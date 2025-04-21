景林天主教小學 以愉快氣氛鼓勵學生多方向發展 培養堅毅性格

位於寶琳的景林天主教小學創校35年，以愉快健康的氛圍培育一眾傑出學生。近年學校致力栽培學生的體育及美藝方面才能，幫助他們在德、智、體、群、美、靈六育方面取得均衡發展。校長何詠懿表示，學校竭力提供不同平台讓學生接觸及學習不同才藝，期望學生熱愛及投入自己的興趣之中，並且從中培養出堅毅的性格，即使日後於生活上面對任何困難，亦能堅持初心。

重視態度勝於成績 田徑隊是幾乎是每間學校必備校隊，景林天主教小學亦不例外。學校恪守有教無類的精神，只要學生對運動有興趣，便能加入校隊接受訓練。負責田徑隊訓練的林良才老師認為，相比成績，學校及他自己更為重視學生的態度。「例如有學生在未經訓練下，100米跑出11秒的突出成績。但每次練習時經常遲到早退，甚至缺席。即使他的成績是全校最快，我未必選擇他代表學校出賽」，林老師大讚隊內的何家齊及龍家誠訓練時認真主動。家齊剛入校隊時，林老師發現他比其他同學更為認真，每次訓練後都有吸收老師的建議，改善自己的缺點，加上田徑天賦出眾，經常代表學校出賽；而嘉誠性格謙虛，著重細節，會主動請教老師。最令林老師印象深刻的是，嘉誠在訓練後會問老師如何改善自己的跑步姿勢，例如是擺臂及抬腿的角度，加上他注重訓練時間，會主動問老師下次的訓練時間。

但每個人總有弱點，需要他人扶持。林老師透露，家誠參加西貢學界比賽時過於緊張，老師察覺後立即教他自己常用的深呼吸方法。先閉上雙眼吸到最深，再將空氣慢慢呼出來，重複以上步驟3次後張開眼睛，全神貫注注視着終點位置，將自己所學的技巧運用出來。比賽完結後，他發現家誠開始享受比賽的樂趣。「學校最為重視學生享受感受。假如學生成功站上頒獎台，但他並非真正喜歡這項運動，便失去運動的意義，亦非學校塑造愉快學習氣氛的初衷。」

跳出堅毅性格 除了體育外，學校同樣著重學生藝術發展，特設中國舞班及Kpop舞班，培養他們的舞蹈細胞。已經學習中國舞7年的羅思妤備受老師稱讚。教授思妤3年中國舞的陳玉幸老師表示，思妤上課時十分專心，對自己要求亦嚴格。陳老師分享自己只要求思妤做180度的一字馬，但她會嘗試200度，甚至是230度，期望做出120分成績，克己性格加上純熟的舞蹈技巧，獲推薦參加香港舞蹈團獎學金計劃及奪得第六十一屆學校舞蹈節甲級獎。學生對自己嚴厲看似好事，但陳老師期望她能循序漸進，在進步之中逐漸累積成功感及自信，而非挫敗經驗多於成功經歷，最後期望她靠滿足感堅持對舞蹈的熱愛。

初接觸Kpop舞的梁穎彤及楊子慧亦不容小覷，他們在短短1個月內已經掌握多首Kpop舞蹈。王美華老師稱讚他們天資聰穎，具備Kpop舞蹈的力度及節奏感，穎彤甚至會充當起「小老師」的角色，幫助同學追上進度。王老師亦讚揚子慧努力練習，會配合舞蹈的走位。