暑假好去處│「古怪超能力研究所」揭開奇珍異獸天賦秘技

將軍澳廣場會把商場打造成「古怪超能力研究所​​」，由即日起至9月3日，透過四大奇趣展區，​​帶領大家來一場精彩的野生動物奇觀，了解動物古靈精怪的​​外貌特徵、生活習性、自衛防禦方法，以及與人類相處之道。另外，在周末，研究所更會舉辦趣味工作坊，包括​​​​「​​​​飛行昆蟲玩具工作坊」、「龍眼雞模型工作坊」，讓大家透過手作，了解大自然的奧妙；千萬不能錯過將軍澳生態導賞團，讓大家造訪身邊的「動物昆蟲鄰居」，展開一趟刺激而富教育意義的探索之旅！ 暑假好去處 │四大主題展區動植物標本大曬冷 化身研究員剖析動物奇異習性 「古怪超能力研究所​​」設四大展區，多角度、全方位拆解動物世界的重重迷思，包括​​外貌特徵、生活習性，以至自衛防禦機制、與人類相處之道，讓大家重新認識動物朋友！今年的展覽將比上年的更精彩，除了增設示同紙塑藝術立體模型及不同互動小遊戲，還展示更多生物標本與包括首次亮相的穿山甲，並加入海洋生物及植物及不同互動小遊戲，絕對不容錯過！展覽由即日起免費開放予公眾，歡迎大家懷抱對自然世界的好奇心和愛心，化身特約研究員，投入這個奇趣的生態大觀園！

暑假好去處 │展區一：市區動物研究部─尋找石屎森林生存之道 麻鷹借助人類的甚麼物資在城市築建家園？喜歡鳴唱作樂的花狹口蛙離開樹林後，還找到高歌的舞台嗎？饞嘴的獮猴為甚麼身手這麼敏捷，經常捕獲一大堆美食？我們經常聽到的「咕姑固」叫聲來自甚麼雀鳥？「咕姑固」是甚麼意思？夜行俠飛蛾如何機智地躲避危機，暢行無阻地黑夜漫遊？關於城市動物生存之道，在這個展區，透過超好玩的互動小遊戲、生活化場景及生動的聲音裝置，一一得到解答！大家會發現很多動物和昆蟲憑著天賦的特殊能力及睿智，懂得借助人類工具，在石屎森林靈巧地開僻生活空間。

暑假好去處 │ 展區二 ： 怪奇外貌研究部 ─ 顛覆對美的想像 人類有所謂「三庭五眼」的外貌黃金比例，但在動物世界，不但沒有絕對的審美標準，且還不時出現讓人嘖嘖稱奇的外貌特徵！黑翅長腳鷸雙腳長度佔身體總高度六成，像踩高蹺般奇趣；龍眼雞有個極長鼻子，比人類的壽星公鼻子更搞笑；妖面蛛在蜘蛛家族中不但以大眼見稱，其敏銳度更比人類的強上二千倍。這個展區搜羅了眾多動物及昆蟲的奇異外貌特徵，讓大家盡情發揮外貌協會的能力，一同顛覆對固有外貌的想像，並且拆解這些特徵如何協助動物和昆蟲生活。

暑假好去處 │ 展區三：防禦策略研究部 ─ 意想不到的超能力 作為萬物之靈，人類卻非全能，很多事情依賴工具或儀器才辦到。相反，我們的動物朋友擁有各種意想不到的特殊能力，人類辦不到的事情，牠們不費吹灰之力就把問題迎刃而解！這個展區透過深入淺出的圖文及互動裝置呈現動物朋友穿山甲、球馬陸、大皇蛾及黃斑葦鳽的「超能力」，拆解牠們如何透過變身隱形，甚至聲納偵測能力避開危險。

暑假好去處 │展區四：危險生物研究部─揭穿人畜無害的外表 一般認為植物靜態且不具攻擊力，其實有些植物擁有特殊捕獵能力，能倒過來吃掉動物，讓自己在貧瘠的土壤中生存！這個展區展出多種在香港出現的立體食蟲植物模型，例如豬籠草、茅膏菜及挖耳菜，透過互動小遊戲，引領大家邊玩邊認識這些植物的超強捕食能力。這裏還介紹了砂海星、山大齒猛蟻及槍蝦等體積細小動物的異常攻擊力，一起拆掉人畜無害的外衣！

暑假好去處 │ 週六工作坊：親手製作模型玩具 把奇珍異獸帶回家 8月連續兩個週六，「古怪超能力研究所​​」更會為大家帶來限定工作坊，帶領小孩動手製作益智有趣的手作，寓學習於玩樂，包括​​​​「​​​​飛行昆蟲玩具工作坊」及「龍眼雞模型工作坊」。昆蟲有著千變萬化的形態，翅膀的花紋及構造各有特色，拍翼遨翔的一刻展現令人驚嘆的美態。小孩邊動手做勞作，​​​​邊認識​​​​飛行昆蟲的構造，融入創意及想像力，創造專屬的飛行昆蟲玩具。亞洲熱帶地區常見的龍眼雞不但身上花紋艷麗奪目，還有着長長的鼻子，是大家不可不知的昆蟲朋友。工作坊導師會帶領小孩運用樹葉及顏料製作可愛的龍眼雞模型，​​​​透過手作，​​​​深入認識這種奇趣昆蟲。