暑假來臨！專家醒家長9個轉廢為寶的親子成長遊戲 最啱小朋友放假在家放電

假期來臨，每個小朋友都玩心爆發，家長帶他們四處放電外，也會在家與孩子遊玩。為了令遊戲時間過得更有意義，智樂兒童遊樂協會「好玩爸媽」遊戲培訓師Flora媽媽(陳譽殷)利用家中物品轉廢為寶，教授家長9個適合與初生至4歲小朋友一同玩耍的親子遊戲，讓孩子跳出一般遊戲的框框，自主並自發及有意義地玩耍。圖：陳奕釗 文：袁雅婷 親子成長遊戲│初生至兩歲 喜愛功能性及操控性遊戲 Flora媽媽稱，兒童隨著成長階段，有很多不同的發展能力，這些能力會影響小朋友玩耍的喜好，所以初生到4歲的孩子遊戲喜好都有所不同。她表示，初生至兩歲的小朋友，會集中在功能性及操控性的遊戲。這個階段的孩子喜歡以身體探索世界，會用身體觸摸物品、拿起放下、擺放、爬行、嘗試平衡等，去接觸這個世界。他們很喜歡重複地使用一些物品，例如將綿球放入冰格後，將它拿出來，之後又將綿球放入冰格內。過程不斷重複，但對於孩子來說這並不是練習，而只是遊戲。 此外，小朋友特別喜歡感官刺激的遊戲，如果物品顏色鮮艷或者有聲音，例如膠袋被風吹起飄到眼前，他們便會追看及盯緊，或用手細力觸摸，這都算是功能性及操控性遊戲。

親子成長遊戲│2至4歲 喜愛建構性及 象徵性遊戲 孩子長大到兩至四歲時，便會進入另一個階段，會喜歡慢慢進行一些堆疊、排列的建構性遊戲，例如會用一些衣夾，夾成一條長形，或者將玩具排成很長一行。 Flora媽媽稱，除了建構性遊戲之外，象徵性遊戲亦是2至4歲的小朋友的喜好。因為他們對生活的經驗及世界的認知都有所增加，開始懂得留意物品的特徵，並跟著便扮演，再將那樣東西寓意成自己所想的物品。例如小朋友可能會將長方形的卡片，想像成家長常用的手提電話，更會利用卡片扮講電話、按電話等。如果家長將廁紙筒給2至4歲的孩子，他們便會立即將它放在眼睛前，因為覺得它好像父母的眼鏡或者望遠鏡。