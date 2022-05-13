時代廣場 x Tyson Yoshi My Beauty World企劃 半裸沖涼拍宣傳片 + TY設計限定水樽

時代廣場將於推出春夏美容企劃「My Beauty World」，更請來Tyson Yoshi合作，以其蝴蝶紋身為設計靈感，推出限量版水樽，隨指定消費免費換領。Tyson Yoshi半裸上陣為企劃拍攝宣傳短片，並公開美容心得，更大騷背肌和完美肌膚。時代廣場Happy Rewards會員更專享額外禮遇，以半價優惠購買連卡佛、Facesss及AMOREPACIFIC等100個國際美容及化妝品牌的$100電子現金券。

限量版水樽提大家飲水 Tyson表示：「我本身對於皮膚護理十分講究，加上工作關係會用到化妝品、指甲油等，除了早晚勤力護膚外，健康的飲食和生活習慣亦非常重要，特別是要補充足夠水份，才能保持肌膚的狀態，所以今次設計了以我的紋身為靈感的限量版水樽，希望大家無時無刻飲夠水。」

被幕後團隊迫除衫 Tyson Yoshi與他的團隊製作的新曲MV，於多個國際短片比賽中獲得殊榮，團隊今次亦參與是次宣傳片段的構思及拍攝。Tyson Yoshi更在宣傳片中，破例獻出拍攝半裸洗澡的第一次，大派福利，Tyson Yoshi笑言：「是我的團隊逼我的！他們一致認為加入我半裸洗澡一幕會更加吸引，亦可以增加觀眾的討論度，這點我也同意，所以唯有就範。短片中的護膚步驟亦是我現實中的護膚步驟，絕對是把我最真實的一面呈現給大家。」

打破美容扮靚規限 Tyson Yoshi續指：「我發覺大眾對於美容扮靚的觀念越來越廣闊，例如我作為男性，亦同樣注重美容護膚，更愛塗指甲油，我希望透過是次企劃，能夠打破男女美容扮靚的規限，令每個人均可重新定義忠於自己的『My Beauty World』。」 現身處英國的Tyson Yoshi表示皮膚深受天氣所影響：「近日英國的天氣飄忽不定，不但氣溫突然驟升，而且陰晴不定，時而乾燥、時而潮濕，很容易令皮膚狀態變得不穩定，幸好出發前我在時代廣場選購了足夠應付不同狀況的護膚產品，不致出現大問題，回港後於8月的演唱會中以最佳狀態與大家見面！」

限量版 Times Square x Tyson Yoshi 「 My Beauty World A5 Water Bottle 」 由Tyson Yoshi設計的限量版水樽以其手臂上矚目的蝴蝶紋身為設計靈感，結合其美甲上的心型和閃電圖案，設計出如Tyson般型格、時尚和中性的設計。水樽樽身採用獨特的扁身造型，A5小巧的尺吋，極方便隨身攜帶，隨時隨地由內至外為肌膚注滿水分。 禮品換領禮遇分兩期舉行，分別是於5月16日至5月31日，以及6月1日至6月14日，顧客凡於即日以電子消費滿指定金額，即可分別免費換領H2O深層卸妝潔膚水500ml(價值$228)，以及Times Square x Tyson Yoshi「My Beauty World A5 Water Bottle」，數量有限，換完即止。

Happy Rewards會員額外專享第一重：美容品牌電子現金券半價優惠 Happy Rewards會員更可於5月16日起，在eShop以半價購買超過20間商戶的$100電子現金券，讓顧客能在推廣期內，盡情選購接近100個國際美容及化妝品牌產品。此電子現金券更可與商戶的折扣同時使用。 發售日期：2022年5月16日 發售時間：早上11時 發售網址：https://eshop.timessquare.com.hk/

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