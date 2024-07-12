暑假好去處｜始創中心「法國運動狂熱」 香港首度展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品 打造法國體壇盛事場景

萬眾期待、每四年一度的全球體壇盛事，2024年奧林匹克運動會即將於今夏在法國巴黎隆重揭開序幕。除了奧運比賽項目，歷屆的奧運吉祥物亦是大眾關注的焦點，每一屆吉祥物都各具特色及象徵意義，屈指一算，奧運吉祥物誕生至今已超過40多年的歷史。為迎接這個世界體壇盛事，始創中心特別以「奧運吉祥物」為主題，並邀得台灣體壇珍品收藏達人詹鈞智攜手呈獻《世界體壇珍品─歷屆吉祥物珍藏展》，由7月14日至9月1日，於香港首度展出合共55件極為珍貴且難得一見的歷屆奧運吉祥物收藏品，包括夏季及冬季奧運會吉祥物，橫跨56年(1968–2024)歷史，為香港歷年來最齊備的同類型展覽，大家可以近距離欣賞這批珍品的風采，率先感受盛事的開心熾熱氣氛！
體壇珍品收藏達人詹鈞智及游嘉欣分享對奧運的熱愛與收藏樂事
於開幕禮上，備受TVB力捧的人氣藝人游嘉欣將會分享她對運動的熱愛以及最喜愛的奧運項目，屆時她更會與香港霹靂舞大獎賽的冠軍代表曾子驊(B-Boy Think)及陳嘉怡(B-Girl Lady Little)即場切磋舞技，又和觀眾互動大玩遊戲，為活動揭開序幕。此外，由台灣專程來港的體壇珍品收藏達人詹鈞智亦會在活動上分享他的奧運追夢及搜羅歷屆吉祥物遇到的艱辛與難忘回憶。詹鈞智自2004年第一次以義工身分參與雅典奧運後，便開始收集奧運吉祥物的興趣，當中部份珍藏更花費多年的時間在網上搜尋，大家在近距離欣賞這些珍貴的收藏品之餘，更可透過他的分享加深對歷屆奧運吉祥物的認識。
香港首度展出55件歷屆奧運吉祥物逐件睇 為奧運長知識
吉祥物(Mascot)意為能帶來好運的人、動物或事物。而吉祥物首先出現在運動會中是在20世紀20年代，當時是運動員帶著希望能為自己帶來好運和勝利的物品到運動場上，以後這一舉動逐漸被運動員效仿。直到1972年慕尼黑奧運才開始有官方吉祥物的誕生。是次歷屆奧運吉祥物珍藏展於香港首次公開展出55件彌足珍貴的歷屆夏季及冬季奧運會吉祥物，當中更包括早期非官方的吉祥物，讓大家一次過一睹歷屆奧運吉祥物的演變過程。他們的樣子是怎樣、設計概念由來、背後有甚麼寓意? 許多關於奧運吉祥物及有趣知識都可以在展覽中找到答案。除此之外，細心觀賞這些獨特的吉祥物造型，大家也可感受到主辦國透過吉祥物為世界展現其城市特色、歷史文化的用心。
聯乘本地人氣插畫拉筋熊 打造法國體壇盛事場景 全城運動狂熱
始創中心特別聯乘本地人氣插畫角色「拉筋熊」，把商場大堂打造成法國體壇盛事場景。場內佈置以象徵法國的藍白紅三色為主色調設計，並融入多個巴黎著名建築物及地標為背景，包括凱旋門、埃菲爾鐵塔、聖母院及羅浮宮等，充滿法式浪漫氛圍。至於鬼馬可愛的拉筋熊則分別化身為劍擊世一、女飛魚及女車神，向各位頂尖運動精英致敬與及跟訪客打卡，讓大家仿如置身於法國體壇盛會中，感受熾熱的運動活力氣氛。
「法國運動狂熱」開幕大典
日期：7月14日
時間：3pm-4pm
地點：地面大堂
世界體壇珍品–歷屆吉祥物珍藏展
日期：7月14日至9月1日
時間：12nn-9pm
地點：地面大堂
夏日動感旋風樂
日期：7月19日至9月1日
時間：12nn-9pm
地點：1樓顧客服務中心
FUN享卡會員憑指定積分或顧客消費指定金額即可參加「夏日動感旋風樂」乙次，有機會贏取豐富獎品，包括DECATHLON HK$1,000禮品卡、千禧新世界香港酒店La Table French Brasserie 星期六早午餐券、主題樂園門票及購物禮券等。
另外，為配合活動主題，始創中心更推出「法國運動狂熱X拉筋熊」環保便攜餐具套裝。活動期間只要參加夏日動感旋風樂遊戲即有機會獲得這份限量版禮品。
移動拉筋熊遊法國工作坊
日期：7月28日
時間：2pm-5pm
地點：地面大堂
始創中心悉心安排移動拉筋熊遊法國工作坊，讓你DIY親手製作充滿動感的移動拉筋熊以及著名的巴黎地標–埃菲爾鐵塔及凱旋門，並點綴上創意運動元素，打造獨一無二的巴黎佈景，與拉筋熊一起遊法國。顧客消費滿HK$100，即可參加工作坊乙次。