暑假好去處│「夏水禮泡泡激戰親子嘉年華」買一送一！60,000呎夏日消暑嬉水樂園純玩通行證一大一小連小童DIY工作坊 只需$75/位

農樂營於即日起至10月15日期間舉辦夏水禮泡泡激戰親子嘉年華，於KKday預訂純玩通行證，可以任玩兒童水池、手搖船、2000尺室內兒童遊樂室、室外遊樂場設施、彈床、單車、各種工作坊得，一定啱嗮小朋友夏日暑假放電。 暑假好去處│農樂營佔地 60,000 呎 舉辦 「夏水禮泡泡激戰親子嘉年華」 元朗農樂營佔地60,000 呎，每個角落佈滿任玩設施，包括12米長兒童嬉水池、手搖船、2000 呎室內兒童遊樂室、室外遊樂場設施、彈床、平行車、單車、卡車、足球機、桌球等。小童（1至12歲）門票同時包括DIY工作坊，包括一節甜點裝飾 DIY 親子工作坊連材料（13:00 - 13:30）、狂野時速比拼（14:00 - 15:00）、泡泡夏水禮激戰活動（可自備水槍）（15:30-17:30)。更會舉辦「夏水禮泡泡激戰親子嘉年華」讓大小朋友盡情放電！

8 月 9 日 15:00 【快閃限量搶│買一小童送一成人】夏水禮泡泡激戰親子嘉年華──純玩通行證 KKday優惠： 星期一至五HK$150/2位，一大一小體驗 平均 HK$75/位（原價HK$500/2位） 星期六日及公眾假期HK$170/2位，一大一小體驗 平均HK$85/位（原價HK$580/2位） *門票包括一大一小純玩通行證及小童DIY工作坊（價值HK$80/位） 8 月 9 日 15:00 【快閃限量搶│半價】夏水禮泡泡激戰親子嘉年華──純玩通行證 KKday優惠： 星期一至五 成人HK$100/位（原價HK$200/位）小童HK$150/位 （原價 HK$300/位） 星期六日及公眾假期 成人HK$120/位（原價HK$240/位）小童HK$170/位 （原價 HK$340/位） *小童門票包括純玩通行證及DIY工作坊（價值 HK$80/位） *訂購純玩通行證可以 HK$120/位額外加購燒烤 BBQ 套餐（原價 HK$320/位） 套餐包括：大虎蝦一隻、香滑雞扒一塊、帶骨豬扒一塊、雞翼兩隻、芝士腸兩條、獅子狗兩 條、廚師腸兩條、日式年糕一串、魷魚一塊、粟米一條、番薯一件、方包一塊、牛丸、貢 丸、魚蛋、墨魚丸各一粒、汽水或清水一支。 優惠詳情： 優惠期 (預訂期) : 2023年 8月9日15:00至8月15日23:59 使用日期：2023年8月10日至10月15日 體驗時間：12:30 - 18:30 地址：元朗牛潭尾路攸潭尾村（攸潭美村公所附近）