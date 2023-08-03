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2023-08-03 13:00:00

暑假好去處│仲夏「蟹」逅 千奇百趣珍貴蟹種大召集 全港首度展出13款特色陸蟹

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今個仲夏，大家一同經歷一場充滿趣味及教育意義的夏日「蟹」逅！

今個仲夏，大家一同經歷一場充滿趣味及教育意義的夏日「蟹」逅！

今個暑假，將軍澳中心搖身一變成為夢幻貝殼世界，呈獻「將軍澳中心仲夏『蟹』逅」，由即日起至830日，帶來13款來自世界各地、外型及顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出，是次展出的蟹種更充滿故事性，配合現場不同的感官效果及多項保育活動，帶來「探索、欣賞、保育」三大維度的展覽體驗。可愛至極的13款特色陸蟹和寄居蟹固然是重點，但兩大打卡位及四大保育主題活動亦不可錯過，從「一日館長」到戶外考察，透過不同主題學習保育知識，讓大家感受大自然的奧秘！

暑假好去處│兩大打卡熱點 開展今夏探險「蟹」逅

活動從探索、欣賞到保育三大方向欣賞展出蟹種，讓大人小朋友先了解13款特色陸蟹及寄居蟹的習性，並透過光影互動的感官效果，深入牠們的世界，更可以在專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食，以及參與「海洋王國歷險記」工作坊，作近距離接觸；意猶未盡的大自然愛好者更可聯同將軍澳中心走到戶外，參加「海下初探」及「潮間帶生物考察」兩大生態遊，結合戶內及戶外元素，與大自然開展今夏的探險「蟹」逅之旅

今個仲夏，大家一同經歷一場充滿趣味及教育意義的夏日「蟹」逅！

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暑假好去處│夢幻貝殼世界

展覽以夢幻貝殼世界為題，勢必吸引熱愛大自然之士，一眾小朋友統統化身保育大使，勇闖海底，仔細探索蟹之世界！

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暑假好去處│感官互動巨型貝殼

場內打卡熱點，必選感官互動巨型貝殼。大家平日把貝殼放在耳邊，便能聽到貝殼共振的頻率，仿如沉醉在水底世界！

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暑假好去處│觀賞十多款珍貴蟹種

「蟹」逅的主角，當然是13款特色蟹和寄居蟹，它們將於水族箱內醒目登場，大人小朋友都可以留神觀賞！

防禦力Max│短腕寄居蟹 浪漫之最│饅頭蟹 橫行軍人│普羅維登西亞黑蟹 蟹界刀神│越南勾手蟹 幾可亂真│草莓陸寄居蟹 美艷之最│惡魔蟹 防禦力Max│短腕寄居蟹 防禦力Max│短腕寄居蟹 浪漫之最│饅頭蟹 豔光四射│紫羅蘭束腰蟹

暑假好去處│動起來！小小館長

這次展覽更帶來保育主題活動，包括於商場室內舉行的「一日館長」和「海洋王國歷險記」工作坊，各位家長及小朋友可以近距離接觸小動物，照顧蟹的起居飲食，藉此增強同理心，並學懂愛護環境！

「一日館長

日期：89

時間︰11am-12nn60分鐘）

地點G/F中庭展館

名額：8每個名額供1人參加

年齡：6歲或以上

換領方法：721日起消費滿$1,000*即可換領，額滿即止。

*於將軍澳中心、PopDeliPopFood以電子貨幣消費，最多累積3組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據，每組單據須滿HK$100

「海洋王國歷險記」工作坊

日期：85

時間︰2pm3pm4pm5pm45分鐘一節，共4

集合地點：L2 Park Campus

名額：10/每節每個名額供1人參加

年齡：3歲或以上

換領方法：721日起消費滿$1,000*即可換領，額滿即止。

*於將軍澳中心、PopDeliPopFood以電子貨幣消費，最多累積3組不同商戶發出的即日電子貨幣消費單據, 每組單據須滿HK$100

暑假好去處│「一日館長」由專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食，近距離接觸小動物，增強同理心並學懂愛護環境。 暑假好去處│「一日館長」由專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食，近距離接觸小動物，增強同理心並學懂愛護環境。 暑假好去處│「一日館長」由專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食，近距離接觸小動物，增強同理心並學懂愛護環境。 暑假好去處│「一日館長」由專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食，近距離接觸小動物，增強同理心並學懂愛護環境。 暑假好去處│「一日館長」由專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食，近距離接觸小動物，增強同理心並學懂愛護環境。 暑假好去處│「一日館長」由專業料理員帶領下照顧蟹的起居飲食，近距離接觸小動物，增強同理心並學懂愛護環境。 暑假好去處│「海洋王國歷險記」工作坊，透過代入歷險故事引導學生認識海洋生物， 從而教導學生愛惜大海。
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