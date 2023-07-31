暑假好去處│現崇山商場「夏日海洋世界」 展開「環保x藝術」之旅

近年氣候危機不斷加劇，氣溫每上升一度，海洋生物都會受影響，連鎖效應下威脅整個海洋自然生態，為喚醒公眾對海洋生態及環境保育的關注，位於黃大仙的現崇山商場將於即日起至8月期間，化身成「夏日海洋世界」，為一家大細提供一站式的多元學習玩樂體驗，一同展開一個好玩又富有教育意義的「環保x藝術」之旅！商場將與環保藝術家彭淑儀合作，為父母及小朋友提供連串海洋環保藝術主題活動，當中包括以家居廢棄物變身而成的海洋主題環保裝置、綠惜創意工作坊──療癒海洋瓶工作坊、彩色珊瑚礁等，以提升大人及小孩的環保意識。

海洋主題環保裝置

由環保藝術家彭淑儀設計，以日常家居廢棄物創作出不同形態及色彩繽紛的珊瑚礁，期望用藝術來喚醒市民對環境保育及海洋生態問題的關注，一家大細可以在裝置前盡情打卡留倩影。

日期：即日起至 8月27日

地點：現崇山商場1/F平台