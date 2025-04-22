時代廣場X TOMATO MARKET 設4大打卡位 玩遊戲贏$50現金券

日本插畫家トマトマーケット TOMATO MARKET向來以色彩繽紛畫作著稱。銅鑼灣時代廣場與TOMATO MARKET攜手打造全球首個日本原創《TOMATO MARKET》巨型超市，設4大打卡位及互動遊戲。活力可愛的巨型超市絕對成為初夏的打卡熱點！

銅鑼灣時代廣場與TOMATO MARKET攜手打造全球首個日本原創《SUPER TOMATO MARKET》巨型超市

全球首個創意裝置展覽 由即日起至6月15日期間，日本插畫家トマトマーケットTOMATO MARKET將時代廣場的露天廣場變身為繽紛活力的《SUPER TOMATO MARKET》巨型超市。TOMATO MARKET擅長以鮮艷柔和的顏色，將對日常生活的熱愛，融入到動物及超市主題作品之中，讓觀眾感受輕鬆愉快的氣氛。《SUPER TOMATO MARKET》是TOMATO MARKET的全球首個創意裝置展覽，「小熊」與「小蟹」等動物及食品朋友將出現在超市當中。

《SUPER TOMATO MARKET》

設4大打卡位 《SUPER TOMATO MARKET》門口以芥末黃色作為主色調，配搭上相同三色調的簷篷及巨型雜貨海報，已經十分搶眼，讓人忍不住尖叫。如果仔細留意的話，便會發現主角「小熊」隱身在超市門前後的4張巨型海報，粉絲們別忘記與「小熊」海報打卡。

踏進超市後，即刻可以看見放滿雜貨的巨型貨架牆，餅乾、罐頭及果醬等應有盡有，滿足顧客需求。另一主角「小蟹」亦在此駐守，向訪客介紹超市商品。沿著藍白相間地磚繼續向前走的話，必定看見《SUPER TOMATO MARKET》的收銀處，不同的動物及食品朋友跟隨著「小熊」排隊，場面十分可愛，必定是粉絲另一打卡熱點！

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