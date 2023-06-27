時令榴槤美食 Dr.Durian馬來西亞榴槤放題／尚廚「泰愛榴槤」週末tea buffet／IKEA老樹XO新地／港威D24 榴槤忌廉蛋糕

一到六七月份，就是貓山王黑刺竹腳D24金枕頭傾巢而出的時節，無論是重口味馬來西亞品種或較輕柔的泰國榴槤，都各有其fans支持，總有一款啱你胃口！

時令榴槤美食│$598 任食兩小時馬來西亞頂級榴槤 + 榴槤層架下午茶

正值馬來西亞榴槤當造旺季，主打榴槤放題的全新品牌「Dr.Durian」正式登陸香港，並將於7月21日至8月21日期間，連續一個月內無間斷地供應來自當地的柔佛州唐卡克的榴蓮園品種，平日最低$598/位即可於2小時內任食多款時令榴槤！所有榴槤每日樹上熟即時收果後，24小時內直送香港，包括氣味極濃烈、後勁凌厲味帶甘苦的D197老樹貓山王、入口香甜且帶奶香的D175紅蝦及D101紅肉、味道平衡帶酒香的D200黑刺等，另有D24（山頂XO）、D13金包、D18夕陽紅、D2夢中情人、D201江海、D160竹腳及D198金鳳，將每日按時令供應6至8款。

所有惠顧「Dr.Durian」的食客，同場加映每人一份自家製榴槤三層架下午茶，全部榴槤肉入饌，包括泡芙、蛋糕、糯米飯、千層糕、糯米糍、芝士Pizza、馬拉串燒配榴槤醬，榴槤fans必能滿足胃口，最後更可大玩單挑榴槤博士遊戲贏取豐富獎品，頭獎由AirAsia送出香港來回馬來西亞三大人氣航點的雙人來回機票（不包括相關稅項及附加費），包括吉隆坡、亞庇（沙巴）及檳城（名額3位），另有由馬來西亞旅遊促進局（香港分局）送出的特色禮物，包括旅行頸枕及手工番梘等。

Dr.Durian任食2小時馬來西亞榴槤

日期：2023年7月21日至8月21日

時間：（每日3場）12:30-14:30、16:30-18:30、19:30-21:30

地址：九龍佐敦京士柏衛理道10號2樓

收費：（星期一至四）12:30-14:30及16:30-18:30 $598/位、19:30-21:30 $688/位；（星期至日及公眾假期）所有時段均$688/位

網上預訂：https://inline.app/booking/drdurian/july2023