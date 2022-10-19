時尚中式點心菜館 「飲茶 YUM CHA」 限定推出「尋魅萬聖」點心 眼球與舌尖之盛宴+萬聖節親子手工點心研習班

令人又驚又喜的萬聖節即將殺到！大家玩了許多年的萬聖節，似乎年年都是南 瓜菜式、變身派對、主題主園……是否已經難有驚喜？是否總覺得萬聖節只是 屬於年輕人？有否想過，一家大小都可以齊齊去「飲杯茶、食個包」來慶祝萬 聖節？

「尋魅萬聖」點心 驚喜連連

城中最人氣的時尚中式點心菜館「飲茶 YUM CHA」，一直以創意點心菜式享負盛名，深受追求美食人士及打卡一族之喜愛。而今個萬聖節期間，「飲茶 YUM CHA」將發揮超凡入聖的鬼才創意，破天荒推出3款「尋魅萬聖」點心，以令人驚喜連連的造型上桌，碟碟都是眼球盛宴，定必令食客嘩聲四起， 相機先吃然後食指大動！但最令人驚喜的，是3款「尋魅萬聖」點心並非因循地以南瓜入餚，而全部以中式點心為藍本而變奏出萬聖節主題，不論長者與小孩都會吃得開心，讓全家人都可以感受到萬聖節的獨特氣氛！