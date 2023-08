暑假好去處│中環街市85周年重塑2周年「精彩遇見‧中環街市」 文創科技市集/傳承館/ Central Cosmo/消費優惠

見證香港時代變遷的中環街市今年8月隆重迎接85周年以及重塑2周年!自2021年8月 經活化後重新開放,中環街市一直致力展示及引領未來,透過靈活空間設計及多元活動,在香港中環核心商業區的鬧市中打造一個充滿活力的「廿一世紀Marketplace」。適逢重塑兩周年,中環街市隆重宣布從8月17日起呈獻橫跨整個月的精彩活動,與20個夥伴合作,當中包括社區機構及團體組織,攜手上演「精彩遇見 ‧ 中 環街市」盛大慶典。一連串活動將分三大主題「活在中環Select for Central」、「動在中環Come to Central」、「聚 在中環Found in Central」,對應中環街市「親、動、融」三大元素,展示中環街市如何搖身一變成為活力社區熱點。

暑假好去處│多元化兩周年慶祝活動為大眾帶來無限驚喜

為了慶祝兩周年開幕紀念,中環街市隆重呈獻推出一系列活動,涵蓋「親、動、融」三大元素,同時配合政府推出的「你好香港」及「開心香港」活動,吸引本地消費者及外地旅客。中環街市於不同角落均設置裝飾,吸引大眾盡情「打卡」。