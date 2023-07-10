暑假好去處｜海洋公園夏水禮2023回歸！ 3大必玩濕身項目 街頭水戰+夢幻泡泡派對

踏入炎熱，當然要玩水消暑一下！海洋公園夏水禮由2023年7月8日至8月27日熱爆回歸，更首次夥拍emoji® The Iconic Brand，加入全新驚喜元素。以下為大家介紹4大必玩濕身項目，包括街頭水戰、夢幻泡泡派對等，夏天一於到海洋公園消暑吧！

夏水禮點少得水戰環節！大家可與家人或朋友組成最強隊伍，在海濱樂園廣場emoji® 塗鴉之城加入「街頭水戰大激鬥」，拿着水槍與隊友於充滿活力及藝術色彩的場館中激鬥到底。要成為水戰場上的終極皇者，將要穿越倉庫及各大街小巷，讓對手從頭濕到落腳！而本地塗鴉藝術家Devil Wong更於emoji® 塗鴉之城外一展他型格的街頭畫風，以emoji®️和海洋公園元素作為靈感，創作了巨型塗鴉牆，為整個戰場增添澎湃動感。

除了玩水外，大家更可以玩「泡泡」！夏水禮的「夢幻泡泡派對」，將帶領大家走進軟綿綿的雲朵泡泡世界，享受現場DJ表演，兼且在動感節拍和燈光下，散發開心正能量，重拾童真大玩一番。

小朋友們定必要前往超好玩的「水花玩樂地帶」，玩轉噴水拱門和色彩繽紛的噴泉陣，或者站在巨型水桶裝置下，等待水桶注滿後傾盆而下、瀑布般的清涼快感。

海洋公園夏水禮｜ emoji®️ 打卡樂園

踏上激烈水戰前，不妨在「emoji®️打卡樂園」影相，與好友留下最難忘的回憶。參加「夢幻泡泡派對」時，別忘記在由33位才華橫溢的有特殊教育需要學員，聯手與海洋公園教育團隊完成的「畫出我❤️情」塗鴉作品前，駐足欣賞一番。

與此同時，多個emoji®️表情符號，已化身成超過3米高的巨型充氣波波，進駐「emoji®️打卡樂園」，等你擺出各種甫士，不停打卡與他人分享。另外，「夏水勁舞台」將上演夏日至Hit勁舞，請你齊齊隨著動感節拍起舞。