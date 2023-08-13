暑假好去處│合味道+出前一丁x《咒術迴戰》進駐「合味道紀念館香港」 1:1人形展板 打卡必去！

日清食品旗下合味道及出前一丁聯乘人氣動畫《咒術迴戰》推出「領域展開」活動，一眾主角即日起現身「合味道紀念館香港」，粉絲可近距離與多個人氣角色人形展板合照，兼獲取期間限定聯乘精品，亦可即場賺取「日清食品體驗館」獎賞積分，機會難得！
暑假好去處│合味道及出前一丁聯乘《咒術迴戰》 「合味道紀念館香港」打卡位一覽！
乘著合味道及出前一丁聯乘《咒術迴戰》的熱潮，四位人氣主角包括虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇及五條悟以1比1人形展板於即日至8月24日進駐「合味道紀念館香港」*，與由眾多合味道杯麵合體的「大杯麵咒靈」打造期間限定打卡位；同場亦來自香港分校的清仔、清妹首次以《咒術迴戰》角色扮演人形展板現身，在《咒術迴戰》 學校背景展板前與粉絲合照，猶如置身於動畫情節中，萬勿錯過！
暑假好去處│參與工作坊 可獲贈《咒術迴戰》聯乘限定貼紙一張
此外，顧客可於「我的合味道工作坊」*及「出前一丁工作坊」*親手打造充滿個人特色及專屬的合味道杯麵及出前一丁，完成後可獲贈《咒術迴戰》聯乘限定貼紙一張。粉絲更可於紀念品店購買合味道及出前一丁聯乘《咒術迴戰》的特別版包裝產品，數量有限，售完即止。在活動期間，會員於「合味道紀念館香港」以「日清食品體驗館」WeChat小程式實地打卡掃描現場的指定二維碼，可獲得20積分。
*參觀者必須持有有效的合味道紀念館工作坊門票入場
所有獎賞每日數量有限，先到先得，送完即止。
以上所有活動內容須受條款及細則約束。
詳情請參閱「日清食品體驗館」WeChat小程式。