時代廣場Zootopia 2第二階段活動登場 新增角色彩繪/限量鎖匙扣/主題索繩袋

時代廣場Zootopia 2 第二階段活動登場 新增角色彩繪/限量鎖匙扣/主題索繩袋

迪士尼人氣動畫《優獸大都會2》回歸，銅鑼灣時代廣場推出《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》聖誕主題活動，帶大家走進「優獸市」。阿力 Nick、朱迪 Judy 等角色以 1:1 造型在場內亮相，配合電影場景、節日燈飾及 4.8 米高聖誕樹。第二階段的主題活動將於 2025 年 12 月 13 日至 2026 年 1 月 4 日 推出。彩繪體驗加入角色警官賓治 Clawhauser 的圖案，解謎任務亦會更新版本。完成任務可獲最新的限量主題鎖匙扣。如集齊第一及第二階段兩款鎖匙扣，更可換取主題索繩袋。即睇以下活動詳情！

彩繪體驗新增Clawhauser圖案 「沼澤市場紋身店」將於指定日子提供《優獸大都會2》主題彩繪，並新增 Clawhauser 圖案，讓大家為自己的聖誕造型增添特色。 日期：2025 年 12 月 13、20、21、25、26、27、28、31 日 參加方法：Team Times 會員於活動當日在 2 樓客戶服務部向香港公益金捐款 HK$50 或以上，即可換領一次彩繪體驗。 *每日名額有限，先到先得，換完即止，並受相關條款及細則約束。

解謎任務更新 完成任務即可換領鎖匙扣/主題索繩袋 第二階段的解謎任務將全新推出。參加者可到 5 樓換領專櫃領取任務卡，按照提示遊覽場內不同位置並解開謎題，找出失物。完成任務即可獲得第二階段限量主題鎖匙扣；集齊第一及第二階段兩款鎖匙扣，可額外換取主題索繩袋。未參加第一階段的朋友記得把握最後機會！禮品數量有限，送完即止。 第二階段活動資料： 日期： 2025 年 12 月 13 日至 2026 年 1 月 4 日



時間： 中午 12 時至晚上 10 時



地點： 銅鑼灣時代廣場 5 樓換領專櫃

頭飾工作坊 Zoo-tastic Celebration 亦會在指定日子舉行頭飾工作坊，讓參加者製作 Zootopia 主題頭飾，包括兔子、狐狸或長頸鹿造型的頭飾，為聖誕造型增添趣味。 日期： 2025 年 12 月 20、21、27、28 日 參加方法： 12 月 12 日上午 11 時起於時代廣場 eShop 購買門票 按此報名

Disney’s “Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration” @ Times Square 日期： 即日起至 2026 年 1 月 4 日

時間： 上午 10 時至晚上 10 時

地點： 銅鑼灣時代廣場露天廣場及 2 樓中庭