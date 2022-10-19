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生活
2022-10-19 16:54:45

時尚中式點心菜館 「飲茶 YUM CHA」 限定推出「尋魅萬聖」點心 眼球與舌尖之盛宴+萬聖節親子手工點心研習班

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「飲茶 YUM CHA」於萬聖節期間，推出3款萬聖節主題的中式點心。

「飲茶 YUM CHA」於萬聖節期間，推出3款萬聖節主題的中式點心。

令人又驚又喜的萬聖節即將殺到！大家玩了許多年的萬聖節，似乎年年都是南 瓜菜式、變身派對、主題主園……是否已經難有驚喜？是否總覺得萬聖節只是 屬於年輕人？有否想過，一家大小都可以齊齊去「飲杯茶、食個包」來慶祝萬 聖節？

「尋魅萬聖」點心 驚喜連連

城中最人氣的時尚中式點心菜館「飲茶 YUM CHA」，一直以創意點心菜式享負盛名，深受追求美食人士及打卡一族之喜愛。而今個萬聖節期間，「飲茶 YUM CHA」將發揮超凡入聖的鬼才創意，破天荒推出3款「尋魅萬聖」點心，以令人驚喜連連的造型上桌，碟碟都是眼球盛宴，定必令食客嘩聲四起， 相機先吃然後食指大動！但最令人驚喜的，是3款「尋魅萬聖」點心並非因循地以南瓜入餚，而全部以中式點心為藍本而變奏出萬聖節主題，不論長者與小孩都會吃得開心，讓全家人都可以感受到萬聖節的獨特氣氛！

眼球蝦餃│售價：HK$59 不一樣的蝦餃，因為不想被你吃掉，會死眼瞪着 你，你必須狠心咬碎這顆眼球！│主要材料：蝦肉、芫荽、馬碲肉│供應日期：10月22日至31日 蝙蝠雲吞│售價：HK$59 真的蝙蝠千萬不要吃！但這些蝙蝠雲吞，甜甜酸酸又惹人喜愛，全家人定必搶住吃！│主要材料：脆炸蝦肉雲吞、香蒜、甜酸汁│供應日期：10月22日至31日 木乃伊腸│售價：HK$59 臘腸卷是長者至愛古早點心，今回化身為木乃伊 超可愛造型，令小朋友也中招愛上！│主要材料：臘腸、玫瑰露酒│供應日期：10月22日至31日

限定推出 聖節親子手工點心研習班

今個萬聖節，小朋友除了可以We Wa鬼叫出口享用「飲茶 YUM CHA」的 「尋魅萬聖」點心，更可以 DIY 出手學做各種鬼馬追型的點心！有得食、有得 玩，又有得學的「萬聖節親子手工點心研習班」，由「飲茶 YUM CHA」廚師 親自傳授，特色是保存傳統點心的原味及精髓，添加玩味元素的造型。

研習班內容包括：

‧ 學習製作兩款點心菜式（1 1.5 小時） 第一款：鬼馬睇住流奶、胭脂玫瑰、松露香菇（選擇一款） 第二款：木乃伊腸、蟹籽燒賣、可可麻球、鴿吞鳯梨（選擇一款）

‧ 「飲茶 YUM CHA」下午茶餐七彩茄子、橙棍冬瓜、太子麻菜、珍珠雲吞、椒鹽鬍鬚、一籠八戒、 鳯梨咕嚕、糖不甩丸、自製點心（另可提供素食下午茶餐）

時間：星期一至日下午3:305:30（每班至少6 人，歡迎自行組班）

地點：「飲茶 YUM CHA」中環店（中環德輔道中 173 Nan Fung Place 2 1-2 號店）

費用：成人$500/位（另加一服務費）、小童（12 歲以下）$400/位（另加一服務費）

報名方法：電話3708 808或電郵 [email protected]

名額有限，報名前請先查詢名額情況。

名額有限，報名前請先查詢名額情況。

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