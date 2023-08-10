暑假好去處│港賽馬會大型親子玩樂活動「季前嘉年華」五大主題遊樂區 新晋歌手表演/親親雪特蘭小馬/體育競技電玩遊戲

香港賽馬會相隔4年再次舉辦大型親子玩樂活動「季前嘉年華」，今年將於9月3日（星期日）舉行，屆時沙田馬場將會搖身一變成為充滿歡樂氣氛的盛大嘉年華會場，設有五大主題遊樂區，提供益智又好玩的遊戲及表演，包括往年極受歡迎的親親小馬活動，讓小朋友與可愛小馬近距離會面及接觸，及體驗策騎樂趣。今年星夢歌手及街頭音樂達人更會到現場獻唱，萬勿錯過。
暑假好去處│「季前嘉年華」五大主題遊樂區
今年「季前嘉年華」將會有多項精彩節目及表演，包括「現場音樂表演」，邀請到星夢歌手及街頭音樂達人在舞台上為大家獻上美妙歌聲；而「親親小馬區」小孩可以與溫馴可愛的小馬近距離互動，包括與雪特蘭小馬拍照，而一向極受歡迎的小馬策騎，讓小孩在安全愉快的環境下初嘗策騎之樂；「趣味遊樂區」有多個趣味遊戲及表演；「手作達人工作坊」可以參與製作多種小玩意，盡情發揮小孩的創造力，完成後可將作品帶回家中留念；而「騎者練成」以電玩遊戲形式進行多項體育競技及體驗騎師體能挑戰，刺激感滿分！大人小孩都定必喜歡。
暑假好去處│主題一：星級舞台
星夢歌手及街頭音樂達人將會為大家獻唱。
暑假好去處│主題二：親親小馬區
小朋友可與雪特蘭小馬拍照；另，6至15歲、身高90厘米或以上，體重145磅以下的小朋友更有機會參與小馬策騎。名額有限，須憑「季節嘉年華」門票訂座編號，於8月12至19日期間填妥網上表格參加抽籤。
暑假好去處│主題三：趣味遊樂區
有多個趣味遊戲及表演，為嘉年華帶來滿滿歡樂氣氛。
暑假好去處│主題四：手作達人工作坊
可以激發小朋友創意與藝術創作天份，更可把作品留作紀念及與親子分享。
暑假好去處│主題五：騎者練成
通過現場6款電玩遊戲進行體育競技及體驗騎師體能挑戰，感受賽馬的刺激及魅力。6款遊戲包括「競馬實戰」、「千鈞一髮」、「戰繩特訓」、「平衡挑戰」、「騎手視覺」及「滾球競馬」。
季前嘉年華活動及購票詳情
日期：9 月3日
時間：下午1時至下午6時
地點：沙田馬場
門票：每位票價 $98（包括入場券1張及遊戲券5張） ，大人及小童同價，三歲或以下小童免費入場，數量有限，售完即止
門票發售日期：8月11日上午9時起
查詢電話：1817