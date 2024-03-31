時代廣場x香港電影剪輯協會《螢幕後的魔法》展覽 一日剪接師體驗/時間的魔法師展區/調色藝術互動體驗區

適逢一系列電影頒獎典禮陸續開鑼，一向著重文化推廣的銅鑼灣時代廣場由即日起至2024年5月12日期間，與「香港電影剪輯協會」合作帶來《螢幕後的魔法》企劃，帶大家一步步探索電影剪接的神奇力量！露天廣場化身為互動有趣的展覽區，展示不同剪接手法於電影中所呈現的不同效果，讓大家了解更多在幕後的剪接師如何為電影施展魔法，向一眾剪接師致敬。大家亦可透過場內的互動專區體驗不同的剪接步驟，親身嘗試創作出引人入勝的作品。而在商場二樓的展覽區則展出了每個剪接師的夢想－香港電影界最高榮譽的金像獎獎座及珍貴得獎片段，以及展示電影新力軍訪問，體現香港電影精神的傳承。為隆重其事，時代廣場更於昨天舉辦揭幕活動，曾榮獲多個香港及國際獎項的香港電影剪輯協會會長黃海及導演劉偉強，以及一眾演員包括林家棟、錢嘉樂、張繼聰、白只、陳家樂、廖子妤、許恩怡亦有出席活動，並即場打掌印，寓意合力傳承香港電影精神，並為活動揭開序幕，而所有掌印亦會在《螢幕後的魔法》內展出，定必成為城中打卡熱點！

《螢幕後的魔法》展覽 窺探電影剪接背後魔法 互動專區讓大眾化身一日剪接 師

電影製作過程中，剪接鮮有鎂光燈照耀，但卻是至為關鍵的一環。《螢幕後的魔法》企劃透過多個展區掀開電影剪接的神祕面紗，帶大家一步步探索及體驗電影剪接的神奇力量，向一眾在背後默默耕耘、勞苦功高的剪接師們致敬！

露天廣場的《螢幕後的魔法》展覽入口播放著由導演和演員講述對剪接師看法的片段，讓大家了解到剪接師的工作如何與電影製作每個環節和崗位環環相扣。再透過多個展區向大眾展示剪接師的日常工作，從而了解他們對電影的重要性，包括：「時間的魔法師」展區展現如何利用不同節奏的剪接和長短鏡頭的配搭去營造電影氛圍；「不同的剪接手法，不同的有趣效果」展區展示如何以不同手法處理鏡頭或場景連接；「調色的藝術」互動體驗區讓你嘗試不同濾鏡所拍攝出的不同效果；「電影的心情，調色的秘密」互動體驗區展示不同顏色的濾鏡如何改變場景氛圍，你可透過調色遊戲嘗試不同調色手法下所呈現的不同質感；「一日剪接師體驗」互動體驗展區讓你親身體驗剪接師的工作，嘗試使用不同的速度、轉場特效和音樂，為每個場景創造完美的氛圍。