暑假好去處｜海洋公園酒店全新熊貓主題住宿 參加週年慶有機會贏住宿/下午茶

暑假來臨，正是全家出遊的好時機，享受親子時光！香港富麗敦海洋公園酒店為慶祝兩周年，特別推出全新吉祥物熊貓富富主題住宿，住宿體驗包括小小冒險家準備的小禮包、親子創作坊，讓大小客人盡情享受海畔假期。更可參加週年慶，贏取富富熊貓主題住宿、二人下午茶等精彩禮遇，即睇內文了解詳請！

香港富麗敦海洋公園酒店今夏特別推出吉祥物熊貓富富主題住宿，以全新體驗迎接周年誌慶的大日子。每晚僅需港幣2,068元起，讓各位走進尋樂國度，共享歡樂時光。住宿體驗更包括酒店匠心為一眾小小冒險家精心設計的小禮包，一系列驚喜內含「富富熊貓的精彩假日保溫杯」、「陽光下的富富熊貓速乾毛巾」、「富富與麗麗的冒險旅程精緻胸針」一套，以及「富富熊貓的難忘旅程」索繩背包。入住期間，大小客人還可以參加免費富富熊貓毛公仔T恤創作坊，發揮無限創意。此外，還可以以港幣528元享用富富熊貓主題下午茶，讓這次住宿體驗更加甜蜜難忘。

主題住宿精選禮遇包括：

每日早餐適用於兩位成人及一位兒童

富富熊貓毛公仔T恤創作坊

「童」尋喜悅冒險家禮包

「富富熊貓的精彩假日保溫杯」

「陽光下的富富熊貓速乾毛巾」

「富富與麗麗的冒險旅程精緻胸針」一套

「富富熊貓的難忘旅程」索繩背包

以港幣 528 元享用富富熊貓主題下午茶，讓住宿體驗甜蜜昇華

條款及細則：請參考官網

致電 +852 2166 7300 或電郵 至 [email protected] 查詢及預訂。

訂房詳情：請按此