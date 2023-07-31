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生活
2023-07-31 22:43:26

暑假好去處│「森夏綠花園」必到打卡場景 智能花互動體驗/綠色再生裝置/室內智能水耕種植園

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「森夏綠花園」多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置，喚起大小朋友關注「減廢惜物」，推動實踐綠「惜」生活態度。

「森夏綠花園」多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置，喚起大小朋友關注「減廢惜物」，推動實踐綠「惜」生活態度。

今個盛夏為顧客帶來清新怡人的夏日打卡場景「森夏綠花園」，裝置內特智能花互動體驗走近逾3米高巨型智能花下，花瓣隨即慢慢張開並綻放光芒，花朵融和拍片丶影相打卡極吸睛！綠花園內擺放多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置，喚起大小朋友關注減廢推動實踐綠「惜」生活態度

「森夏綠花園」多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置，喚起大小朋友關注「減廢惜物」，推動實踐綠「惜」生活態度。

「森夏綠花園」多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置，喚起大小朋友關注「減廢惜物」，推動實踐綠「惜」生活態度。

暑假好去處│近距離觀賞農作物成長過程

此外，商場更聯乘本地獲獎創科團隊水耕細作Farmacy HK展出主理的室內智能水耕種植園，以全方位智能方式控制室內種植環境，讓大眾近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程，展現綠色智慧科技，讓城市自給自足。這個夏天誠邀各位到訪兩大商場之森夏綠花園，享受不一樣的寫意悠閒綠色暑假！

暑假好去處│近距離觀賞農作物成長過程 暑假好去處│近距離觀賞農作物成長過程

暑假好去處│「森夏綠花園」必到打卡場景

智能花互動體驗

配合森林主題佈置，感受自然的美。顧客走巨型智能感應花朵下，花瓣便會燦爛地展開並發出光芒，讓您與花朵和諧互動，營造魔幻的視覺效果，是絕對不能錯過的打卡位

綠色再生裝置

車輪椅及輪軚花圃：將舊車軚重新，轉化為舒適的座地椅輪軚花圃環保實用又美觀讓大家在森林綠洲中享受一刻輕時光。

環保之鋁重塑回收的鋁罐，製作充滿魔幻氛圍的森林精靈吊飾及實用又有時代感的打卡凳子，藉以支持鋁罐回收，鼓勵環保生活文化。

繽紛拼布樹頂@MCP One回收的布料製作出繽紛多彩的拼布裝飾，美化樹頂色彩絢麗的飾為綠色植物帶來一份生氣和趣味，提倡布料回收和循環再用物盡其用

魔幻螢火蟲燈飾：將回收的玻璃樽加工製作，配上燈效，製作成尤如螢火蟲般閃爍的吊飾，掛在樹屋內營造出一個令人陶醉的夢幻場景

花之輪@SSC：將單車輪重新修飾加工變身成為一朵朵綻放的花朵，為這個森夏綠花園增添活力及色彩。

環保卡板座：重新組裝回收卡板，將之化身成時尚又型格的特色座位。

室內智能水耕種植園

由本地獲獎創科團隊水耕細作Farmacy HK主理，以全方位智能方式控制室內種植環境，讓大眾近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程，展現綠色智慧科技如何融入生活，讓城市自給自足。

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暑假好去處│消費滿指定金額即有機會換領森夏禮品

此外，是次活動還為顧客送上盛夏消費多重賞，消費滿指定金額即有機會換領森夏禮品──環保隨行套裝、穿越環保森林Eco Game或綠色小學堂──綠色森林盆景及植物．印工作坊推廣期內單日消費最高的十六名顧客更額外間限定夏日戶外禮品超強消費禮讓大家在熾熱的盛夏中盡情消費

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「森夏綠花園」詳情：

日期：即日起至8月20日

地點：上水中心購物商場及將軍澳新都城中心一期

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