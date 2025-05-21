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生活
2025-05-21 19:00:00

時代廣場推曼聯展覽 展出C朗/般奴/海倫/達洛治親筆簽名實戰球衣 必搶球員簽名精品

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時代廣場推曼聯展覽 展出C朗/海倫/達洛治親筆簽名實戰球衣 必搶球員簽名精品

英超球隊曼聯時隔12年再次訪港！由即日起至615日期間，銅鑼灣時代廣場特別舉辦曼聯主題展覽，展出多件球隊知名球員實戰球衣及設備，當中包括名將C朗親筆簽名比賽戰衣。曼聯粉絲更可在場內限定店選購現役球員親筆簽名精品。在5月下旬，現役球隊成員更會現身，與粉絲近距離互動！ 

時代廣場與Supreme FC（至尊足球會）攜手打造「MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」展覽。（本報攝）

時代廣場與Supreme FC（至尊足球會）攜手打造「MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」展覽

展示曼聯球星實戰用品

時代廣場與Supreme FC（至尊足球會）攜手推出「MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」展覽，展出多款曼聯知名球星實戰球衣及裝備。展覽以足球場為設計主題，採用代表球隊的紅、黑及白色作為主色調。

展品分為2期展出，首階段由即日起至61日期間展出，粉絲可觀賞C2021年實戰球衣及齊集全隊球員簽名的達洛治實戰球衣，回顧球隊歷史時刻。粉絲同時可欣賞C朗在20212022賽季時所獲得的「本場最佳球員」獎座、明顯使用痕跡與草地污漬的奧拿拿（Onana）使用過的門將手套及加拿祖穿著過的球鞋等。

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烏加迪及卡斯美路實戰球衣。 （本報攝） 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）及邁奴（Kobbie Mainoo）實戰球衣。（本報攝） 邁奴（Kobbie Mainoo）實戰簽名球衣。（本報攝） 般奴費南迪斯實戰簽名球衣。（本報攝） 加拿祖（Alejandro Garnacho）簽名球衣。（本報攝） 般奴費南迪斯實戰球衣。（本報攝） 般奴費南迪斯實戰球鞋。（本報攝） C朗在2021–22賽季對陣熱刺時獲得的「本場最佳球員」獎座。（本報攝） 奧拿拿（Onana）使用過的門將手套，可見明顯使用痕跡與草地污漬，手背印有代表號 碼「1」與國旗標誌，手掌處並附有親筆簽名。（本報攝） 奧拿拿（Onana）使用過的門將手套，可見明顯使用痕跡與草地污漬，手背印有代表號 碼「1」與國旗標誌，手掌處並附有親筆簽名。（本報攝） C朗實戰球衣。（本報攝） C朗實戰簽名球衣。（本報攝） C朗實戰簽名球衣。（本報攝） 馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）親筆簽名實戰球衣。（本報攝） 雲達沙實戰球衣。（本報攝） 馬薩奧利（Noussair Mazraoui）及達洛治親筆簽名實戰球衣。（本報攝） 馬薩奧利（Noussair Mazraoui）及達洛治親筆簽名實戰球衣。（本報攝） 域陀連迪路夫（Victor Lindelof）實戰球衣。（本報攝） 艾歷臣實戰球衣。（本報攝） 雲達沙曼聯球衣。（本報攝）

必搶球員親筆簽名精品

現場設期間限定店，粉絲可選購一系列現役球員如翼鋒加拿祖、中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）和中場美臣蒙特（Mason Mount）有關的限定親筆簽名精品，極具收藏價值。

如果想與曼聯球員近距離合照及互動，必定要參與「MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」簽名會，與現役一隊曼聯的球員作近距離接觸！詳情可留意 Supreme FC最新消息。

MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」展覽@Times Square

日期︰即日起至2025615

時間︰上午10時至晚上10

地點︰銅鑼灣時代廣場2樓中庭

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