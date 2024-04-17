時代廣場Spring into Fashion換季企劃 會員半價買Calvin Klein、Club Monaco、Diesel等時尚品牌現金券

適逢春夏交替之際，正是入手春夏新裝的換季好時機，有見及此，時代廣場將於4月19日起，推出「Spring into Fashion」換季企劃，更與人氣女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）設計多個春夏潮Look。而時代廣場「Team Times」會員更可於4月19日當日早上11時起，於eShop以半價選購指定時尚服飾品牌$200電子現金券，再於各大品牌包括American Vintage、Calvin Klein、Club Monaco、Diesel、Tommy Hilfiger等購買最新春夏新裝。

Marf從時代廣場不同商戶的SS2024新裝中，配搭出5套春日裝扮，她說：「以前覺得fashion是比較遙遠的東西，當慢慢有更多機會認識時裝後，便發現其實是一件很簡單的事，只要大膽一點，不需過份介意別人的目光，原來自己覺得舒服，穿起來自然會有信心，能夠帶出一個時尚的畫面，這便是fashion！」

購買 30 多家品牌春夏新裝

雖然天生擁有衣架身形，但Marf從不胡亂購物：「我熱愛時裝但不會瘋狂買衫，今次『Team Times』會員可於eShop以半價選購指定時尚服飾品牌的電子現金券，還可以於30多家品牌購買最新春夏新裝，實在是太合我心意，可以用最優惠價錢換季，一定要通知COLLAR好姊妹，一齊振興香港經濟之餘，更可以買靚衫交換著，一舉兩得，哈哈！」