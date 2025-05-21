時代廣場推曼聯展覽 展出C朗/般奴/海倫/達洛治親筆簽名實戰球衣 必搶球員簽名精品

英超球隊曼聯時隔12年再次訪港！由即日起至6月15日期間，銅鑼灣時代廣場特別舉辦曼聯主題展覽，展出多件球隊知名球員實戰球衣及設備，當中包括名將C朗親筆簽名比賽戰衣。曼聯粉絲更可在場內限定店選購現役球員親筆簽名精品。在5月下旬，現役球隊成員更會現身，與粉絲近距離互動！
展示曼聯球星實戰用品
時代廣場與Supreme FC（至尊足球會）攜手推出「MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」展覽，展出多款曼聯知名球星實戰球衣及裝備。展覽以足球場為設計主題，採用代表球隊的紅、黑及白色作為主色調。
展品分為2期展出，首階段由即日起至6月1日期間展出，粉絲可觀賞C朗2021年實戰球衣及齊集全隊球員簽名的達洛治實戰球衣，回顧球隊歷史時刻。粉絲同時可欣賞C朗在2021至2022賽季時所獲得的「本場最佳球員」獎座、明顯使用痕跡與草地污漬的奧拿拿（Onana）使用過的門將手套及加拿祖穿著過的球鞋等。
必搶球員親筆簽名精品
現場設期間限定店，粉絲可選購一系列現役球員如翼鋒加拿祖、中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）和中場美臣蒙特（Mason Mount）有關的限定親筆簽名精品，極具收藏價值。
如果想與曼聯球員近距離合照及互動，必定要參與「MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」簽名會，與現役一隊曼聯的球員作近距離接觸！詳情可留意 Supreme FC最新消息。
「MATCHLEGACY: SHIRTS THAT DEFINED THE GAME」展覽@Times Square
日期︰即日起至2025年6月15日
時間︰上午10時至晚上10時
地點︰銅鑼灣時代廣場2樓中庭