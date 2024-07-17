暑假到，是時候帶小朋友出去放放電，享受親子美好時光！烏溪沙青年新村暑假住宿推出全新優惠，升級6人營舍包早午晚3餐，暢玩10大營地活動，只需人均$228！立即睇詳請開搶優惠！
位於馬鞍山的烏溪沙青年新村為全港最大的營地，面積逾11公頃。營地設施包括：戶外活動場地、草地足球場、籃球場、網球場、兒童遊樂場、羽毛球場、康樂室等多個不同運動及康樂場地。能親親大自然之餘盡情放電，是不少親子樂必到好去處！
【56 折】Chill 住‧食玩 – KKday 專享升級6 人營舍連早、午、晚餐及免費享用營地設施及活動
KKday 優惠: HK$912/晚 （原價HK$1,630/晚）
最多4位入住，每晚只須HK$228/位
- 入住 KKday專享升級6人營舍一晚，另設5人及6人住宿計劃
- 入營日享用晚餐
- 離營日享用早餐茶室HK$28/位代用券、午餐
- 免費享用、康樂室、戶外體育設施、游池、營地活動
4人住宿計劃HK$912/晚，5人住宿計劃HK$1,140/晚，6人住宿計劃HK$1,368/晚
體驗日期：7月26日至8月26日
立即預訂：請按此
【95 折】暑期主題營會「穿越大自然」2 日1 夜連早、午、晚餐
KKday 優惠: 8 - 12 歲小童HK$950/晚（原價HK$1,000/位）
費用包含：包括營費、營衣2件、膳費、交通費、程序費及一年少年會友會藉
暑期主題營會「穿越大自然」營會活動：自由國度、尋找水源、夜間生態之蟲林大冒險及自然工匠，目的是提高營友對自然環境的互動性及增強友伴的合作及溝通技巧。
- 入住14人營舍一晚
- 膳食包括早餐、午餐、晚餐
營會內容：
第一天 14:15 ：烏溪沙青年新村集合、活動 - 進入自由國度、尋找水源
第一天晚上：活動 - 夜間生態之蟲林大冒險
第二天早上：活動 - 自然工匠
第二天14:45：烏溪沙青年新村解散
體驗日期：8月8 - 9日/ 8月14 - 15日
體驗時間：（入營時間）第一日14:15，（離營時間）第二日 14:45
立即預訂：請按此
【95 折】暑期主題營會「運動新體驗2024」 3 日2 夜連早、午、晚餐
KKday 優惠: 9 - 11 歲小童HK$1,682/2 晚，平均HK$841/晚（原價HK$1,770/2晚）
費用包含：包括營費、營衣2件、膳費、程序費及一年少年會友會藉
暑期主題營會「運動新體驗2024」營會活動：閃避球/ 躲避盤、YMCA Hockey、攀樹/ 直立板、布袋球/ 匹克球、旋風球/ 地壺/ 圓網球，目的是培養參加者的自理及自律能力、讓參加者學習群體生活及生活技能以及讓參加者認識不同類型的體育運動，提升對運動的興趣。
- 入住16人團體營舍兩晚
- 膳食包括早餐（2餐）、午餐（2餐）、晚餐（2餐）
營會內容：
第一天 15:00：入營、互相認識、閃避球 / 躲避盤
第一天晚上：YMCA Hockey
第二天早上：攀樹/ 直立板
第二天下午：攀樹/ 直立板
第二天晚上：布袋球/ 匹克球
第三天早上：旋風球/ 地壺/ 圓網球
第三天下午：13:30 離營
體驗日期：8月12日至14日/ 8月20日至22日
體驗時間：（入營時間）第一日 15:00，（離營時間）第三日 13:30
立即預訂：請按此
【95 折】暑期主題營會「定向大挑戰」3 日2 夜連早、午、晚餐
KKday 優惠: 9 - 11 歲小童HK$1,682/2 晚，平均HK$841/晚（原價HK$1,770/2晚）
費用包含：包括營費、營衣2件、膳費、程序費及一年少年會友會藉
- 暑期主題營會「定向大挑戰」營會活動：黑夜尋寶、團隊合作建立遊戲／教導地圖上知識、城市定向、大食會彩沙瓶製作，目的是透過不同的合作活動，增加人與人之間的交流，提升小童與他人合作的能力以及在城市穿梭完成任務，享受跑跳之樂。
- 入住16人團體營舍兩晚
- 膳食包括早餐（2餐）、午餐（2餐）、晚餐（2餐）
營會內容：
第一天15:00：入營、破冰活動/ 互相認識
第一天晚上：黑夜尋寶
第二天早上：團隊合作建立遊戲，教導地圖上知識
第二天下午：城市定向
第二天晚上：大食會
第三天早上：彩沙瓶製作
第三天13:30：離營
立即預訂：請按此
烏溪沙青年新村｜暑期主題營會
體驗日期：8月28日至30日
體驗時間：（入營時間）第一日 15:00，（離營時間）第三日 13:30
地址：新界沙田馬鞍山鞍駿街 2 號 - 烏溪沙青年新村