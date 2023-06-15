時代廣場內的新派上海淮揚之美•十里

最近在時代廣場食通天開業的《十里》，主打新派上海及淮揚菜。十里的出品團隊對菜式非常考究，重現了滬菜及淮揚菜的經典傳統風味，特別著重燉、燜、煨、焐、蒸、燒的運用，並注入現代飲食文化，在傳統淮揚菜系中注入現代飲食文化，予人煥然一新的感覺。

•十里片皮鴨──坊間處理片皮鴨方法大同小異，十里師傅突破固有框架，特別在不加醃製的狀態下，直接烤製鴨身，盡量保留鴨的原味。另一重點在火候掌控，火欠則生，火過則黑，一隻完美的烤鴨呈油亮的棗紅色，皮脆肉嫩；加上饃饃皮、配料與烤鴨醬，入口鴨香四溢。



•黃金萬両蟹粉石鍋飯──蟹粉經調味後爆炒，金黃鮮香，席前將蟹粉倒入砂煲，粒粒分明的炒飯與蟹粉拌勻，每一口也是滿滿的蟹粉鮮香。



•十里佛跳牆(鮑魚、關西遼參、花膠、蹄筋、鴨掌)──佛跳牆並非淮揚菜，但淮揚菜燉、燜、煨、蒸、燒、炒等多元化烹調特點，在佛跳牆裡呈現。十里師傅更將這道傳統菜餚以法國烹飪技術進行現代化改造，以豐富和增強風味。



•龍蝦酸湯桂花魚──酸湯魚的主角以桂花魚入饌，配以古早配方醃製及風乾的酸菜，製作成酸湯桂花魚。並加入澳洲龍蝦令菜式升級，視覺上非常吸睛之餘，還有萵筍、紫淮山及菇菌等配料，為鮮嫩的魚肉增添爽彈口感，色香味俱全。



•古法蒸小黃魚配紫蘇麵──擺盤講究，一口麵，一口小黃魚梅花間竹，極之適合相機先食，調味有花雕酒糟滷及冰糖等，爽彈麵條和嫩滑魚肉盡吸醬汁，滿口芳香。

銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場食通天11樓1103號舖│2321 6833