時尚高峰（香港）2024 首間「時尚作品快閃店」登陸AIRSIDE 5大展區展現跨國創意 引領時尚新趨勢

製衣業訓練局（CITA）主辦、文創產業發展處（CCIDA）資助時尚高峰（香港）2024，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。時尚高峰（香港）2024「推動永續時尚業務」將於11月26日至28日隆重舉行。為進一步實踐永續發展，今年時尚高峰（香港）由即日起至11月30日在AIRSIDE GATE33 藝文館開設首間「時尚作品快閃店」，展出並預售多件由本地和國際設計師，以融合歷史、文化色彩及時尚潮流為主題的服裝，引領大家感受香港時裝新勢力。
「Fashion Summit 時尚作品快閃店」 鼓勵經營可持續時尚業務
「時尚作品快閃店」於早前（11月4日）舉行盛大開幕儀式，並邀請多名全球時裝界翹楚﹑知名學者、商界、非政府組織等嘉賓出席，包括製衣業訓練局主席鄭文德先生（右五）、意大利駐香港總領事費文浩先生（合作夥伴國家）（右六）、香港特別行政區立法會議員 （紡織及製衣界）陳祖恒議員（右四）、世界自然基金會香港分會企業可持續發展主管何美娟女士（左三）等人。
香港特別行政區立法會議員（紡織及製衣界）陳祖恒議員致辭時透露，香港紡織業擁有深厚的發展底蘊，在紡織製衣供應鏈上有著強大的優勢，是次跨國合作能夠加強香港作為「亞洲盛事之都」的地方。另一方面，陳議員認為透過舉辦更多同類型的活動，能夠喚醒本地設計師對永續時尚的關注，達致教育消費者的作用。
針對今年時尚高峰（香港）2024「推動永續時尚業務」主題，世界自然基金會香港分會企業可持續發展主管何美娟女士指出，永續時尚不但是設計師在設計時優先選用環保物料，生產過程中避免製造過多浪費等，更應以整個時裝生命週期來看待︰「我們希望是循環經濟，意思是我們由設計師開始設計時，加入永續時尚的元素，例如有一特色設計可以拆開或者可以再變成另一些用途，令消費者明白那件衣服其實不只是穿一次，而是可以有不同的穿法。」
快閃店劃分為5大展區，包括《意大利品牌》、《香港品牌》、《香港青年設計師》、《時尚AI相片展》以及《剪裁魔法師》*。除了展出本地及意大利設計師的永續時尚系列和以真人模特服裝結合AI+打造的劃時代時尚硬照外，香港電視史上第一個本地時裝設計比賽真人騷《剪裁魔法師》*入圍環保系列將首度公開亮相。公眾不但能夠近距離欣賞過百套前沿設計及預購時裝單品，亦能見證不同國家和地區設計師如何透過時裝詮釋個人情懷及香港文化。
國際高峰會、3大時裝匯演 推動永續時尚新方向
除此之外，時尚高峰（香港）2024作為年度亞洲時裝盛事，當然還有一連串精彩活動。時尚高峰 (香港) 將於11月26日在香港故宮文化博物館舉行國際高峰會，探討及推動永續時尚業務的各種方式。其後，集結15位海內外知名及本地新晉設計師的三場時裝表演亦會於AIRSIDE亮相，向大家展現設計師們眼中的「穿越時空」、「時光倩影」和「活力香港」一面。
*由文創產業發展處贊助
免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。