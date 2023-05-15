普慶戲院THEME自助餐 食盡港式小炒海鮮潮洲打冷 燈箱海報+懷舊零食＋戲院磅重機重現

逸東酒店THE EATON前身為普慶戲院，早於1902年開業的它，屹立於九龍區整整一個世紀，由早期表演粵劇至後來正式成為戲院，為不少老戲迷帶來珍貴的光影回憶！而當中以「普慶」為名，主打港式茶餐廳美食結合亞洲飲食文化的普慶餐廳（The Astor）適踏入五週年，餐廳於五月推出「五週年回味：普慶戲院」自助午、晚餐，由布置到美食均以舊式戲院及老香港為主題，包括展出著名戲院廣告畫師姜志名及手繪電影海報畫師Deadly Prey Gallery的藝術品，更特地搜羅了六十至七十年代戲院門外必放的戲院磅重機、港產電影海報及「即日上映」電影海報燈箱等，食客頓時置身於舊日戲院，更可參觀餐廳期間限定的「普慶士多」換心水零食！
普慶戲院主題自助餐｜供應大牌檔小菜 避風塘炒蟹/豉椒炒蜆/普慶小炒王/士多啤梨生炒骨
為了重現昔日香港大排檔口味，在供應超過200款美食當中，輪流供應不同海鮮及打冷，包括小炒避風塘炒蟹、豉椒炒蜆、滷水拼盤、辣酒煮花螺；另有士多啤梨生炒骨、懷舊蝦炒銀針粉、普慶小炒王、蒜蓉粉絲蒸扇貝等，以及即席炮製的紹興酒浸蝦配忌廉泡泡，酒香滲透蝦肉，味道清香，伴以口感綿密的忌廉泡沬，更富 層次感；亦同時供應招牌海鮮冷盤，如松葉蟹蟹腳、紐西蘭生蠔、波士頓龍蝦以及即叫即煮海鮮檔。
甜品區當然亦供應一系列港式經典甜點，如芒果布甸、港式拿破崙、黃梅果醬小蛋糕及最吸晴的火焰可麗餅，淋上橙酒後點火，入口散發淡淡酒香，讓人愛不釋手，另有街頭小食如士多啤梨冰糖葫蘆及朱古力花生醬格仔餅等。
普慶戲院主題自助餐｜普慶士多換哨子糖 眼鏡朱古力
餐廳期間限定的「普慶士多」，放滿七、八十年代的懷舊零食和玩具，客人憑普慶戲院電影票即可換領零食或玩具，如哨子糖、迷你可樂糖、芝士圈、眼鏡朱古力及戒指糖等，讓大家重拾兒時逛士多的回憶！食客只需額外加$90即可升級至任飲套餐，獲贈電影換領票乙張。
「五週年回味：普慶戲院」自助餐
供應日期：由 5 月 2 日起
午餐（下午 12 時至 2 時 30 分）
星期一至五： $358（成人) | $248（小童及長者)
星期六、日及公眾假期： $438（成人） | $348（小童及長者）
晚餐（下午 6 時 30 分至 9 時 30 分）
星期一至四：$628（成人） | $458（小童及長者）
星期五至日及公眾假期：$698（成人） | $508（小童及長者）
*以上價錢須另收加一服務費
九龍彌敦道 380 號香港逸東酒店 B1 樓層│2710 1901