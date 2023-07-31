暑假好去處│「森夏綠花園」必到打卡場景 智能花互動體驗/綠色再生裝置/室內智能水耕種植園

「森夏綠花園」多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置，喚起大小朋友關注「減廢惜物」，推動實踐綠「惜」生活態度。

今個盛夏為顧客帶來清新怡人的夏日打卡場景「森夏綠花園」，裝置內特設智能花互動體驗，走近逾3米高的巨型智能花下，花瓣隨即慢慢張開並綻放光芒，人與花朵融和互動，拍片丶影相打卡極吸睛！綠花園內擺放多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置，喚起大小朋友關注「減廢惜物」，推動實踐綠「惜」生活態度。

「森夏綠花園」多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置，喚起大小朋友關注「減廢惜物」，推動實踐綠「惜」生活態度。

此外，商場更聯乘本地獲獎創科團隊—水耕細作Farmacy HK展出其主理的室內智能水耕種植園，以全方位智能方式控制室內種植環境，讓大眾近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程，展現綠色智慧科技，讓城市自給自足。這個夏天誠邀各位到訪兩大商場之森夏綠花園，享受不一樣的寫意悠閒綠色暑假！

暑假好去處│近距離觀賞農作物成長過程

暑假好去處│近距離觀賞農作物成長過程

暑假好去處│近距離觀賞農作物成長過程

暑假好去處│ 「森夏綠花園」 必到打卡場景

智能花互動體驗

配合森林主題佈置，感受大自然的美。顧客走近巨型智能感應花朵下，花瓣便會燦爛地展開並發出光芒，讓您與花朵和諧互動，營造魔幻的視覺效果，是絕對不能錯過的打卡位！

綠色再生裝置

車輪椅及輪軚花圃：將舊車軚重新噴色，轉化為舒適的座地椅或輪軚花圃，既環保實用又美觀，讓大家在森林綠洲中享受一刻輕鬆時光。

環保之鋁：重塑回收的鋁罐，製作充滿魔幻氛圍的森林精靈吊飾及實用又有時代感的打卡凳子，藉以支持鋁罐回收，鼓勵環保生活文化。

繽紛拼布樹頂@MCP One：以回收的布料製作出繽紛多彩的拼布裝飾，美化樹頂，色彩絢麗的布飾為綠色植物帶來一份生氣和趣味，提倡布料回收和循環再用丶物盡其用。

魔幻螢火蟲燈飾：將回收的玻璃樽加工製作，配上燈效，製作成尤如螢火蟲般閃爍的吊飾，掛在樹屋內營造出一個令人陶醉的夢幻場景。

花之輪@SSC：將單車輪重新修飾加工變身成為一朵朵綻放的花朵，為這個森夏綠花園增添活力及色彩。

環保卡板座：重新組裝回收卡板，將之化身成時尚又型格的特色座位。

室內智能水耕種植園

由本地獲獎創科團隊水耕細作Farmacy HK主理，以全方位智能方式控制室內種植環境，讓大眾近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程，展現綠色智慧科技如何融入生活，讓城市自給自足。