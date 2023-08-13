暑假好去處│合味道+出前一丁x《咒術迴戰》進駐「合味道紀念館香港」 1:1人形展板 打卡必去！

日清食品旗下合味道及出前一丁聯乘人氣動畫《咒術迴戰》推出「領域展開」活動，一眾主角即日起現身「合味道紀念館香港」，粉絲可近距離與多個人氣角色人形展板合照，兼獲取期間限定聯乘精品，亦可即場賺取「日清食品體驗館」獎賞積分，機會難得！

乘著合味道及出前一丁聯乘《咒術迴戰》的熱潮，四位人氣主角包括虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇及五條悟以1比1人形展板於即日至8月24日進駐「合味道紀念館香港」*，與由眾多合味道杯麵合體的「大杯麵咒靈」打造期間限定打卡位；同場亦來自香港分校的清仔、清妹首次以《咒術迴戰》角色扮演人形展板現身，在《咒術迴戰》 學校背景展板前與粉絲合照，猶如置身於動畫情節中，萬勿錯過！