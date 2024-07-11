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2024-07-11 11:00:00

暑假好去處｜海洋公園夏水禮2024 7月回歸 盤點6大必玩活動 充氣障礙賽/夜間湖中煙花

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暑假好去處｜海洋公園夏水禮2024 7月回歸 盤點6大必玩活動 透心涼大本營/夜間湖中煙花

暑假好去處｜海洋公園夏水禮2024 7月回歸 盤點6大必玩活動 透心涼大本營/夜間湖中煙花

今個夏天，海洋公園將為大小朋友帶來狂歡浪潮。「海洋公園夏水禮 2024」將於202476日至825日期間舉行，水上樂園同時推出夏日限定活動，以下為大家總結6大必玩活動。即睇詳情！

海洋公園夏水禮｜1. 奇藝達人Show

今年夏水禮的重頭節目「奇藝達人Show」將於海濱樂園廣場矚目上演，世界級表演隊將於節目中輪流上場獻技，帶來不同視聽衝擊。7月期間將有雜技狂人Robert Reddington表演單輪車和火焰雜技等，空中舞者Amy HydesAmy Topham會展現迷人舞姿。而8月更有榮獲72項世界跳繩比賽冠軍的跳繩達人Luke Boon、旋環特技人Emir Buhari ErdoğanKylie Simpson帶來更多精彩表演。

海洋公園夏水禮｜2. 雪碧® 透心涼大本營

海濱樂園廣場將變身「雪碧® 透心涼大本營」，讓大家一同於炎夏享受濕身透心涼快感。巨大化耳機會噴出水花為大家降溫，帶來環迴式水霧效果。訪客可以在輕快的音樂下盡情打卡，同時到期間限定攤位大玩遊戲，贏取品牌代言人周杰倫閃卡！

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奇藝達人Show 奇藝達人Show 雪碧®透心涼大本營

海洋公園夏水禮｜3. 充氣障礙賽

喜歡挑戰的你，不妨試玩「充氣障礙賽」。設有有多重關卡，更可與朋友鬥快，以彈跳力和平衡感征服各充氣障礙物，爭奪全場最快挑戰者的寶座。

海洋公園夏水禮｜4. 舞動H2O

「舞動H2O」結合舞蹈與水槍，帶來清涼的精彩表演。大家亦可以去到「H2O 擂台派對」贏取神秘驚喜，或是加入活力四射的「啦啦熱舞魂」，盡情吶喊打氣。

充氣障礙賽 充氣障礙賽 舞動H2O

海洋公園夏水禮｜5. 明星節拍夏日派對

而小朋友可以到「明星節拍夏日派對」，跟威威與好友一同隨動感十足的音樂節拍擺動並打卡合照。園內還有扭氣球和高蹺表演藝，海濱樂園廣場上更會飄來大堆泡泡。大家更可於高峰樂園進行街頭籃球挑戰。

海洋公園夏水禮｜6. 光影盛夜

入夜後，所有才藝匯演隊伍將雲集「盛夏狂歡巡禮」表演，而夢幻水都人工湖將呈獻光影匯演「光影盛夜」，注入全新煙火效果，加上璀璨光雕投影，與舞動的噴泉和大型水幕交織，為大家帶來震撼的感官體驗。

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明星節拍夏日派對 明星節拍夏日派對 光影盛夜

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