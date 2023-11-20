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生活
2023-11-20 18:51:15

時尚盛事｜Louis Vuitton首度選址香港 於K11 MUSEA及星光大道辦初秋男裝時裝秀

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時尚盛事｜Louis Vuitton首度選址香港 於K11 MUSEA及星光大道辦初秋男裝時裝秀

時尚盛事｜Louis Vuitton首度選址香港 於K11 MUSEA及星光大道辦初秋男裝時裝秀

奢侈時尚品牌Louis Vuitton首度選址香港，於1130日舉行2024初秋男裝時裝秀。這歷史性時尚盛事將於K11 Victoria Dockside舉行，屆時K11 MUSEA及星光大道聯手，將尖沙咀海濱改造成閃亮璀璨的時裝秀舞台。

Louis Vuitton首度選址香港，在K11 Victoria Dockside舉行初秋男裝時裝秀。

Louis Vuitton首度選址香港，在K11 Victoria Dockside舉行初秋男裝時裝秀。

K11 MUSEA安排實時直播 免費參與時尚盛典

K11 MUSEA將聯同星光大道，將K11 Victoria Dockside化身成Louis Vuitton時裝秀場，預料國際巨星及來自世界各地的知名時尚達人都會來港出席。Louis Vuitton男裝創意總監 Pharrell Williams，早在時尚界贏得聲望和認可，繼6月於巴黎時裝周發表的2024春夏男裝系列取得莫大成功，即將發表的第二個系列更是令人翹首以待。Pharrell Williams將透過2024初秋男裝展示個人創意視野及標誌性風格，為香港帶來充滿活力的時尚風貌。屆時主辦機構將會於K11 MUSEA外大型屏幕作實時直播，讓市民及旅客可免費欣賞這場時尚盛宴，活動亦設實時網上直播，稍後將公布有關詳情。

Louis Vuitton男裝創意總監 Pharrell Williams

Louis Vuitton男裝創意總監 Pharrell Williams

新世界發展行政總裁兼K11 集團創辦人鄭志剛表示：「很榮幸K11 Victoria Dockside獲選成為Louis Vuitton首度來港的時裝秀場地，藉著是次備受矚目的時裝秀，將進一步提升香港作為中外藝術文化樞紐的地位。」他期望日後會引入不同類型的國際級文化盛事，促進香港發展為國際藝術文化大都會。

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