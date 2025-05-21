時代廣場推曼聯展覽 展出C朗/般奴/海倫/達洛治親筆簽名實戰球衣 必搶球員簽名精品

英超球隊曼聯時隔12年再次訪港！由即日起至6月15日期間，銅鑼灣時代廣場特別舉辦曼聯主題展覽，展出多件球隊知名球員實戰球衣及設備，當中包括名將C朗親筆簽名比賽戰衣。曼聯粉絲更可在場內限定店選購現役球員親筆簽名精品。在5月下旬，現役球隊成員更會現身，與粉絲近距離互動！

展示曼聯球星實戰用品

時代廣場與Supreme FC（至尊足球會）攜手推出「MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」展覽，展出多款曼聯知名球星實戰球衣及裝備。展覽以足球場為設計主題，採用代表球隊的紅、黑及白色作為主色調。

展品分為2期展出，首階段由即日起至6月1日期間展出，粉絲可觀賞C朗2021年實戰球衣及齊集全隊球員簽名的達洛治實戰球衣，回顧球隊歷史時刻。粉絲同時可欣賞C朗在2021至2022賽季時所獲得的「本場最佳球員」獎座、明顯使用痕跡與草地污漬的奧拿拿（Onana）使用過的門將手套及加拿祖穿著過的球鞋等。