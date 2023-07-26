暑假好去處│如心廣場×如心園—如．森之旅 陳凱琳率先展開探索旅程 四感穿越時空感受森林

日前，荃灣如心廣場聯同將於年底開幕的如心園舉行「如心廣場 × 如心園——如．森之旅」暑期大型推廣活動揭幕禮，陳凱琳(Grace)除了擔任主禮嘉賓之一進行揭幕外，更成為該溯古旅程的第一位旅客。
如心廣場正門6米高的「呆萌充氣長毛象」
第一站，Grace首先到如心廣場一期露天廣場正門，與6米高的「呆萌充氣長毛象」見面，為旅程展開有趣序幕。然後走進商場的中庭，來到第二站「探索之森」，Grace一邊踏着柔軟的草地、一邊聽柔和的森林聲音，站在三棟約4米高、設計獨特及綴以環形燈飾的大樹下， Grace呼吸着清新的森林香氣，不自覺沉浸於森林芬多精。然後，Grace透過「如．森互動」遊戲，認識珍貴稀有的木化石及上新世時期動物，包括長毛象、劍齒虎、樹懶、狐獴及渡渡鳥。第三站，Grace穿過中庭，跟隨長毛象的腳印，找到一眾「森之好友」，把握機會與牠們逐一自拍。來到旅程最後一站，就是連接廣場一期及二期的森林長廊，這條小徑將森林及城市貫通，交滙出完美的探索路線。
以四感沉浸式體驗森林浴
即日起至9月17日，「如心廣場 × 如心園——如．森之旅」暑期大型推廣活動讓大家以四感──視覺、聽覺、嗅覺及觸覺，讓你沉浸式體驗森林浴，預先感受如心園的氛圍。而毗鄰如心廣場將於年底開幕的如心園，是一個以木化石為主題的城市綠洲，亦是香港首個及唯一的木化石公園 。園區內以展出超過100件、達數百萬年歷史的珍貴木化石藏品，配合創新科技和體驗館，以深入淺出的互動形式，認識地球歷史和大自然的奧妙。
全港首創木化石互動遊戲 即時參加填色比賽贏取餐飲禮券
被火山灰或沉積物掩埋了的樹木，因埋藏環境缺乏氧氣而不致腐爛，並受含豐富礦物地下水的長期渗透，使植物原有的木質纖維慢慢被矽質礦物所取代，形成木化石；其外觀各異，有些仍如木塊，亦有看似石頭或炭塊，各具特色！
香港首個及唯一的木化石公園——如心園將於今年年底開幕，「如心廣場 × 如心園——如．森之旅」藉此將珍稀的木化石數碼化成「如 · 森互動」遊戲，大家可以在平版電腦為木化石及一種古代動物，例如長毛象、劍齒虎、樹懶、狐獴及渡渡鳥填上顏色，完成的作品會立即投射到如心廣場中庭的大屏幕，讓在場的朋友一同欣賞大家別出心裁的作品。此外，大家亦可下載至手提電話，與親友分享佳作。
與此同時，大家可同時參加「如 · 森互動」遊戲填色比賽。參加者完成作品後可獲一個專屬二維碼（QR code），簡單透過平板電腦掃瞄該二維碼（QR code），便可把該作品的圖片下載，然後在自己的 Instagram 帳戶公開分享及標記(hashtag) #NinaSummerContest，即有機會贏取如心廣場指定餐飲禮券價值最高HK$300。
城市中穿越森林長廊
位於如心廣場二樓的玻璃天橋，是連接廣場一期及二期的主要通道，更會變身成「森之長廊」。沿路的草地、大石、熱帶植物及玻璃窗兩側的攀藤，漫步其中，令人悠然自在。將森林及城市緊密貫通，結合成完美的探索路線。
「如心廣場 × 如心園——如．森之旅」活動詳情
「呆萌充氣長毛象」及「探索之森」開放詳情：
日期：2023年7月21日至9月17日
時間：上午十時至晚上十時
地點：如心廣場一期露天廣場及如心廣場一期一樓中庭
「如 · 森互動」遊戲參加詳情：
日期：2023年7月21日至9月17日
時間：上午十一時至晚上八時
地點：如心廣場一期一樓中庭
參加方法：憑電子貨幣*即日單一消費滿HK$50或以上，以及「讚好」如心廣場Facebook或IG 專頁，即可換領「如．森互動」遊戲券^乙張 。
「如 · 森互動」遊戲填色比賽參加詳情：
比賽日期：2023年7月21日至8月31日
大會評審期：2023年9月1日至9月8日
公眾投票期：2023年9月9日至9月17日
結果公佈日期：2023年9月22日
參加方法：遊戲參加者完成作品後可獲專屬二維碼（QR code），掃瞄該二維碼，便可把作品的圖片下載，然後在自己的 Instagram 帳戶公開分享及標記（hashtag）#NinaSummerContest。大會評審將選出入圍作品並進行網上投票，比賽設冠軍、亞軍、季軍各一名，獲得最多「讚」的作品即勝出，最高可獲如心廣場指定餐飲禮券價值HK$300。