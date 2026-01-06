時尚賽馬日1.25沙田馬場舉行 馮允謙現身開幕表演/欣賞2場一級賽事/限定主題美食登場

年度馬壇盛事「時尚賽馬日」即將舉行！1月25日沙田馬場將化身藍色型格舞台，入場人士當日可觀賞兩場緊張刺激的一級賽「百週年紀念短途盃」及「董事盃」外，更可配合主題，穿著有藍色元素的造型競逐「最佳服飾大獎」！當日更有一系列豐富娛樂活動及禮遇，即睇詳情！

時尚賽馬日 人氣歌手馮允謙現身

人氣唱作歌手馮允謙Jay Fung首次登上馬匹亮相圈舞台，擔任「時尚賽馬日」開幕表演嘉賓。

為配合主題，大會將舉辦「最佳服飾大獎」，只要穿著含有藍色元素的時尚服飾並拍攝全身造型照，即可參與競逐並有機會贏得指定馬爹利XXO干邑白蘭地一瓶！只需親臨公眾席「賽馬活動專區」樓下的「時尚型拍館」登記拍攝，或掃描場內指定二維碼進入網上平台完成登記提交照片。Jay Fung將兼任「時尚賽馬日」形象大使及「最佳服飾大獎」評審之一，選出最具心思打扮的參加者並親手頒發獎品。優勝者更有機會與Jay Fung同場合照，粉絲萬勿錯過！

兩場一級賽同日上演

當日焦點賽事同樣矚目！兩場一級賽，分別為香港速度系列首關「百週年紀念短途盃」及三冠大賽首關「董事盃」將同日上演，頂尖賽駒與騎師雲集，各位馬迷可以欣賞速度與實力的大對決！