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生活
2024-04-17 16:30:00

時代廣場Spring into Fashion換季企劃 會員半價買Calvin Klein、Club Monaco、Diesel等時尚品牌現金券

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時代廣場Spring into Fashion換季企劃 會員半價買Calvin Klein、Club Monaco、Diesel等時尚品牌現金券

時代廣場Spring into Fashion換季企劃 會員半價買Calvin Klein、Club Monaco、Diesel等時尚品牌現金券

適逢春夏交替之際，正是入手春夏新裝的換季好時機，有見及此，時代廣場將於419日起，推出「Spring into Fashion」換季企劃，更與人氣女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）設計多個春夏潮Look。而時代廣場「Team Times」會員更可於419日當日早上11時起，於eShop以半價選購指定時尚服飾品牌$200電子現金券，再於各大品牌包括American VintageCalvin KleinClub MonacoDieselTommy Hilfiger等購買最新春夏新裝。

時代廣場與人氣女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）設計多個春夏潮Look。 時代廣場與人氣女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）設計多個春夏潮Look。

Marf從時代廣場不同商戶的SS2024新裝中，配搭出5套春日裝扮，她說：「以前覺得fashion是比較遙遠的東西，當慢慢有更多機會認識時裝後，便發現其實是一件很簡單的事，只要大膽一點，不需過份介意別人的目光，原來自己覺得舒服，穿起來自然會有信心，能夠帶出一個時尚的畫面，這便是fashion！」

購買30多家品牌春夏新裝

雖然天生擁有衣架身形，但Marf從不胡亂購物：「我熱愛時裝但不會瘋狂買衫，今次『Team Times』會員可於eShop以半價選購指定時尚服飾品牌的電子現金券，還可以於30多家品牌購買最新春夏新裝，實在是太合我心意，可以用最優惠價錢換季，一定要通知COLLAR好姊妹，一齊振興香港經濟之餘，更可以買靚衫交換著，一舉兩得，哈哈！」

Marf從時代廣場不同品牌的SS2024新裝中，配搭出5套春日裝扮。 Marf從時代廣場不同品牌的SS2024新裝中，配搭出5套春日裝扮。 Marf從時代廣場不同品牌的SS2024新裝中，配搭出5套春日裝扮。 Marf從時代廣場不同品牌的SS2024新裝中，配搭出5套春日裝扮。 Marf從時代廣場不同品牌的SS2024新裝中，配搭出5套春日裝扮。

Spring into Fashion」換季企劃除了有Marf分享mix & match貼士外，屆時時代廣場亦將鋪天蓋地地展示Marf為活動拍攝的宣傳照，一眾「Muffin」記得mark419日大日子，陪Marf齊齊「Spring into Fashion」！

Team Times」會員享電子時尚服飾現金券半價優惠

時代廣場將於2024419日起，為「Team Times」會員推出電子時尚服飾現金券半價禮遇，顧客只要免費登記成為「Team Times」會員，即可於eShop以半價選購指定時尚服飾品牌$200電子現金券，再於各大品牌換季，購買最新春夏新裝。

Marf從時代廣場不同品牌的SS2024新裝中，配搭出5套春日裝扮。

Marf從時代廣場不同品牌的SS2024新裝中，配搭出5套春日裝扮。

發售網址

發售日期： 2024419

發售時間：早上11

參與品牌：ABOUTIQUE+American VintageBrooks BrothersCalvin Klein Jeans and Calvin Klein UnderwearChevignonClémence by Rue MadameClub MonacoDieselHARRISON WONGHobbs LondonLes Néréides PARISLUISA CERANOMajeOplus2Phase EightRDM STUDIOSANDROTommy HilfigerVIVIENNE TAM（詳情可參閱eShop網站）

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