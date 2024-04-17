時代廣場Spring into Fashion換季企劃 會員半價買Calvin Klein、Club Monaco、Diesel等時尚品牌現金券

適逢春夏交替之際，正是入手春夏新裝的換季好時機，有見及此，時代廣場將於4月19日起，推出「Spring into Fashion」換季企劃，更與人氣女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）設計多個春夏潮Look。而時代廣場「Team Times」會員更可於4月19日當日早上11時起，於eShop以半價選購指定時尚服飾品牌$200電子現金券，再於各大品牌包括American Vintage、Calvin Klein、Club Monaco、Diesel、Tommy Hilfiger等購買最新春夏新裝。
Marf從時代廣場不同商戶的SS2024新裝中，配搭出5套春日裝扮，她說：「以前覺得fashion是比較遙遠的東西，當慢慢有更多機會認識時裝後，便發現其實是一件很簡單的事，只要大膽一點，不需過份介意別人的目光，原來自己覺得舒服，穿起來自然會有信心，能夠帶出一個時尚的畫面，這便是fashion！」
購買30多家品牌春夏新裝
雖然天生擁有衣架身形，但Marf從不胡亂購物：「我熱愛時裝但不會瘋狂買衫，今次『Team Times』會員可於eShop以半價選購指定時尚服飾品牌的電子現金券，還可以於30多家品牌購買最新春夏新裝，實在是太合我心意，可以用最優惠價錢換季，一定要通知COLLAR好姊妹，一齊振興香港經濟之餘，更可以買靚衫交換著，一舉兩得，哈哈！」
「Spring into Fashion」換季企劃除了有Marf分享mix & match貼士外，屆時時代廣場亦將鋪天蓋地地展示Marf為活動拍攝的宣傳照，一眾「Muffin」記得mark實4月19日大日子，陪Marf齊齊「Spring into Fashion」！
「Team Times」會員享電子時尚服飾現金券半價優惠
時代廣場將於2024年4月19日起，為「Team Times」會員推出電子時尚服飾現金券半價禮遇，顧客只要免費登記成為「Team Times」會員，即可於eShop以半價選購指定時尚服飾品牌$200電子現金券，再於各大品牌換季，購買最新春夏新裝。
發售日期： 2024年4月19日
發售時間：早上11時
參與品牌：ABOUTIQUE+、American Vintage、Brooks Brothers、Calvin Klein Jeans and Calvin Klein Underwear、Chevignon、Clémence by Rue Madame、Club Monaco、Diesel、HARRISON WONG、Hobbs London、Les Néréides PARIS、LUISA CERANO、Maje、Oplus2、Phase Eight、RDM STUDIO、SANDRO、Tommy Hilfiger、VIVIENNE TAM（詳情可參閱eShop網站）