暑假好去處│中環街市85周年重塑2周年「精彩遇見‧中環街市」 文創科技市集/傳承館/ Central Cosmo/消費優惠

見證香港時代變遷的中環街市今年8月隆重迎接85周年以及重塑2周年！自2021年8月 經活化後重新開放，中環街市一直致力展示及引領未來，透過靈活空間設計及多元活動，在香港中環核心商業區的鬧市中打造一個充滿活力的「廿一世紀Marketplace」。適逢重塑兩周年，中環街市隆重宣布從8月17日起呈獻橫跨整個月的精彩活動，與20個夥伴合作，當中包括社區機構及團體組織，攜手上演「精彩遇見 ‧ 中 環街市」盛大慶典。一連串活動將分三大主題「活在中環Select for Central」、「動在中環Come to Central」、「聚 在中環Found in Central」，對應中環街市「親、動、融」三大元素，展示中環街市如何搖身一變成為活力社區熱點。 暑假好去處│多元化兩周年慶祝活動為大眾帶來無限驚喜 為了慶祝兩周年開幕紀念，中環街市隆重呈獻推出一系列活動，涵蓋「親、動、融」三大元素，同時配合政府推出的「你好香港」及「開心香港」活動，吸引本地消費者及外地旅客。中環街市於不同角落均設置裝飾，吸引大眾盡情「打卡」。

暑假好去處│「活在中環」 拉近可持續發展和大眾的距離 經活化後的中環街市現已成為一個充滿活力的社區市集及熱點，並致力推廣創新科技、可持續發展及升級再造（Upcycling）等理念。是次兩周年慶祝活動正正希望透過普及有關知識，動員大眾一起參與其中，使其變成一件親民的事，鼓勵任何人都可以作出一個讓社會可持續發展的選擇。 方形梳化升級再造工作坊 FASHION CLINIC的設計團隊會親自擔任導師舉辦工作坊，邀請來自救世軍的兒童及家長，一起完成 特別為中環街市升級再造成方形梳化。 中環街市亦會提供兒童的午餐膳食及中環街市導賞團，令他們盡情度過快樂時光之餘亦好好了解 這棟充滿特色的歷史建築。 日期：8月20日│時間：10:30 - 14:30│地點：中環街市地下互動牆 升級再造綠色遊樂場 中環街市與本地社企「仁人行動」合作設置「升級再造綠色遊樂場」，以搭棚工程回收重用的竹子搭 建成三個遊樂設施，VTC青年學院學生再利用從救世軍回收的衣服，重新設計布藝裝飾包裏著設施 ，活用竹藝融入社區文化，同時給予大眾享樂。 日期：8月17日至8月31日│時間：10:00 - 22:00│地點：中環街市地下OASIS 工作坊日期：8月20日│時間：10:30 - 14:30│地點：中環街市地下OASIS 相遇中環文創科技市集 中環街市一直旨於促進本地品牌、初創企業及中小企的成長，為他們提供舞台發揮所長。今次中環 街市匯聚創新初創品牌：包括數碼港培育計劃初創企業 Ubivox、本地中小企和老字號品牌，以及救世軍及大專院校學生，包括香港教育大學，攜手舉辦創意市集，主打逾百款充滿本土創意的招牌限定產品。 日期：8月17、21日至9月3日│時間：12:00 - 20:00│地點：中環街市一樓活動場地、地下中環食坊入口

暑假好去處│「動在中環」 運動嘉年華展現無限活力 文化傳承對於社會來說相當重要，中環街市將對於香港本地文化的熱忱，轉變成為實體行動繼續推動跨代 文化交流，加入嶄新元素及創意，促進社會凝聚力同時為未來帶來創新動力。 傳承館 Hall of Legends 除了傳承文化外，中環街市的另一重要理念是實踐新舊交融並與科技配合。從即日起，中環街市將與著名跨媒體藝術家黃宏達Victor Wong合作，邀請香港的傳奇品牌及人物，於一樓Legacy Wall 舉辦「Hall of Legends」特展，揉合科技及藝術，將歷史文化重新展示，為市民帶來嶄新的視覺藝術體驗。 日期：即日起│時間：10:00 - 22:00│地點：中環街市一樓 Legacy Hall

暑假好去處│「聚在中環」 中環街市一直貫徹推廣跨代共融的理念，為不同年齡層的市民提供跨代交流機會，連繫社區。 全新零售空間「時尚 . 中環」（ Central Cosmo ） 位於一樓的「時尚.中環」（Central Cosmo）將於今個暑假隆重登場！匯聚生活品味及佳餚美饌，讓附 近的上班族可以盡情感受別樹一格的購物體驗，同時為本地生活及健康零售品牌提供機會，在人流 密集的中環鬧市擺檔，增加曝光率，以行動支持本地創意！