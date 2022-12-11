時代廣場X Serrini北歐森林風 一齊走進聖誕森林音樂世界

今次Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It's Relaxing Time》綠色療愈聖誕企劃，由時代廣場與Serrini、大埔林村隱世溫室植物園Botanic Union莆町、本地音樂平台MOOV及故事藝術平台ZtoryTeller合辦，於即日至2023年1月2日舉行。企劃以Serrini全新《Gwendolyn Spa》真美SPA專輯及首次露面的「Tree Baby」角色為靈感，透過場內北歐森林風的大型藝術裝置，讓市民度過一個與別不同的綠色治愈聖誕。

「真美的房間」多重感官體驗

另外，5樓更有結合音樂與藝術的多重感官互動空間「真美的房間」，內有Serrini主理的一系列SPA療程和期間限定店，值得一逛！而在12月17、18日及23日，Serrini亦將在Performance Zone進行「真美的音樂會SPA」音樂會。屆時她將為35位觀眾帶來一個半小時的近距離音樂療程，門票經已售罄。12月23日特別場次報名詳情請留意Serrini及MOOV社交平台公布。

而「真美的房間」設有期間限定店，帶來多款精選ZtoryTeller產品；而即日起出售多款全港獨家樹仔精品和Serrini聯乘香港茶藝公司Tea Concepts的限量茶包。