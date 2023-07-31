暑假好去處│現崇山商場「夏日海洋世界」 展開「環保x藝術」之旅

近年氣候危機不斷加劇，氣溫每上升一度，海洋生物都會受影響，連鎖效應下威脅整個海洋自然生態，為喚醒公眾對海洋生態及環境保育的關注，位於黃大仙的現崇山商場將於即日起至8月期間，化身成「夏日海洋世界」，為一家大細提供一站式的多元學習玩樂體驗，一同展開一個好玩又富有教育意義的「環保x藝術」之旅！商場將與環保藝術家彭淑儀合作，為父母及小朋友提供連串海洋環保藝術主題活動，當中包括以家居廢棄物變身而成的海洋主題環保裝置、綠惜創意工作坊──療癒海洋瓶工作坊、彩色珊瑚礁等，以提升大人及小孩的環保意識。
海洋主題環保裝置
由環保藝術家彭淑儀設計，以日常家居廢棄物創作出不同形態及色彩繽紛的珊瑚礁，期望用藝術來喚醒市民對環境保育及海洋生態問題的關注，一家大細可以在裝置前盡情打卡留倩影。
日期：即日起至 8月27日
地點：現崇山商場1/F平台
綠惜創意工作坊之彩色珊瑚礁
利用日常生活不顯眼的廢棄物如雞蛋紙盒，蔬果托盤及蔬果網等，善用它們的顏色及形態製造出色彩繽紛的珊瑚礁和魚仔，令小朋友更加珍惜海洋生態。
日期：2023年8月12日及8月20日
時間：2pm – 4pm (每節45分鐘，共2節)
名額：16名
報名費：港幣$50 (上載現崇山商場教育商戶之三個月內有效單據，即可以半價參加)
參加者於活動當天於商場餐飲商戶以電子消費滿港幣$100或以上，出示即日單據連同對應之電子貨幣付款存根，即可獲贈$20餐飲優惠券2張。(參加者須在當天活動結束前出示收據以換取$20優惠券)