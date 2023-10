時代廣場 x Charr Morita 《Life is Good in the Woods》企劃 消費可做善事 換限量露營精品

銅鑼灣時代廣場,請來日本藝術家Charr Morita,即日起至11月5日,合力為公眾帶來《Life is Good in the Woods》企劃,並在露天廣場建造秋意盎然的日本野外景色,更將推出兩款限量露營精品,顧客消費滿指定金額並捐款予「香港公益金」即可換領,同時可參加花海遊戲,完成任務後即場捐款可換領限量手持小氣球。

來自日本香川縣的Charr Morita,熱愛滑板和Hip Hop文化,擅長以獨特線條配搭鮮豔色調,創作充滿童趣感且風格強烈的作品,他筆下的人物和動物角色幽默有動感。是次與時代廣場合作的《Life is Good in the Woods》企劃,Charr Morita更以其童年時期的露營回憶。