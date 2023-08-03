暑假好去處│仲夏「蟹」逅 千奇百趣珍貴蟹種大召集 全港首度展出13款特色陸蟹

今個暑假，將軍澳中心搖身一變成為夢幻貝殼世界，呈獻「將軍澳中心‧仲夏『蟹』逅」，由即日起至8月30日，帶來13款來自世界各地、外型及顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出，是次展出的蟹種更充滿故事性，配合現場不同的感官效果及多項保育活動，帶來「探索、欣賞、保育」三大維度的展覽體驗。可愛至極的13款特色陸蟹和寄居蟹固然是重點，但兩大打卡位及四大保育主題活動亦不可錯過，從「一日館長」到戶外考察，透過不同主題學習保育知識，讓大家感受大自然的奧秘！
暑假好去處│兩大打卡熱點 開展今夏探險「蟹」逅
活動從探索、欣賞到保育三大方向欣賞展出蟹種，讓大人小朋友先了解13款特色陸蟹及寄居蟹的習性，並透過光影互動的感官效果，深入牠們的世界，更可以在專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食，以及參與「海洋王國歷險記」工作坊，作近距離接觸；意猶未盡的大自然愛好者更可聯同將軍澳中心走到戶外，參加「海下初探」及「潮間帶生物考察」兩大生態遊，結合戶內及戶外元素，與大自然開展今夏的探險「蟹」逅之旅。
暑假好去處│夢幻貝殼世界
展覽以夢幻貝殼世界為題，勢必吸引熱愛大自然之士，一眾小朋友統統化身保育大使，勇闖海底，仔細探索蟹之世界！
暑假好去處│感官互動巨型貝殼
場內打卡熱點，必選感官互動巨型貝殼。大家平日把貝殼放在耳邊，便能聽到貝殼共振的頻率，仿如沉醉在水底世界！
暑假好去處│觀賞十多款珍貴蟹種
「蟹」逅的主角，當然是13款特色蟹和寄居蟹，它們將於水族箱內醒目登場，大人小朋友都可以留神觀賞！
暑假好去處│動起來！小小館長
這次展覽更帶來保育主題活動，包括於商場室內舉行的「一日館長」和「海洋王國歷險記」工作坊，各位家長及小朋友可以近距離接觸小動物，照顧蟹的起居飲食，藉此增強同理心，並學懂愛護環境！
「一日館長」
日期：8月9日
時間︰11am-12nn（60分鐘）
地點：G/F中庭展館
名額：8個（每個名額供1人參加）
年齡：6歲或以上
換領方法：7月21日起消費滿$1,000*即可換領，額滿即止。
*於將軍澳中心、PopDeli、PopFood以電子貨幣消費，最多累積3組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據，每組單據須滿HK$100。
「海洋王國歷險記」工作坊
日期：8月5日
時間︰2pm；3pm；4pm；5pm（45分鐘一節，共4節）
集合地點：L2 Park Campus
名額：10個/每節（每個名額供1人參加）
年齡：3歲或以上
換領方法：7月21日起消費滿$1,000*即可換領，額滿即止。
*於將軍澳中心、PopDeli、PopFood以電子貨幣消費，最多累積3組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據, 每組單據須滿HK$100。