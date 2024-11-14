時尚高峰（香港）2024 首間「時尚作品快閃店」登陸AIRSIDE 5大展區展現跨國創意 引領時尚新趨勢

製衣業訓練局（CITA）主辦、文創產業發展處（CCIDA）資助時尚高峰（香港）2024，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。時尚高峰（香港）2024「推動永續時尚業務」將於11月26日至28日隆重舉行。為進一步實踐永續發展，今年時尚高峰（香港）由即日起至11月30日在AIRSIDE GATE33 藝文館開設首間「時尚作品快閃店」，展出並預售多件由本地和國際設計師，以融合歷史、文化色彩及時尚潮流為主題的服裝，引領大家感受香港時裝新勢力。

「 Fashion Summit 時尚作品快閃店」 鼓勵經營可持續時尚業務

「時尚作品快閃店」於早前（11月4日）舉行盛大開幕儀式，並邀請多名全球時裝界翹楚﹑知名學者、商界、非政府組織等嘉賓出席，包括製衣業訓練局主席鄭文德先生（右五）、意大利駐香港總領事費文浩先生（合作夥伴國家）（右六）、香港特別行政區立法會議員 （紡織及製衣界）陳祖恒議員（右四）、世界自然基金會香港分會企業可持續發展主管何美娟女士（左三）等人。

香港特別行政區立法會議員（紡織及製衣界）陳祖恒議員致辭時透露，香港紡織業擁有深厚的發展底蘊，在紡織製衣供應鏈上有著強大的優勢，是次跨國合作能夠加強香港作為「亞洲盛事之都」的地方。另一方面，陳議員認為透過舉辦更多同類型的活動，能夠喚醒本地設計師對永續時尚的關注，達致教育消費者的作用。

針對今年時尚高峰（香港）2024「推動永續時尚業務」主題，世界自然基金會香港分會企業可持續發展主管何美娟女士指出，永續時尚不但是設計師在設計時優先選用環保物料，生產過程中避免製造過多浪費等，更應以整個時裝生命週期來看待︰「我們希望是循環經濟，意思是我們由設計師開始設計時，加入永續時尚的元素，例如有一特色設計可以拆開或者可以再變成另一些用途，令消費者明白那件衣服其實不只是穿一次，而是可以有不同的穿法。」