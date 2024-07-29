這個夏天，不妨帶著家人一同探索本地的美景與活動！從有趣的STEAM體驗到夜間螢火蟲之旅，讓大人小朋友一同探索自然生態，感受非一般的親子歷險，讓暑假充滿愉快回憶。即睇多個本地親子一日遊詳請，部份體驗更有折扣優惠！

【期間限定《100%多啦A 夢 & FRIENDS》巡迴特展】親子合家歡體驗之旅連自助早餐

行程介紹：

- 09:00 於九龍酒店大堂集合，到「倚窗閣」享用90 分鐘自助早餐（價值HK$188/位）

- 前往香港非物質文化遺產 - 麵塑技藝工作坊，超過20 年經驗師傅親身教授，製作已有二千年歷史的麵塑技藝（麵粉公仔）*完成課程後可獲發證書

- 暢遊期間限定星光大道《100%多啦A 夢 & FRIENDS》巡迴特展，以多啦A 夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯，與穿上禮服的多啦A 夢及大雄等角色盡情拍照打卡。

- 抵達一級歷史建築 - 藍屋建築群，曾是醫院現改裝成有藝術家的工作坊、咖啡廳和小酒館，保留唐樓及獨特的陽台設計建築特色。

- 再到三級歷史建築 - 中環街市，超過70 間不同類型的商戶進駐，涵蓋特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等。特別保留了13 個街市檔口。

- 14:00 參觀中環街市後，自行解散

親子合家歡體驗之旅連自助早餐

KKday 優惠: HK$192/位

費用包括：九龍酒店「倚窗閣」享用自助早餐、麵塑技藝工作坊、導遊服務費、豪

華冷氣巴士、專業導遊服務、平安保險

出發日期：2024 年7 月31 日、8 月2 - 3、7、9 - 10 日

立即預訂：請按此