暑假好去處│助六8月登陸朗豪坊《助六の郵便局》 超可愛立體版助六出沒十大拍照及互動專區

今個夏天，於IG擁有超過42.5萬粉絲、來自日本知名插畫家GOTTE筆下《助六の日常》主角倉鼠助六的期間限定店將正式登陸旺角朗豪坊！主角倉鼠助六走出繪本化身多個可愛角色，包括最萌郵差、小蜜蜂及旅遊達人等，由 8月11日起至9月10日，在朗豪坊4樓通天廣場的《助六の郵便局》期間限定店同大家見面！限定店以日本郵便局為藍本，打造成超精美打卡裝置，由郵局店面到店內都仿如走進繪本世界中，小郵差將會在郵局四處候命，準備為各位服務！店內特設10大拍照及互動區，讓粉絲參與療癒小互動，同時更齊集過百款獨家及海外助六周邊商品，各位必定要把握機會入手限量精品，把溫暖療癒的助六帶回家！

療癒系向日葵主題郵便局 走進助六的打工世界

朗豪坊《助六の郵便局》期間限定店採用主角助六及配角向日葵為設計靈感，以悅目的黃色天然木為主色，整 體裝置充滿向日葵陽光 感氛圍，打造出日本郵局場景。限定店內滿佈打卡位，隨處可見助六及其他角色伙伴們的忙碌小身影，包括站在黃色郵筒前一同寄信的助六及向日葵，拿著電話 筒洽談公事中的助六，以及正在搬運包裹的小倉鼠們等等。店內還特設三大互動區，包括、《助六の日常》插畫小郵箱、助六印章明信片 製作區及限定助六扭蛋機，前來郵局的客人們將可與助六創造更多窩心回憶！店內更會限定販售過百款絕對引爆少女心的超可愛助六獨家及海外周邊商品，粉絲們不容錯過！