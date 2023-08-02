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生活
2023-08-02 16:48:15

暑假好去處│森林探索樂園/躲貓貓樂園 1.5小時任玩門票買一送一 2大2小只需 $45/位

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森林探索樂園Jungle Kidventure共有三間分店，場內有多項玩樂設施，適合1至12歲兒童放電玩樂。

森林探索樂園Jungle Kidventure共有三間分店，場內有多項玩樂設施，適合1至12歲兒童放電玩樂。

森林探索樂園Jungle Kidventure共有三間分店，分別是九龍灣Mega Box森林探索樂園、黃埔 天地PeeKaBoo PlayHouse、上水滙探索家樂園，面積由7,00012,000 呎不等，適合112歲兒童。場內有多項玩樂設施，包括電動車、波波池、釣魚池、沙池、玩具廚房等，PeeKaBoo PlayHouse更設有飛索、攀石等挑戰性設施，是小朋友放電的好去處！

暑假好去處│九龍灣「森林探索樂園」

設有小朋友最愛的老虎仔韆鞦、電動吉普車、最新鬱金香轉轉杯，還有天然山楂籽沙池、波波池、砌LEGO區、釣魚池、熱帶森林充氣迷宮、充氣攀爬陣、彈彈跳動物，大人小朋友都愛玩的AR 互動投影及青蛙投球等幫助小朋友大腦發展的遊戲！

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暑假好去處│黃埔「PeeKaBoo PlayHouse

設施富挑戰性，除了大型波波池、大型跳彈床、超長棧道等，還 有投球互動牆、耍球機、攀爬牆、高身滑梯、吊橋及飛索。另有有巨型陶瓷沙池及多款沙玩 具、超仿真廚房、雪糕車及超市、公主扮靚區，以及多款不同類型玩具車、投影區等。

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暑假好去處│全新的上水滙「探索家樂園」

設有滑梯、仿沙沙池、波波池、角色扮演區、公主扮靚區、廚房，還有音樂教室讓小朋友演奏樂器、充氣迷宮、韆鞦、AR互動投影區等給小朋友放電

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8315:00【快閃限量搶│買一組送一組】森林探索樂園/躲貓貓樂園1.5小時門票

優惠產品網址： https://www.kkday.com/zh-hk/product/138688?cid=13367

KKday優惠：HK$180/2組，平均 HK$45/位（原價：HK$360/2組）

*可選九龍灣、黃埔、上水分店

*優惠可22小同時進場體驗或11小於同一分店體驗2

優惠詳情：

優惠期(預訂期)2023 8315:008923:59

使用日期：202385日至1031

使用時間：星期一至五12:00 - 19:30；星期六、日及公眾假期 11:00 - 14:0017:30 - 20:00

地址：

九龍灣 Mega Box「森林探索樂園」│九龍灣 Mega Box 923號店

黃埔天地「PeeKaBoo PlayHouse」│黃埔天地尖子坊(第十期) G 2&3號鋪

上水滙「探索家樂園」│上水滙商場7樓全

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