暑假好去處｜始創中心「法國運動狂熱」 香港首度展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品 打造法國體壇盛事場景

萬眾期待、每四年一度的全球體壇盛事，2024年奧林匹克運動會即將於今夏在法國巴黎隆重揭開序幕。除了奧運比賽項目，歷屆的奧運吉祥物亦是大眾關注的焦點，每一屆吉祥物都各具特色及象徵意義，屈指一算，奧運吉祥物誕生至今已超過40多年的歷史。為迎接這個世界體壇盛事，始創中心特別以「奧運吉祥物」為主題，並邀得台灣體壇珍品收藏達人詹鈞智攜手呈獻《世界體壇珍品─歷屆吉祥物珍藏展》，由7月14日至9月1日，於香港首度展出合共55件極為珍貴且難得一見的歷屆奧運吉祥物收藏品，包括夏季及冬季奧運會吉祥物，橫跨56年(1968–2024)歷史，為香港歷年來最齊備的同類型展覽，大家可以近距離欣賞這批珍品的風采，率先感受盛事的開心熾熱氣氛！

體壇珍品收藏達人詹鈞智及游嘉欣分享對奧運的熱愛與收藏樂事

於開幕禮上，備受TVB力捧的人氣藝人游嘉欣將會分享她對運動的熱愛以及最喜愛的奧運項目，屆時她更會與香港霹靂舞大獎賽的冠軍代表曾子驊(B-Boy Think)及陳嘉怡(B-Girl Lady Little)即場切磋舞技，又和觀眾互動大玩遊戲，為活動揭開序幕。此外，由台灣專程來港的體壇珍品收藏達人詹鈞智亦會在活動上分享他的奧運追夢及搜羅歷屆吉祥物遇到的艱辛與難忘回憶。詹鈞智自2004年第一次以義工身分參與雅典奧運後，便開始收集奧運吉祥物的興趣，當中部份珍藏更花費多年的時間在網上搜尋，大家在近距離欣賞這些珍貴的收藏品之餘，更可透過他的分享加深對歷屆奧運吉祥物的認識。