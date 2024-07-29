這個夏天，不妨帶著家人一同探索本地的美景與活動！從有趣的STEAM體驗到夜間螢火蟲之旅，讓大人小朋友一同探索自然生態，感受非一般的親子歷險，讓暑假充滿愉快回憶。即睇多個本地親子一日遊詳請，部份體驗更有折扣優惠！
【期間限定《100%多啦A 夢 & FRIENDS》巡迴特展】親子合家歡體驗之旅連自助早餐
行程介紹：
- 09:00 於九龍酒店大堂集合，到「倚窗閣」享用90 分鐘自助早餐（價值HK$188/位）
- 前往香港非物質文化遺產 - 麵塑技藝工作坊，超過20 年經驗師傅親身教授，製作已有二千年歷史的麵塑技藝（麵粉公仔）*完成課程後可獲發證書
- 暢遊期間限定星光大道《100%多啦A 夢 & FRIENDS》巡迴特展，以多啦A 夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯，與穿上禮服的多啦A 夢及大雄等角色盡情拍照打卡。
- 抵達一級歷史建築 - 藍屋建築群，曾是醫院現改裝成有藝術家的工作坊、咖啡廳和小酒館，保留唐樓及獨特的陽台設計建築特色。
- 再到三級歷史建築 - 中環街市，超過70 間不同類型的商戶進駐，涵蓋特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等。特別保留了13 個街市檔口。
- 14:00 參觀中環街市後，自行解散
親子合家歡體驗之旅連自助早餐
KKday 優惠: HK$192/位
費用包括：九龍酒店「倚窗閣」享用自助早餐、麵塑技藝工作坊、導遊服務費、豪
華冷氣巴士、專業導遊服務、平安保險
出發日期：2024 年7 月31 日、8 月2 - 3、7、9 - 10 日
立即預訂：請按此
【海洋歷險啟發小朋友探索精神｜低至8 折】The Little Manager X 東方之珠維港遊
《The Little Manager》邀請小朋友齊齊化身「小小航海家」，登上香港最豪華大型觀光遊船－東方之珠號，於航行遊船上完成各種航海家小任務，透過互動體驗了解香港水域生態最真實模樣！活動專為熱愛探索新奇體驗和對海洋生態有興趣的小朋友而設。
另可加購《小小航海家》限定餐點：
Set A：迷你小食籃（薯條，唐揚炸雞，腸仔）配果汁（HK$88）
Set B：迷你芝士牛肉漢堡配薯條配果汁（HK$108）
行程介紹：
- 12:30 於中環8 號碼頭集合
- 《The Little Manager》體驗專家及《歷奇海洋生物體驗館》Nikky 館長（前海洋公園水母館館長）講解帶領下開始海洋生物學堂及香港水域介紹
-到船長室參觀及進行救生衣教學，讓小朋友更了解船上運作
- 走到舺板上，3 米巨兔「風兔翩翩P」，360 度近距離觀賞維港美景拍照打卡
- 寫上海洋明信片，為旅程畫上句號
- 14:30 返回中環8 號碼頭解散
【低至8 折】The Little Manager X 東方之珠維港遊
KKday 優惠:
HK$780/1 大1 小，平均HK$390/位（原價HK$980/1 大1 小）
加購一位成人HK$1,030/2 大1 小，平均HK$343.3/位（原價HK$1,279/2 大1 小）
加購限定餐點Set A HK$868/1 大1 小，平均HK$434/位（原價HK$1,068/1 大1 小）
加購限定餐點Set B HK$888/1 大1 小，平均HK$444/位（原價HK$1,068/1 大1 小）
加購限量P 兔手提袋HK$830/1 大1 小，平均HK$415/位（原價HK$1,128/1 大1 小）
*適合3 至12 歲小朋友參與
出發日期：2024 年8 月17 日
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【首創電影角色聯乘STEAM 體驗｜68 折】解構變形金剛之謎STEAM 體驗之旅
行程介紹：
09:45 - 變形金剛主題餐廳銅鑼灣店集合
10:00 - 在黃金太空艙內進行「解構變形金剛之謎」工作坊，了解變形金剛力大無窮之謎，
工作坊完成後會有一個液壓挖掘機木製模型、1 個面具或帽子及每人獲發一張證書
11:30 - 安排Transformers 角色見面「Meet & Greet」，一起拍照打卡
12:00 - 使用午餐券在店內用餐及後解散
Transformers The ARK 午餐包括（三選一）：
Pizza Set：海鮮戰鬥組披薩/ 黑松露蘑菇披薩連大黄蜂/ 黑洞之旅/ 黑牛戰士
Buger Set：安格斯芝士漢堡/ 蟹肉牛油果連大黄蜂/ 黑洞之旅/ 黑牛戰士
兒童餐：探險者一號
【68 折】解構變形金剛之謎STEAM 體驗之旅
KKday 優惠: 成人HK$338/位，小童（3 至11 歲）HK$298/位
（原價成人HK$498/位，小童HK$448/位）
費用包括：導師、活動工作坊材料費用、午餐、服務費及旅遊平安保險
出發日期：2024 年8 月3、11、17、25 日
立即預訂：請按此
【探索駱駝牌「香港唯一冷熱水壺廠」】冷熱水壺廠歷史文化之旅
駱駝牌熱水壺是悠久歷史的香港品牌。1940 年在港創立「唯一冷熱水壺廠」，取名駱駝牌。是上世紀三、四十年代「香港唯一冷熱水壺廠」的經典產品，九龍灣的廠房更搖身一變活化成工業風的型格精品酒店，活動帶你了解更多品牌歷史及以科學角度解構暖水壺的奧秘。行程亦會安排導師透過簡易說明，從日常生活角度，不同體質、喜愛教大家煲涼茶。
行程介紹：
12:00 - 香港歷史博物館前門集合，其後參觀香港歷史博物館
13:00 - 乘坐旅遊巴前往一級歷史建築雷生春，認識雷生春歷史，了解1931 年建成的雷生春醫館及藥店
14:00 - 乘坐旅遊巴前往九龍寨城公園，參觀九龍寨城南門遺蹟、衙門
14:45 - 前往君立酒店（前駱駝牌廠房），由專業導遊帶領導賞酒店內展示的「駱駝牌歷史」，PhD Scientists 博士科學工作室團隊帶領體驗「熱水壺溫度奧秘X 港式涼茶工作坊」
16:00 - 於Café 15 君立咖啡室內享用特色下午茶，完成後解散
冷熱水壺廠歷史文化之旅
KKday 優惠: 成人HK$238/位，小童（3 至11 歲）HK$188/位
費用包括：行程內列明活動工作坊材料費用及餐飲、服務費及旅遊平安保險
出發日期：2024 年8 月10、17、23 日
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【連文化導賞及農莊體驗，夜探螢火蟲】自然生態螢火蟲探索親子體驗一日遊
行程介紹：
13:00 - 九龍塘港鐵站D 出口集合
13:45 - 抵達富琴有機農莊，親身餵飼羊仔、參觀自家茶果工作坊及蜜蜂繁殖場參觀連任食豆腐花（停留約1 小時45 分鐘）
16:30 - 抵達香港大埔火車博物館參觀及導賞，認識香港火車歷史
17:30 - 享用「嘉年華海鮮酒家風味餐」，8 道菜品嚐招牌貴妃雞、雞茸栗米羹、西檸魚塊、翡翠蚌片等佳餚
19:00 - 抵達大埔滘自然護理區夜探螢火蟲，認識山林生態（停留約1 小時30 分鐘）
21:00 - 返回九龍塘港鐵站並解散
【低至46 折】自然生態螢火蟲探索親子體驗一日遊
KKday 優惠: 成人HK$288/位，小童（3 至11 歲）HK$248/位
（原價：成人HK$588/位，小童HK$540/位）
費用包括：團費、餐費、保險、導遊服務費
出發日期：2024 年8 月4、11、18、25 日
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【認識本地自然生態，夜探螢火蟲】大埔汀角泥灘海星探索奇趣生態親子體驗一日遊
每年5 月起為海星活躍期，大埔汀角泥灘被漁護署指定為具特殊科學價值地點，也是本港第四大的紅樹林。每當潮水退卻時，此處生機處處！除了可見到桐花樹、秋茄、海漆等紅樹林外，更可窺見泥灘上包括筍光螺、渦紋螺、長腕和尚蟹、海葵、海星、蜆、蠔等奇妙海洋生物，最適合帶埋小朋友一齊來一趟海洋奇妙探索之旅啦！
行程介紹：
13:00 - 大埔火車站A1 出口集合
13:30 - 參觀大埔碗窰，認識香港目前發現唯一的青花瓷窰址。（停留約45 分鐘）
14:30 - 羊咩咩蜜蜂農莊，品嚐新鮮蜂蜜、參觀小兔園及時令菓園（停留約1 小時）
16:00 - 探索海洋生態「海星探索之旅」。潮水退卻時可窺見泥灘上奇妙海洋生物（停留約1 小時）
17:30 - 享用「嘉年華海鮮酒家風味餐」，品嚐8 道菜晚餐，包括招牌貴妃雞、雞茸栗米羹、西檸魚塊、翡翠蚌片等佳餚
19:00 - 抵達大埔滘自然護理區夜探螢火蟲，認識山林生態（停留約1 小時30 分鐘）
21:00 - 返回大埔火車站並解散
大埔汀角泥灘海星探索、蜂蜜農莊、紅樹林夜探螢火蟲親子一日遊
KKday 優惠: 2 歲或上HK$195/位，0 – 2 歲 不佔座免費
費用包括：旅遊車、晚餐、平安保險
出發日期：2024 年8 月3 - 4、17 - 18、31 日
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