡有。
團號：CJ222 團費：98港元起
出發日期：即日至6月，逢周一、三出發
查詢：2626 0102 / 9293 2808 (WhatsApp)
6天雲南精華遊 走玉龍雪山 訪麗江古城與沙溪古鎮
金途天下推出「6天雲南精華遊」，直航雲南大理，先夜遊麗江古城，乘雪山專線訪玉龍雪山的雲杉坪索道、觀光車到山麓白水河和藍月谷；再加入瀘沽湖看日出，體驗摩梭人走婚宴。到旅程後段轉訪香格里拉，去藏區香巴拉時輪壇城感受藏傳佛教，並到世界之最虎跳峽與《去有風的地方》劇集取景地的沙溪古鎮，臨走前還去洱海龍龕碼頭，飽覽醉人美景。
團號：HYUA06P 團費：3,999港元起
出發日期：3月21、23、30日
查詢：2138 6166 / 8493 5184 (WhatsApp)
高鐵出發 萬畝櫻花 遍地油菜花 賞貴州花海盛宴
新怡旅遊推出「貴州‧花海盛宴5天團」，搭乘高鐵直達貴陽，到訪市中心地標「甲秀樓」，兼入住五星級喜來登酒店。行程遊覽平壩萬畝櫻花園和有「金海雪山」美稱梨花樹與油菜花田，必訪壯觀的黃果樹瀑布與陡坡塘瀑布，亦會到西江千戶苗寨，品嘗特色苗侗風味餐與欣賞民族歌舞。
團號：CRH5006
團費：2,999港元起
出發日期：即日至4月10日止
查詢：2117 9799 /
6994 8005 (WhatsApp)