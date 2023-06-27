時令榴槤美食 Dr.Durian馬來西亞榴槤放題／尚廚「泰愛榴槤」週末tea buffet／IKEA老樹XO新地／港威D24 榴槤忌廉蛋糕

一到六七月份，就是貓山王黑刺竹腳D24金枕頭傾巢而出的時節，無論是重口味馬來西亞品種或較輕柔的泰國榴槤，都各有其fans支持，總有一款啱你胃口！
時令榴槤美食│$598任食兩小時馬來西亞頂級榴槤 + 榴槤層架下午茶
正值馬來西亞榴槤當造旺季，主打榴槤放題的全新品牌「Dr.Durian」正式登陸香港，並將於7月21日至8月21日期間，連續一個月內無間斷地供應來自當地的柔佛州唐卡克的榴蓮園品種，平日最低$598/位即可於2小時內任食多款時令榴槤！所有榴槤每日樹上熟即時收果後，24小時內直送香港，包括氣味極濃烈、後勁凌厲味帶甘苦的D197老樹貓山王、入口香甜且帶奶香的D175紅蝦及D101紅肉、味道平衡帶酒香的D200黑刺等，另有D24（山頂XO）、D13金包、D18夕陽紅、D2夢中情人、D201江海、D160竹腳及D198金鳳，將每日按時令供應6至8款。
所有惠顧「Dr.Durian」的食客，同場加映每人一份自家製榴槤三層架下午茶，全部榴槤肉入饌，包括泡芙、蛋糕、糯米飯、千層糕、糯米糍、芝士Pizza、馬拉串燒配榴槤醬，榴槤fans必能滿足胃口，最後更可大玩單挑榴槤博士遊戲贏取豐富獎品，頭獎由AirAsia送出香港來回馬來西亞三大人氣航點的雙人來回機票（不包括相關稅項及附加費），包括吉隆坡、亞庇（沙巴）及檳城（名額3位），另有由馬來西亞旅遊促進局（香港分局）送出的特色禮物，包括旅行頸枕及手工番梘等。
Dr.Durian任食2小時馬來西亞榴槤
日期：2023年7月21日至8月21日
時間：（每日3場）12:30-14:30、16:30-18:30、19:30-21:30
地址：九龍佐敦京士柏衛理道10號2樓
收費：（星期一至四）12:30-14:30及16:30-18:30 $598/位、19:30-21:30 $688/位；（星期至日及公眾假期）所有時段均$688/位
時令榴槤美食│11款泰國直送The Market 必吃人氣榴槤甜品
唯港薈與泰國商務部國際貿易促進局（DITP HK）攜手呈獻「泰國水果節@The Market」，於人氣The Market提供11款精心挑選的泰國直送水果，由素有「榴槤王子」稱號的行政總廚何維城 (Danny)，與其團隊炮製出多道菜式，主菜與甜品，由即起至7月9日供應， 11款泰國水果包括泰國紅鑽芒果、青芒果、龍眼、紅毛丹、火龍果、菠蘿、蓮霧、大樹菠蘿、柚子、蜜瓜和西瓜，包括烤牛肉山竹沙律、香辣金柚芒果沙律、泰式咖喱豬肉紅毛丹、大樹菠蘿糯米飯及泰式酸甜芒果魚；另有The Market恆常美食，各式刺身/壽司、冰凍海鮮、冷盤、北京鴨卷、海南雞飯、燉湯、印度咖喱，甜品當然不能錯過店方馳名的D24迷你榴槤芝士撻、自家製榴槤雪糕、榴槤班蘭菠蘿包，另有各款Godiva、Mövenpick或Häagen-Dazs雪糕等。
網上訂座 https://dining.hotel-icon.com/en/reservation/?rid=109
時令榴槤美食│尚廚「泰愛榴槤」週末下午茶自助餐
九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚，7月1日起逢星期六、日及公眾假期推出全新「泰愛榴槤」週末下午茶自助餐，下午茶精選超過50款鹹甜美點輪流供應，包括泰式柚子沙律、泰式酸辣海鮮沙律、泰式紅咖喱雞肉迷你熱狗包及泰式班蘭雞等，另有榴槤及斑蘭主題甜品，包括以高成本以新鮮金枕頭榴槤果肉炮製的甜點，有榴槤椰果千層酥、榴槤芒果糯米飯、榴槤泡芙、榴槤班戟、榴槤芝士撻等；清香的斑蘭甜品包括斑蘭椰子慕絲蛋糕、斑蘭芒果西米糕、迷你斑蘭葡式蛋撻、斑蘭戚風蛋糕；東南亞風的茘枝大樹菠蘿撻、香茅白朱古力蛋糕、香茅啫喱、椰子奶凍、椰汁珍多冰，同場有即製朱古力心太軟及七款Häagen-Dazs雪糕，最新口味更有聯乘法國著名甜點大師Pierre Hermé法式馬卡龍雪糕系列。
地址： 軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓(港鐵將軍澳站C出口)
日期： 2023年7月1日至9月30日，逢星期六、日及公眾假期
時間： 午3時15分至5時15分
價錢： 每位 $235.6(原價$248+10%)、小童$178.6(原價$188+10%) (網上預訂85折優惠，已包括以原價計算之加一服務費)
網上商店: https://crowneplazatkoshop.com/zh/tct-tea-buffet
查詢: 3983 0618 / [email protected]
時令榴槤美食│極品老樹XO榴槤駕到IKEA
IKEA的榴槤甜品系列來到第三彈，即日起，全新老樹XO榴槤燕麥奶新地系列正式登陸IKEA美食站，香甜果肉配上香滑新地，保證新鮮感「爆燈」！老樹XO榴槤燕麥奶新地筒的鬆化脆筒一次過令你體會到冰涼、順滑和香脆三種滋味口感，榴槤香在口腔中不斷縈繞，齒頰「榴」香；特濃老樹XO榴槤燕麥奶新地則拌上一份濃郁的老樹XO榴槤肉，帶點酒香，令整體味道更加突出；肉質較柔軟和乾身，甜而不膩。各位「榴槤控」更可以追加榴槤肉，每次最多追加3份，每份只要$13！數量有限，售完即止！
時令榴槤美食│Three on Canton D24榴槤忌廉蛋糕
港威酒店Three on Canton 推出全新D24 榴槤忌廉蛋糕，由內到外滿足賓客對榴槤的渴望。嚴選馬來西亞頂級D24榴槤肉，夾雜鬆軟濕潤的海綿蛋糕及柔滑鮮忌廉，每一口盡是榴槤的濃郁細膩，為味蕾帶來極致享受。可愛的榴槤造型亦十分適合打卡拍照。D24榴槤忌廉蛋糕$388 (1磅)。賓客可透過酒店官方網上商店或致電餐廳訂購蛋糕。每款蛋糕均由糕餅廚師親手製作，賓客須最少提早三天預訂。