暑假好去處｜海洋公園夏水禮2024 7月回歸 盤點6大必玩活動 充氣障礙賽/夜間湖中煙花

今個夏天，海洋公園將為大小朋友帶來狂歡浪潮。「海洋公園夏水禮 2024」將於2024年7月6日至8月25日期間舉行，水上樂園同時推出夏日限定活動，以下為大家總結6大必玩活動。即睇詳情！

今年夏水禮的重頭節目「奇藝達人Show」將於海濱樂園廣場矚目上演，世界級表演隊將於節目中輪流上場獻技，帶來不同視聽衝擊。7月期間將有雜技狂人Robert Reddington表演單輪車和火焰雜技等，空中舞者Amy Hydes及Amy Topham會展現迷人舞姿。而8月更有榮獲72項世界跳繩比賽冠軍的跳繩達人Luke Boon、旋環特技人Emir Buhari Erdoğan與Kylie Simpson帶來更多精彩表演。

海洋公園夏水禮｜ 3. 充氣障礙賽

喜歡挑戰的你，不妨試玩「充氣障礙賽」。設有有多重關卡，更可與朋友鬥快，以彈跳力和平衡感征服各充氣障礙物，爭奪全場最快挑戰者的寶座。

海洋公園夏水禮｜ 4. 舞動 H2O

「舞動H2O」結合舞蹈與水槍，帶來清涼的精彩表演。大家亦可以去到「H2O 擂台派對」贏取神秘驚喜，或是加入活力四射的「啦啦熱舞魂」，盡情吶喊打氣。