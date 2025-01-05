時代廣場 X 日本插畫大師北澤平祐 幸運棋緣限定利是封及棋盤遊戲

新春將至，銅鑼灣時代廣場聯同日本知名插畫大師北澤平祐呈獻《幸運棋緣》迎新春企劃，率先推出新春「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲，供Team Times會員獨家換領。

出生於日本橫濱的北澤平祐是當今備受關注的日本插畫家，以色彩斑斕和視覺鮮明的繪畫風格見稱，以豐富的細節和副有故事性的畫面，帶來滿溢著童趣活潑的氛圍，曾與日本眾多知名品牌合作。是次與時代廣場合作的《幸運棋緣》新春企劃，創新地以巨型棋盤為主軸，再以具有新年氛圍的駿馬、風車、繁花及招財貓等元素，設計出極具童話氣息且令人眼前一亮的新春打卡熱點。

北澤平祐與時代廣場合作的《幸運棋緣》新春企劃，以巨型棋盤為主軸。

Team Times 會員獨家換領

插畫大師北澤平祐親自為銅鑼灣時代廣場設計出新春「幸運棋緣」利是封和「萬花棋緣」棋盤遊戲。由2025年1月6日至28日期間，免費登記成為Team Times會員，並於時代廣場即日內以電子消費滿指定金額，即可換領「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲。

「幸運棋緣」利是封以馬、風車、繁花及招財貓等為主題，寓意萬事如意、好運常伴，利是封以紅、橙、黃、粉紅等繽紛歡樂配色，配搭燙金及3D浮雕圖案，更添質感，帶來別開生面的新春祝福。