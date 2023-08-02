暑假好去處│森林探索樂園/躲貓貓樂園 1.5小時任玩門票買一送一 2大2小只需 $45/位

森林探索樂園Jungle Kidventure共有三間分店，分別是九龍灣Mega Box森林探索樂園、黃埔 天地PeeKaBoo PlayHouse、上水滙探索家樂園，面積由7,000至12,000 呎不等，適合1至12歲兒童。場內有多項玩樂設施，包括電動車、波波池、釣魚池、沙池、玩具廚房等，PeeKaBoo PlayHouse更設有飛索、攀石等挑戰性設施，是小朋友放電的好去處！

暑假好去處│九龍灣「森林探索樂園」

設有小朋友最愛的老虎仔韆鞦、電動吉普車、最新鬱金香轉轉杯，還有天然山楂籽沙池、波波池、砌LEGO區、釣魚池、熱帶森林充氣迷宮、充氣攀爬陣、彈彈跳動物，大人小朋友都愛玩的AR 互動投影及青蛙投球等幫助小朋友大腦發展的遊戲！