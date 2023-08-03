暑假好去處│仲夏「蟹」逅 千奇百趣珍貴蟹種大召集 全港首度展出13款特色陸蟹

今個暑假，將軍澳中心搖身一變成為夢幻貝殼世界，呈獻「將軍澳中心‧仲夏『蟹』逅」，由即日起至8月30日，帶來13款來自世界各地、外型及顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出，是次展出的蟹種更充滿故事性，配合現場不同的感官效果及多項保育活動，帶來「探索、欣賞、保育」三大維度的展覽體驗。可愛至極的13款特色陸蟹和寄居蟹固然是重點，但兩大打卡位及四大保育主題活動亦不可錯過，從「一日館長」到戶外考察，透過不同主題學習保育知識，讓大家感受大自然的奧秘！

暑假好去處│兩大打卡熱點 開展今夏探險「 蟹」逅

活動從探索、欣賞到保育三大方向欣賞展出蟹種，讓大人小朋友先了解13款特色陸蟹及寄居蟹的習性，並透過光影互動的感官效果，深入牠們的世界，更可以在專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食，以及參與「海洋王國歷險記」工作坊，作近距離接觸；意猶未盡的大自然愛好者更可聯同將軍澳中心走到戶外，參加「海下初探」及「潮間帶生物考察」兩大生態遊，結合戶內及戶外元素，與大自然開展今夏的探險「蟹」逅之旅。