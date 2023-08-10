暑假好去處│港賽馬會大型親子玩樂活動「季前嘉年華」五大主題遊樂區 新晋歌手表演/親親雪特蘭小馬/體育競技電玩遊戲

香港賽馬會相隔4年再次舉辦大型親子玩樂活動「季前嘉年華」，今年將於9月3日（星期日）舉行，屆時沙田馬場將會搖身一變成為充滿歡樂氣氛的盛大嘉年華會場，設有五大主題遊樂區，提供益智又好玩的遊戲及表演，包括往年極受歡迎的親親小馬活動，讓小朋友與可愛小馬近距離會面及接觸，及體驗策騎樂趣。今年星夢歌手及街頭音樂達人更會到現場獻唱，萬勿錯過。

暑假好去處│ 「季前嘉年華」 五 大主題遊樂區

今年「季前嘉年華」將會有多項精彩節目及表演，包括「現場音樂表演」，邀請到星夢歌手及街頭音樂達人在舞台上為大家獻上美妙歌聲；而「親親小馬區」小孩可以與溫馴可愛的小馬近距離互動，包括與雪特蘭小馬拍照，而一向極受歡迎的小馬策騎，讓小孩在安全愉快的環境下初嘗策騎之樂；「趣味遊樂區」有多個趣味遊戲及表演；「手作達人工作坊」可以參與製作多種小玩意，盡情發揮小孩的創造力，完成後可將作品帶回家中留念；而「騎者練成」以電玩遊戲形式進行多項體育競技及體驗騎師體能挑戰，刺激感滿分！大人小孩都定必喜歡。