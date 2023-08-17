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2023-08-17 23:45:49

暑假好去處│中環街市85周年重塑2周年「精彩遇見‧中環街市」 文創科技市集/傳承館/Central Cosmo/消費優惠

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暑假好去處│中環街市85周年重塑2周年「精彩遇見‧中環街市」 文創科技市集/傳承館/ Central Cosmo/消費優惠

暑假好去處│中環街市85周年重塑2周年「精彩遇見‧中環街市」 文創科技市集/傳承館/ Central Cosmo/消費優惠

見證香港時代變遷的中環街市今年8月隆重迎接85周年以及重塑2周年！自20218 經活化後重新開放，中環街市一直致力展示及引領未來，透過靈活空間設計及多元活動，在香港中環核心商業區的鬧市中打造一個充滿活力的「廿一世紀Marketplace」。適逢重塑兩周年，中環街市隆重宣布從817日起呈獻橫跨整個月的精彩活動，與20個夥伴合作，當中包括社區機構及團體組織，攜手上演「精彩遇見 環街市」盛大慶典。一連串活動將分三大主題「活在中環Select for Central」、「動在中環Come to Central」、「聚 在中環Found in Central」，對應中環街市「親、動、融」三大元素，展示中環街市如何搖身一變成為活力社區熱點

暑假好去處│多元化兩周年慶祝活動為大眾帶來無限驚喜

為了慶祝兩周年開幕紀念，中環街市隆重呈獻推出一系列活動，涵蓋「親、動、融」三大元素，同時配合政府推出的「你好香港」及「開心香港」活動，吸引本地消費者及外地旅客。中環街市於不同角落均設置裝飾，吸引大眾盡情「打卡」

暑假好去處│「活在中環」

拉近可持續發展和大眾的距離 經活化後的中環街市現已成為一個充滿活力的社區市集及熱點，並致力推廣創新科技、可持續發展及升級再造（Upcycling）等理念。是次兩周年慶祝活動正正希望透過普及有關知識，動員大眾一起參與其中，使其變成一件親民的事，鼓勵任何人都可以作出一個讓社會可持續發展的選擇。

方形梳化升級再造工作坊

FASHION CLINIC的設計團隊會親自擔任導師舉辦工作坊，邀請來自救世軍的兒童及家長，一起完成 特別為中環街市升級再造成方形梳化。 中環街市亦會提供兒童的午餐膳食及中環街市導賞團，令他們盡情度過快樂時光之餘亦好好了解 這棟充滿特色的歷史建築

日期：820日│時間：10:30 - 14:30│地點：中環街市地下互動牆

升級再造綠色遊樂場

中環街市與本地社企「仁人行動」合作設置「升級再造綠色遊樂場」，以搭棚工程回收重用的竹子搭 建成三個遊樂設施，VTC青年學院學生再利用從救世軍回收的衣服，重新設計布藝裝飾包裏著設施 ，活用竹藝融入社區文化，同時給予大眾享樂。

日期：817日至831日│時間：10:00 - 22:00│地點：中環街市地下OASIS

工作坊日期：820日│時間：10:30 - 14:30│地點：中環街市地下OASIS

相遇中環文創科技市集

中環街市一直旨於促進本地品牌、初創企業及中小企的成長，為他們提供舞台發揮所長。今次中環 街市匯聚創新初創品牌：包括數碼港培育計劃初創企業 Ubivox、本地中小企和老字號品牌，以及救世軍及大專院校學生，包括香港教育大學，攜手舉辦創意市集，主打逾百款充滿本土創意的招牌限定產品

日期：81721日至93日│時間：12:00 - 20:00│地點：中環街市一樓活動場地、地下中環食坊入口

方形梳化升級再造工作坊 升級再造綠色遊樂場 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集 相遇中環文創科技市集

暑假好去處│「動在中環」

運動嘉年華展現無限活力 文化傳承對於社會來說相當重要，中環街市將對於香港本地文化的熱忱，轉變成為實體行動繼續推動跨代 文化交流，加入嶄新元素及創意，促進社會凝聚力同時為未來帶來創新動力。

傳承館Hall of Legends

除了傳承文化外，中環街市的另一重要理念是實踐新舊交融並與科技配合。從即日起，中環街市將與著名跨媒體藝術家黃宏達Victor Wong合作，邀請香港的傳奇品牌及人物，於一樓Legacy Wall 舉辦「Hall of Legends」特展，揉合科技及藝術，將歷史文化重新展示，為市民帶來嶄新的視覺藝術體驗

日期：即日起│時間：10:00 - 22:00│地點：中環街市一樓 Legacy Hall

傳承館Hall of Legends 傳承館Hall of Legends 傳承館Hall of Legends 傳承館Hall of Legends 傳承館Hall of Legends 傳承館Hall of Legends 傳承館Hall of Legends 傳承館Hall of Legends 傳承館Hall of Legends

暑假好去處│「聚在中環」

中環街市一直貫徹推廣跨代共融的理念，為不同年齡層的市民提供跨代交流機會，連繫社區。

全新零售空間「時尚.中環」（Central Cosmo

位於一樓的「時尚.中環」（Central Cosmo）將於今個暑假隆重登場！匯聚生活品味及佳餚美饌，讓附 近的上班族可以盡情感受別樹一格的購物體驗，同時為本地生活及健康零售品牌提供機會，在人流 密集的中環鬧市擺檔，增加曝光率，以行動支持本地創意

全新零售空間「時尚.中環」（Central Cosmo） 全新零售空間「時尚.中環」（Central Cosmo）

暑假好去處│兩周年慶祝活動特別加碼 消費優惠驚喜不斷

為了慶祝兩周年的盛大慶典，中環街市宣布推出為期一個月的優惠活動。由即日起至914日一連四個 星期四，每天將會推出34個不同商戶的限定加碼購物優惠，包括銀杏士多的即食大銀紅燒10頭厚肉鮑魚買一送一、泰式蛋糕店Asok Thai Cake的全線Signature cakes半價優惠、以及曲奇阿嬸單件裝曲奇買一送一等， 每個星期都有驚喜等你發掘，絕對是搜羅心儀商品的好時機！

Mini Melts│粒粒雪糕每杯HK$10│8月17日 銀杏士多│大銀紅燒10頭厚肉鮑魚1罐(可即食)HK$188買一送一優惠│8月17日 銀杏士多│大銀紅燒10頭厚肉鮑魚1罐(可即食)HK$188買一送一優惠│8月17日 曲奇阿嬸│單件裝曲奇買一送一優惠│8月24日 Mini Melts│粒粒雪糕每杯HK$10│8月17日 曲奇阿嬸│單件裝曲奇買一送一優惠│8月24日 Urban 28│全店貨物兩件以上九折優惠│8月17日至9月17日 DAFU│大孚經典小白鞋 香港限定款半價優惠│9月14日 DAFU│大孚經典小白鞋 香港限定款半價優惠│9月14日 本草綱目│購買任何產品，即可獲贈門市開幕限定擴香石套裝，凡追蹤Instagram (@locoweed.c)及登記成為會員，即可獲贈明前香水旅行裝│8月17日至9月17日 南山農舍│全店貨物九折優惠│8月17日至9月17日 Urban 28│全店貨物兩件以上九折優惠│8月17日至9月17日 南山農舍│全店貨物九折優惠│8月17日至9月17日 南山農舍│全店貨物九折優惠│8月17日至9月17日 南山農舍│全店貨物九折優惠│8月17日至9月17日 DAFU│大孚經典小白鞋 香港限定款半價優惠│9月14日 本草綱目│購買任何產品，即可獲贈門市開幕限定擴香石套裝，凡追蹤Instagram (@locoweed.c)及登記成為會員，即可獲贈明前香水旅行裝│8月17日至9月17日 KT's Factory│各款蘸醬麻薯買一送一優惠│9月7日 Asok Thai Cake│Signature cakes半價優惠│9月14日 Asok Thai Cake│Signature cakes半價優惠│9月14日 林記懷舊小食│精選懷舊小食買一送一優惠│9月14日 Chart Coffee│於指定時段任何飲品買一送一優惠│9月7日 Chart Coffee│於指定時段任何飲品買一送一優惠│9月7日 曲奇阿嬸│單件裝曲奇買一送一優惠│8月24日 蘇太名醬│蘇太麻辣XO醬半價優惠│原價HK$138,優惠價HK$69│8月24日 蘇太名醬│蘇太麻辣XO醬半價優惠│原價HK$138,優惠價HK$69│8月24日 南山農舍│全店貨物九折優惠│8月17日至9月17日 Mini Melts│粒粒雪糕每杯HK$10│8月17日 Mini Melts│粒粒雪糕每杯HK$10│8月17日 Mini Melts│粒粒雪糕每杯HK$10│8月17日 The Gift from Earth│指定貨品半價優惠│8月24日 長洲角酪│任何飲品買一送一優惠│8月31日；全部飲品每杯減$3│8月17日至9月17日 The Gift from Earth│指定貨品半價優惠│8月24日 Endorphins│可麗露買一送一優惠│8月24日 Asok Thai Cake│Petit cake 買一送一優惠│8月31日 媽咪雞蛋仔│凡購買任何雞蛋仔，即送梳打飲品一杯│8月31日 KT's Factory│各款蘸醬麻薯買一送一優惠│9月7日
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