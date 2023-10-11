時代廣場 x Charr Morita 《Life is Good in the Woods》企劃 消費可做善事 換限量露營精品

時代廣場找來日本藝術家Charr Morita，把露天廣場粉飾成秋意盎然的日本野外景色。

銅鑼灣時代廣場，請來日本藝術家Charr Morita，即日起至11月5日，合力為公眾帶來《Life is Good in the Woods》企劃，並在露天廣場建造秋意盎然的日本野外景色，更將推出兩款限量露營精品，顧客消費滿指定金額並捐款予「香港公益金」即可換領，同時可參加花海遊戲，完成任務後即場捐款可換領限量手持小氣球。 來自日本香川縣的Charr Morita，熱愛滑板和Hip Hop文化，擅長以獨特線條配搭鮮豔色調，創作充滿童趣感且風格強烈的作品，他筆下的人物和動物角色幽默有動感。是次與時代廣場合作的《Life is Good in the Woods》企劃，Charr Morita更以其童年時期的露營回憶。

銷費可換領 Charr Morita 限量精品 露天廣場上偌大的綠草地中，首先映入眼簾,是座落一角的山丘，湛藍的色調不難看出這正是日本的富士山，Charr Morita為它畫上靈動的大眼睛，一雙手高舉在空中，展開雙臂迎接大家的到來，而山下的地面上巧妙地飾有反光湖景，營造出壯觀的「逆富士」倒影，極具心思。細心一看，猴子家族正在富士山旁露營，數隻猴子圍繞着營火跳舞，而在山旁的流水邊更有一隻啡熊正在垂釣，舒適泰然，盡情享受郊外美好的時光。 對於戶外活動愛好者，Charr Morita為《Life is Good in the Woods》精心設計出兩款限定禮品，包括露營摺疊椅及摺疊桌，時代廣場會員於場內以即日電子消費滿指定金額(最多可累積兩張於不同商戶之單據，其中一張須為指定體育用品或戶外品牌消費滿$100或以上之單據)，並即場捐款$20或以上予「香港公益金」，即可換領，為每次戶外活動體驗增添色彩。

花海打卡做善事換 小氣球 此外，由即日起至11月5日期間，顧客於時代廣場參與「花海遊戲」，於花海展覽位置拍照，並上載至個人Facebook/IG，hashtag #TSxCharr，同時@hktimessquare，並即場捐款$10或以上予「香港公益金」，即可換領《Life is Good in the Woods》手持小氣球1個。數量有限，換完即止！

Charr Morita筆下的富士山丘。

Cookie DPT 期間限定店 此外，時代廣場二樓設有Cookie DPT 期間限定店。店內發售多款手工甜點，包括不同口味的美式曲奇、蛋糕，和全新推出「輕軟酥脆而充滿牛油香的BUNS」，而當中的雙重朱古力口味，更是獨家在時代廣場期間限定店內率先發售，以香濃的朱古力奶油內餡和雙重朱古力曲奇碎為大家帶來極致的朱古力體驗，每一款手工甜點均是野外露營及野餐的最佳組合。時代廣場會員凡於場內即日以合資格之電子消費滿$800(最多可累積兩張於不同商戶之單據)，即可換領期間限定店內指定美式軟曲奇1塊*。

《Life is Good in the Woods @ Times Square》詳情： 日期︰即日起至11月5日(上午10時至晚上10時) 地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場 露營精品及花海遊戲換領詳情

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：二樓中庭換領專櫃 查詢： www.facebook.com/HKTimesSquare/