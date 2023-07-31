熱門搜尋:
西貢鯨魚 楊貫一 微辣 三隧分流 動漫節2023 李玟 銀色債券 圍方 C觀點 網上熱話 謝雪心 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 減肥 姜濤
返回
生活
2023-07-31 17:16:18

暑假好去處│現崇山商場「夏日海洋世界」 展開「環保x藝術」之旅

分享：
環保藝術家彭淑儀以日常家居廢棄物創作出不同形態及色彩繽紛的珊瑚礁。

環保藝術家彭淑儀以日常家居廢棄物創作出不同形態及色彩繽紛的珊瑚礁。

近年氣候危機不斷加劇，氣溫每上升一度，海洋生物都會受影響，連鎖效應下威脅整個海洋自然生態，為喚醒公眾對海洋生態及環境保育的關注，位於黃大仙的現崇山商場將於即日起至8月期間，化身成「夏日海洋世界」，為一家大細提供一站式的多元學習玩樂體驗，一同展開一個好玩又富有教育意義的「環保x藝術」之旅！商場將與環保藝術家彭淑儀合作，為父母及小朋友提供連串海洋環保藝術主題活動，當中包括以家居廢棄物變身而成的海洋主題環保裝置、綠惜創意工作坊──療癒海洋瓶工作坊、彩色珊瑚礁等，以提升大人及小孩的環保意識。

海洋主題環保裝置

由環保藝術家彭淑儀設計，以日常家居廢棄物創作出不同形態及色彩繽紛的珊瑚礁，期望用藝術來喚醒市民對環境保育及海洋生態問題的關注，一家大細可以在裝置前盡情打卡留倩影

日期：即日起至 827

地點：現崇山商場1/F平台

海洋主題環保裝置 海洋主題環保裝置 海洋主題環保裝置 海洋主題環保裝置 海洋主題環保裝置 海洋主題環保裝置

綠惜創意工作坊之彩色珊瑚礁

利用日常生活不顯眼的廢棄物如雞蛋紙盒，蔬果托盤及蔬果網等，善用它們的顏色及形態製造出色彩繽紛的珊瑚礁和魚仔，令小朋友更加珍惜海洋生態。

日期：2023812日及820

時間：2pm – 4pm (每節45分鐘，共2)

名額：16

報名費：港幣$50 (上載現崇山商場教育商戶之三個月內有效單據，即可以半價參加)

參加者於活動當天於商場餐飲商戶以電子消費滿港幣$100或以上，出示即日單據連同對應之電子貨幣付款存根，即可獲贈$20餐飲優惠券2張。(參加者須在當天活動結束前出示收據以換取$20優惠券)

報名方法：https://forms.gle/wj31dQETMxqsyWSf6

綠惜創意工作坊之彩色珊瑚礁 綠惜創意工作坊之彩色珊瑚礁
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受