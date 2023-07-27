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生活
2023-07-27 21:33:58

暑假好去處｜二級歷史建築大澳文物酒店 夏日藝趣住宿計劃 體驗大澳傳統漁村文化

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「夏日藝趣住宿計劃」，讓旅客深度認識香港的文化古蹟，更可參與由大澳導師教授的藝趣工作坊，寓學習於娛樂，適合與摯親或攜同小朋友一起度過有趣的假期。

「夏日藝趣住宿計劃」，讓旅客深度認識香港的文化古蹟，更可參與由大澳導師教授的藝趣工作坊，寓學習於娛樂，適合與摯親或攜同小朋友一起度過有趣的假期。

評選為二級歷史建築並於獲得UNESCO獎項的大澳文物酒店，由即日至2023830日推出「夏日藝趣住宿計劃」，讓旅客體驗大澳傳統漁村的文化，欣賞大自然的景致，深度認識香港的文化古蹟，更可參與由大澳導師教授的藝趣工作坊，寓學習於娛樂，適合與摯親或攜同小朋友一起度過有趣的假期。

酒店特意邀請大澳導師教授藝趣工作坊

夏日藝趣住宿計劃今年夏天，大澳文物酒店特意邀請到大澳導師教授天然紥染、紙糊工藝及貝殼音樂盒創作，讓您與家人或朋友，一起製作獨一無二的手工藝品。大澳壹格工作室以回收材料製作紙糊工藝，創作的動物紙糊作品造型有趣可愛；天然紥染工作坊則選用取自大自然的材料紮染，可製作毛巾、圍巾或布袋。貝殼音樂盒工作坊由大澳貝殼創意DIY工作室的樊景偉先生教授，每一個沙白殼的打撈、清洗和打磨全部過程都由他一手包辦，以此設計而成音樂盒，絕對是大澳獨有的藝術品。「夏日藝趣住宿計劃」每晚淨價由港幣$2,180*，兩日一夜的行程包括：

酒店住宿一晚

• Tai O Lookout享用雙人早餐

酒店歷史故事導賞

酒店紀念品乙份（每次入住）

於入住翌日參與大澳藝趣工作坊*

詳情：https://bit.ly/3WGYza6

立即預訂：https://bit.ly/3Zekk32

查詢：2985 8008

大澳文物酒店外觀 最佳景觀之客房海虎 大澳文物酒店套房 大澳文物酒店套房 酒店一樓走廊

藝趣工作坊詳情

天然紥染工作坊

舉辦日期：逢星期日至星期二

住宿計劃已包括：每房可製作毛巾及布袋各一件

紙糊工藝工作坊

舉辦日期：逢星期三及星期四

住宿計劃已包括：每房可製作動物紙糊作品兩件

貝殼音樂盒工作坊

舉辦日期：逢星期五及星期六

住宿計劃已包括：每房可製作音樂盒一件

集合地點及時間：上午950分於文物探知中心集合

舉辦時間 ：上午10時至上午11時半

工作坊只限每房兩位成人或一位成人及一位小童參與。

額外成人或小童參與工作坊每位港幣$200

天然紥染工作坊 紙糊工藝工作坊
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