炎炎夏日，最適合去玩水降溫解解暑，今個夏日香港有多個水上派對，等住各位約定親朋好友盡情嬉戲！即睇內文了解多個水上派對詳請！
海洋公園水上樂園 暑假狂熱 Party Time
全港最大型、最多精彩體驗的水上派對登場！即日起至9月1日，「AEON 信用卡冠名贊助：海洋公園水上樂園 — 暑假狂熱 Party Time」將為大小朋友呈獻集水上運動及娛樂於一身的水戰遊戲、吸睛表演、動感音樂、打卡熱點及衝浪示範。各個刺激滑梯和景點設施，讓大家在水上樂園投入與別不同的激浪派對，享受歡樂爆燈的夏日驚喜。
水上樂園召集全城運動愛好者發揮奧運精神，加入「Sun激鬥之運動類」，在湧浪灣及天海灣這兩個極致海浪池的水上排球、水上籃球及水上拔河場上，見證各路高手誕生！更可以欣賞「熱帶衝浪示範」環節，一眾衝浪高手與觀眾分享各種衝浪技巧和招式。於水上樂園的不同角落，亦設有多個「Sun激鬥之小遊戲」，保證大家於歡笑聲中享受夏日時光！切勿錯過更有多個精彩表演，分別有「熱情狂舞表演」大顯精湛舞藝、「水鼓狂歡表演」狂歡節拍和歡笑聲定必響徹全場，以及「熱帶音浪樂隊表演」，為大家帶來最開心和動感滿瀉的夏日體驗！
AEON 信用卡冠名贊助：海洋公園水上樂園 — 暑假狂熱 Party Time「盛夏入場門票」詳請：
立即購票：Trip.com｜Klook｜KKDay
日期：即日起至9月15日
價錢：平日票價低至成人港幣$340，學生港幣$288，小童港幣$238。週末票價成人港幣$420，小童港幣$294。(5歲或以下小童可享免費入場優惠)
優惠一覽：
AEON 信用卡客戶即日起至8月31日期間，於官方網站購票專享額外九折優惠
[Klook限時搶買1送1]入場門票 +「水上通行證-Pro」套票，兩位只需$835(原價$1,670)，人均$417.5
SKECHERS SUMMER WATERPARK全港最大型戶外水上樂園
廣受一家大小歡迎的全港最大型戶外水上樂園SUMMER WATERPARK載譽歸來！今個夏天特別聯乘SKECHERS，將場地擴充至60,000呎，水上樂園配備大型充氣泳池、水上競技走廊、吹氣城堡、波波池等多項刺激好玩設施。
更配合SKECHERS全新夏日配色的FOAMIES®涼鞋系列，增設「SKECHERS FOAMIES®泡泡大戰」專區，舉行泡泡派對，大量冰雪般泡沫，給身處炎炎夏日中的大小朋友帶來一份清涼感覺！今年同時加入多個多元化特色體驗，其中有適合大人小朋友挑戰的沙板，此項體驗結合滑板與衝浪，於平坦的淺水區域，以助跑作為動力，享受滑水般的乘風快感；另有為小朋友而設的美人魚體驗，齊齊化身小小美人魚，於水中擺出可愛姿勢打卡影相。場內的SKECHERS FOAMIES®期間限定店更會提供特別折扣，讓大家即時入手FOAMIES®涼鞋，玩轉盛夏！
上水夏日水上樂園門票Skechers Summer WaterPark 2024門票詳請：
立即購票： Klook｜KKDay
日期：2024年6月29日－9月1日；9月7－8日；9月14－15日；9月21－22日；9月28－29日
全日任玩11:00AM－06:00PM（7小時）
地點：上水石湖新村梧桐河旁
價錢：平日票價12歲或以下小童$268，成人$328，週六至週日及公眾假期票價12歲或以下小童$298，成人$358；四人同行優惠：$888（星期一至五）；$988（星期六、日及公眾假期）（原價：$1,192）
優惠一覽：
[Klook獨家優惠買2送2] Skechers夏日水上樂園門票 (全日任玩) + 送Skechers HKD 100現金券套票，平日4人只需$488(原價$1,312)，人均$122
星期六日及公眾假期4人只需$588(原價$1,432)，人均$147
[Klook獨家限量快閃]平日2人同行，第2位加$1優惠，Skechers夏日水上樂園門票 (全日任玩) + 送Skechers HKD 100現金券套票，2人只需$299(原價$716)，人均$149.5
[KKday 獨家4人同行優惠]平日4人$888(原價HK$1,088)，人均$222；星期六日及公眾假期4人$988(原價$1,188)，人均$244
[KKday 獨家2人同行優惠]平日4人$488(原價HK$728)，人均$244；星期六日及公眾假期2人$588(原價$728)，人均$294
淺水灣the pulse夏日濕身派對 SKY BEACH私人灘畔"Let's Get Wet"
淺水灣 the pulse 商場的年度夏日濕身派對亦強勢回歸！全新打造的私人灘畔空中Party場地SKY BEACH，聯乘場內兩大人氣餐廳Sip Song及Limewood，獨家設計多款Beach-to-Go餐飲之選。即日起至至10月31日（逢周三至日）舉行，門票低至HK$250即可入場參與派對，入場更可享免費享用一杯飲品！
除了可飽覽一望無際的海景美色，更可約埋朋友齊齊換上泳裝，chill爆拿著酒杯任浸冰涼透心的日式木桶浴，又或者躺在舒適的沙灘椅享受日光浴，周末更特意邀請海外著名及本地人氣DJ駐場呈獻強勁電音。the pulse更特別與「港式情侶HKstyleCouple」及本地知名插畫家「Johnee Lau」合作，打造出以水泡為主題的美國復古風Chill Float Market，成為今夏Y2K打卡熱點之一，不可錯過！
淺水灣the pulse夏日濕身派對門票詳請：
立即購票：Trip.com
日期：即日起至10月31日
地址：香港淺水灣海灘道28號
價錢：$250起
優惠一覽：
[包桶套票人均$283.3起]The Pulse SKY BEACH私人灘畔 Jacuzzi 空中派對Sky Beach "Let's Get Wet" Jacuzzi包桶套票
套餐包括
- 6 張SKY BEACH 派對入場門券
- VIP包桶150分鐘Jacuzzi體驗 (每桶最多容納6人)
- 6杯Beach-to-Go Summer Selected雞尾酒
- 額外免費送6罐Sanpellegrino有汽果汁
週三-週五票價：$1,700.04 (人均$283.3起)；週六日及公眾假期：$3,400.02 (人均$566.6起)