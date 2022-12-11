時代廣場X Serrini北歐森林風 一齊走進聖誕森林音樂世界

今年聖誕銅鑼灣時代廣場 X Serrini聖誕企劃已經展開，透過北歐森林風巨型裝置以及互動裝置，引領大家進入Serrini的聖誕森林音樂世界。
今次Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It's Relaxing Time》綠色療愈聖誕企劃，由時代廣場與Serrini、大埔林村隱世溫室植物園Botanic Union莆町、本地音樂平台MOOV及故事藝術平台ZtoryTeller合辦，於即日至2023年1月2日舉行。企劃以Serrini全新《Gwendolyn Spa》真美SPA專輯及首次露面的「Tree Baby」角色為靈感，透過場內北歐森林風的大型藝術裝置，讓市民度過一個與別不同的綠色治愈聖誕。
「真美的房間」多重感官體驗
另外，5樓更有結合音樂與藝術的多重感官互動空間「真美的房間」，內有Serrini主理的一系列SPA療程和期間限定店，值得一逛！而在12月17、18日及23日，Serrini亦將在Performance Zone進行「真美的音樂會SPA」音樂會。屆時她將為35位觀眾帶來一個半小時的近距離音樂療程，門票經已售罄。12月23日特別場次報名詳情請留意Serrini及MOOV社交平台公布。
而「真美的房間」設有期間限定店，帶來多款精選ZtoryTeller產品；而即日起出售多款全港獨家樹仔精品和Serrini聯乘香港茶藝公司Tea Concepts的限量茶包。
近100棵真松樹建造北歐森林氛圍
地面露天廣場有打造北歐森林風的「聖誕真美國度」。而森林的中央設有超過6米高的巨型三角形紅色歐式木屋，木屋前有由Serrini創作的2米高兼會發光的「Tree Baby」，它正在悠然自得地嘆spa，令人感受到在森林內享受熱水浴的寫意。
踏出木屋，近100棵不同高度及品種的真松樹映入眼簾，在多幅超過3米高鏡牆的多重反射之下，猶如置身於北歐聖誕森林。加上地面鋪滿松皮，讓大家在鬧市中也能感受到大自然療愈的威力。
Botanic Union花藝聖誕市集
商場2樓中庭設置期間限定花藝聖誕市集，各式各樣特色植物及聖誕裝飾，由空氣草、鹿角、仙人掌、迷你聖誕樹、迷你冰晶聖誕花、迷你粉紅色聖誕花、Noble Fir貴族松花環，以至聖誕精品及裝飾等也一應俱全，讓大家把聖誕植物及擺設帶回家中。
查詢：2118 8900