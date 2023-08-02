暑假好去處│森林探索樂園/躲貓貓樂園 1.5小時任玩門票買一送一 2大2小只需 $45/位

森林探索樂園Jungle Kidventure共有三間分店，分別是九龍灣Mega Box森林探索樂園、黃埔 天地PeeKaBoo PlayHouse、上水滙探索家樂園，面積由7,000至12,000 呎不等，適合1至12歲兒童。場內有多項玩樂設施，包括電動車、波波池、釣魚池、沙池、玩具廚房等，PeeKaBoo PlayHouse更設有飛索、攀石等挑戰性設施，是小朋友放電的好去處！
暑假好去處│九龍灣「森林探索樂園」
設有小朋友最愛的老虎仔韆鞦、電動吉普車、最新鬱金香轉轉杯，還有天然山楂籽沙池、波波池、砌LEGO區、釣魚池、熱帶森林充氣迷宮、充氣攀爬陣、彈彈跳動物，大人小朋友都愛玩的AR 互動投影及青蛙投球等幫助小朋友大腦發展的遊戲！
暑假好去處│黃埔「PeeKaBoo PlayHouse」
設施富挑戰性，除了大型波波池、大型跳彈床、超長棧道等，還 有投球互動牆、耍球機、攀爬牆、高身滑梯、吊橋及飛索。另有有巨型陶瓷沙池及多款沙玩 具、超仿真廚房、雪糕車及超市、公主扮靚區，以及多款不同類型玩具車、投影區等。
暑假好去處│全新的上水滙「探索家樂園」
設有滑梯、仿沙沙池、波波池、角色扮演區、公主扮靚區、廚房，還有音樂教室讓小朋友演奏樂器、充氣迷宮、韆鞦、AR互動投影區等給小朋友放電！
8月3日15:00【快閃限量搶│買一組送一組】森林探索樂園/躲貓貓樂園1.5小時門票
優惠產品網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/138688?cid=13367
KKday優惠：HK$180/2組，平均 HK$45/位（原價：HK$360/2組）
*可選九龍灣、黃埔、上水分店
*優惠可2大2小同時進場體驗或1大1小於同一分店體驗2次
優惠詳情：
優惠期(預訂期)2023 年8月3日15:00至8月9日23:59
使用日期：2023年8月5日至10月31日
使用時間：星期一至五12:00 - 19:30；星期六、日及公眾假期 11:00 - 14:00、17:30 - 20:00
地址：
九龍灣 Mega Box「森林探索樂園」│九龍灣 Mega Box 9樓23號店
黃埔天地「PeeKaBoo PlayHouse」│黃埔天地尖子坊(第十期) G 2&3號鋪
上水滙「探索家樂園」│上水滙商場7樓全層