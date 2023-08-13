暑假好去處│「綠遊‧太和」宣揚向大眾環保信息 舉辦綠色工作坊 鼓勵實踐低碳生活

大埔太和廣場首次與人氣插畫師Kazy Chan合作，推出「綠遊‧太和」企劃，以繪本畫風畫出創意場景，呼籲大眾支持低碳生活。活動期間，太和廣場將舉辦多個綠色工作坊，並提供獨家設計的「綠遊遊摺疊傘連防水袋」換領禮品。此外，為鼓勵大眾實踐低碳生活，特意發掘「綠遊步道」，完成步行任務即可換領McDonald's新地筒！ 暑假好去處│ 3 米高「炫彩玻璃溫室」登場 五大綠意主題打卡點宣揚環保信息 「綠遊‧太和」以大埔區內綠色生活為主題，以清新可愛的繪本畫風創作出綠意盎然的藝術作品，向大眾展示多項綠色生活習慣，激發大眾實踐可持續的低碳生活方式，攜手為地球環境出一分力。商場設置了多個必影打卡位，由太和港鐵站出來，即可見西翼扶手電梯方向的「綠悠壁畫樓梯」，綠色手繪插畫充滿療癒動感。在太和廣場東翼的不同角落則有其他隱藏的綠意生活藝術品，包括多幅以低碳及可持續發展為題的畫作藝術廊。藝術廊旁邊設有巨大的「綠遊步道」打卡路線圖，向大家推介大埔多個綠遊景點，鼓勵大眾以單車出行，實踐低碳生活。東翼的戶外空間展出高達3米的「炫彩玻璃溫室」，溫室種植各色青草植物打造綠意空間，為大家提供不同的清新打卡場景。