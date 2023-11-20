時尚盛事｜Louis Vuitton首度選址香港 於K11 MUSEA及星光大道辦初秋男裝時裝秀

K11 MUSEA 安排實時直播 免費參與時尚盛典

K11 MUSEA將聯同星光大道，將K11 Victoria Dockside化身成Louis Vuitton時裝秀場，預料國際巨星及來自世界各地的知名時尚達人都會來港出席。Louis Vuitton男裝創意總監 Pharrell Williams，早在時尚界贏得聲望和認可，繼6月於巴黎時裝周發表的2024春夏男裝系列取得莫大成功，即將發表的第二個系列更是令人翹首以待。Pharrell Williams將透過2024初秋男裝展示個人創意視野及標誌性風格，為香港帶來充滿活力的時尚風貌。屆時主辦機構將會於K11 MUSEA外大型屏幕作實時直播，讓市民及旅客可免費欣賞這場時尚盛宴，活動亦設實時網上直播，稍後將公布有關詳情。