暑假好去處│「全港抱石日」大眾可免費體驗攀石樂趣

為迎接9月舉行的兩項運動攀登界焦點賽事 ─《香港抱石錦標賽2023》及《亞洲盃(抱石)2023》，中國香港攀山及攀登總會有限公司將於8月26及27日(星期六及日)舉行「全港抱石日」，多家本港攀石場將免費提供新手抱石班，讓市民大眾可以於兩項大賽前一嘗抱石體驗，認識各攀石場的特色。費用全免，報名從速。

暑假好去處│一覽提供免費新手抱石班的攀石場

為「全港抱石日」提供免費新手抱石班的攀石場包括：位於沙田石門的JUST CLIMB、牛頭角的BoulderMAD、荃灣的Triangle Plus 及Vita Beta Climbing Gym，課程適合12歲或以上從未接觸攀石運動之人士，名額總數72個，先到先得。參加者將可以免費參加一小時的新手抱石班(已包括借用攀石鞋)，課程內容包括：認識室內攀石(抱石)的玩法、基本抱石技巧及抱石禮儀、抱石需要的下跌技巧及安全事項、了解抱石路線等等。