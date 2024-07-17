暑假好去處｜烏溪沙青年新村暑假住宿低至56折 人均$228包三餐！暢玩繩網/泳池/草地足球場

暑假到，是時候帶小朋友出去放放電，享受親子美好時光！烏溪沙青年新村暑假住宿推出全新優惠，升級6人營舍包早午晚3餐，暢玩10大營地活動，只需人均$228！立即睇詳請開搶優惠！

位於馬鞍山的烏溪沙青年新村為全港最大的營地，面積逾11公頃。營地設施包括：戶外活動場地、草地足球場、籃球場、網球場、兒童遊樂場、羽毛球場、康樂室等多個不同運動及康樂場地。能親親大自然之餘盡情放電，是不少親子樂必到好去處！

【56 折】Chill 住‧食玩 – KKday 專享升級6 人營舍連早、午、晚餐及免費享用營地設施及活動

KKday 優惠: HK$912/晚 （原價HK$1,630/晚）

最多4位入住，每晚只須HK$228/位

- 入住 KKday專享升級6人營舍一晚，另設5人及6人住宿計劃

- 入營日享用晚餐

- 離營日享用早餐茶室HK$28/位代用券、午餐

- 免費享用、康樂室、戶外體育設施、游池、營地活動

4人住宿計劃HK$912/晚，5人住宿計劃HK$1,140/晚，6人住宿計劃HK$1,368/晚

體驗日期：7月26日至8月26日

立即預訂：請按此