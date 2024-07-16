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生活
2024-07-16 18:00:00

暑假好去處｜香港富麗敦海洋公園酒店 全新熊貓主題住宿！參加週年慶贏住宿/下午茶

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暑假好去處｜海洋公園酒店全新熊貓主題住宿 參加週年慶有機會贏住宿/下午茶

暑假來臨，正是全家出遊的好時機，享受親子時光！香港富麗敦海洋公園酒店為慶祝兩周年，特別推出全新吉祥物熊貓富富主題住宿，住宿體驗包括小小冒險家準備的小禮包、親子創作坊，讓大小客人盡情享受海畔假期。更可參加週年慶，贏取富富熊貓主題住宿、二人下午茶等精彩禮遇，即睇內文了解詳請！

香港富麗敦海洋公園酒店今夏特別推出吉祥物熊貓富富主題住宿，以全新體驗迎接周年誌慶的大日。每晚僅需港幣2,068元起，讓各位走進尋樂國度，共享歡樂時光。住宿體驗更包括酒店匠心為一眾小小冒險家精心設計的小禮包一系列驚喜內含「富富熊貓的精彩假日保溫杯」、「陽光下的富富熊貓速乾毛巾」、「富富與麗麗的冒險旅程精緻胸針」一套，以及「富富熊貓的難忘旅程」索繩背包。入住期間，大小客人還可以參加免費富富熊貓毛公仔T恤創作坊，發揮無限創意。此外，還可以以港幣528元享用富富熊貓主題下午茶，讓這次住宿體驗更加甜蜜難忘。

主題住宿精選禮遇包括： 

  • 每日早餐適用於兩位成人及一位兒童
  • 富富熊貓毛公仔T恤創作坊
  • 「童」尋喜悅冒險家禮包
  • 「富富熊貓的精彩假日保溫杯」
  • 「陽光下的富富熊貓速乾毛巾」
  • 「富富與麗麗的冒險旅程精緻胸針」一套
  • 「富富熊貓的難忘旅程」索繩背包
  • 以港幣 528 元享用富富熊貓主題下午茶，讓住宿體驗甜蜜昇華

條款及細則：請參考官網

致電 +852 2166 7300 或電郵 至 [email protected] 查詢及預訂。

訂房詳情：請按此

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酒店週年誌慶社交媒體活動

7月18日至8月16日期間，參加酒店週年誌慶社交媒體活動，贏取富富熊貓主題住宿、二人下午茶、或其他精彩禮遇！

為慶祝兩週年，酒店將隆重推出週年誌慶社交媒體活動，客人只需於Facebook 及 Instagram專頁活動帖文下，以20字或以下回答您最希望與誰分享您的熊貓富富主題住宿體驗及原因，即有機會贏取主題客房住宿計劃一晚或其他精彩禮遇。酒店評審團將選出六則最有創意的分享，並按排名頒發獎項。

大獎(一位)得獎者可免費獲得富富熊貓主題客房住宿計劃一晚

第二名(二位)得獎者可免費獲贈富富熊貓主題二人下午茶

第三名(三位)得獎者可免費獲贈富富熊貓主題精美禮品一份

條款及細則：請參考官網

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富麗敦海洋公園酒店星耀廊 全新仲夏蜜語下午茶

為迎接活力仲夏，星耀廊於即日起至2024年8月31日，推出全新「仲夏蜜語下午茶」，以港幣668元起(供兩位用)，細味一系列時令水果入饌的鹹甜美點，讓您徜徉在陽光與海灘的魅力中，品味清新輕盈的夏日滋味，犒賞味蕾！

「仲夏蜜語下午茶」以三層銀架呈上，包含日式香煎芝麻吞拿魚、仲夏凍蝦配魚子醬、西班牙火腿配蜜瓜等鹹點，以及多款精緻甜點包括西瓜水泡造型慕絲、小紅鶴和經典英式鬆餅。

立即預訂：請按此

仲夏蜜語下午茶

供應日期：由即日起至 2024 年 8 月 31 日

供應時間：下午 3 時至 5 時 30 分

地點：星耀廊 (一樓)

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