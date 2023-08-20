暑假好去處│上水廣場「Colour Life」色彩打卡裝置/沉浸式光影體驗/花海光影之旅

今個盛夏，上水廣場隆重呈獻「Colour Life」，打造七彩繽紛的色彩打卡裝置，重新演繹光影與色彩，將生活中的不同顏色，以7個創意場景盡情展現，帶你突破感官邊界，體驗上水廣場的色彩美學。商場亦推出「Chill Girls盛夏約會」，特設黃昏手作市集Night Market，不同手作文青熱品任你選購。The Point 會員憑指定消費更可尊享「Color Me Beautiful個人色彩分析體驗」、「Colour Bubble藝術工作坊」或「Colour Life 少女系限定美妝禮遇」，立即投入最夢幻的夏日色彩派對！

暑假好去處│「上水の絕美印記」光影體驗

色彩就是生活的語言，也是一種心情、態度和能量，上水廣場特以光影流動彰顯色彩之美，讓色彩為生活賦予新的定義，展現個人獨有的個性與姿態。你可於2樓中庭尋找「上水の絕美印記」光影體驗，場內以光影打造沉浸式空間，讓你180度全方位感受上水的靈動美。你可以感受踏足登山步道，親近大自然；太陽光照著「河上鄉」的田野，令人心曠神怡；盡覽野生「野黃菊花海」，喚醒了少女心；「塱原濕地」倒影出飛舞的白雲，群鳥歌頌天地萬物；再尋找獨特的隱世「印度古廟」；黃昏時遠眺「大石磨」的景致，這就是上水的夏天印記！