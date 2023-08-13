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2023-08-13 19:26:10

暑假好去處│「綠遊‧太和」宣揚向大眾環保信息 舉辦綠色工作坊 鼓勵實踐低碳生活

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暑假好去處│「綠遊‧太和」宣揚向大眾環保信息 舉辦綠色工作坊 鼓勵實踐低碳生活

暑假好去處│「綠遊‧太和」宣揚向大眾環保信息 舉辦綠色工作坊 鼓勵實踐低碳生活

大埔太和廣場首次與人氣插畫師Kazy Chan合作，推出「綠遊‧太和」企劃，以繪本畫風畫出創意場景，呼籲大眾支持低碳生活。活動期間，太和廣場將舉辦多個綠色工作坊，並提供獨家設計的「綠遊遊摺疊傘連防水袋」換領禮品。此外，為鼓勵大眾實踐低碳生活，特意發掘「綠遊步道」，完成步行任務即可換領McDonald's新地筒

暑假好去處│3米高「炫彩玻璃溫室」登場  五大綠意主題打卡點宣揚環保信息

「綠遊‧太和」以大埔區內綠色生活為主題，以清新可愛的繪本畫風創作出綠意盎然的藝術作品，向大眾展示多項綠色生活習慣，激發大眾實踐可持續的低碳生活方式，攜手為地球環境出一分力。商場設置了多個必影打卡位，由太和港鐵站出來，即可見西翼扶手電梯方向的「綠悠壁畫樓梯」，綠色手繪插畫充滿療癒動感。在太和廣場東翼的不同角落則有其他隱藏的綠意生活藝術品，包括多幅以低碳及可持續發展為題的畫作藝術廊。藝術廊旁邊設有巨大的「綠遊步道」打卡路線圖，向大家推介大埔多個綠遊景點，鼓勵大眾以單車出行，實踐低碳生活。東翼的戶外空間展出高達3米的「炫彩玻璃溫室」，溫室種植各色青草植物打造綠意空間，為大家提供不同的清新打卡場景。

暑假好去處│太和廣場首次聯乘90後本地人氣插畫師 Kazy Chan，推出「綠遊‧太和」企劃，以清新色彩配合可愛卡通畫風，設計綠意滿盈的藝術作品。 暑假好去處│太和廣場首次聯乘90後本地人氣插畫師 Kazy Chan，推出「綠遊‧太和」企劃，以清新色彩配合可愛卡通畫風，設計綠意滿盈的藝術作品。 暑假好去處│太和廣場首次聯乘90後本地人氣插畫師 Kazy Chan，推出「綠遊‧太和」企劃，以清新色彩配合可愛卡通畫風，設計綠意滿盈的藝術作品。 暑假好去處│太和廣場首次聯乘90後本地人氣插畫師 Kazy Chan，推出「綠遊‧太和」企劃，以清新色彩配合可愛卡通畫風，設計綠意滿盈的藝術作品。 暑假好去處│呈現大埔的不同低碳生活場景的「快樂小花園」。 暑假好去處│呈現大埔的不同低碳生活場景的「快樂小花園」。 暑假好去處│呈現大埔的不同低碳生活場景的「快樂小花園」。 暑假好去處│「綠意藝術廊」展出多幅以低碳及可持續發展為題的畫作。 暑假好去處│「綠意藝術廊」展出多幅以低碳及可持續發展為題的畫作。 暑假好去處│「綠意藝術廊」展出多幅以低碳及可持續發展為題的畫作。 暑假好去處│巨大的「綠遊步道」打卡路線圖，向大家推介大埔多個綠遊景點。 暑假好去處│巨大的「綠遊步道」打卡路線圖，向大家推介大埔多個綠遊景點。 暑假好去處│「大埔環保生活圈」展示多項綠色生活習慣，以此激發大眾實踐環保生活方式。 暑假好去處│「大埔環保生活圈」展示多項綠色生活習慣，以此激發大眾實踐環保生活方式。 暑假好去處│「大埔環保生活圈」展示多項綠色生活習慣，以此激發大眾實踐環保生活方式。 暑假好去處│「大埔環保生活圈」展示多項綠色生活習慣，以此激發大眾實踐環保生活方式。 暑假好去處│３米高「炫彩玻璃溫室」在玻璃溫室內種植了一系列的青草植物。 暑假好去處│３米高「炫彩玻璃溫室」在玻璃溫室內種植了一系列的青草植物。 暑假好去處│３米高「炫彩玻璃溫室」在玻璃溫室內種植了一系列的青草植物。 暑假好去處│３米高「炫彩玻璃溫室」在玻璃溫室內種植了一系列的青草植物。

暑假好去處│參加「綠意周末工作坊」 投入簡約綠色文化 消費換領精美摺疊傘

太和廣場特意推出「綠意周末工作坊」，由專業導師指導，讓大眾親身體驗綠色生活的樂趣。工作坊提供多種環保手作，包括小盆栽、咖啡渣種植、咖啡渣扎染和咖啡渣手工皂等。 Link Up 會員只須消費滿指定金額，即可免費參加指定工作坊一次；會員亦可於太和廣場、大元商場或富善商場以電子消費滿指定金額，即可換領由Kazy Chan獨家設計的「綠遊遊摺疊傘連防水袋」一套，以此鼓勵大眾減少使用即棄雨遮膠套及配合領展支持環保理念。

暑假好去處│Link Up 會員任何連續3天以電子貨幣*累積淨消費滿300元或以上（憑不同商戶發出之有效機印發票正本最多3張），即可免費參加綠意周末工作坊一次。 暑假好去處│綠意周末工作坊詳情，名額有限，先到先得，換完即止。

暑假好去處│「綠遊任務 」大埔一日遊挑戰 打卡「綠遊步道」即賞免費新地筒

此次活動更推出了「綠遊任務」，Link Up會員只須透過手機應用程式內的獎賞任務，在指定「綠遊步道」路線上的景點報到，即可獲得獎章。指定景點包括太和廣場McDonald's、富善商場、大元商場、太和小靈山百年樹屋、完善公園及元洲仔自然環境保護研究中心，其中特別推介大埔具有百年歷史的隱世景點──百年樹屋，於太和廣場出發，步行20分鐘即可到達。只要集齊兩個獎章，即可換領McDonald's 新地筒電子換領券一張。除了參與「綠遊任務」，於太和廣場綠色商戶消費及使用電動車泊車，也可額外換領McDonald's新地筒電子換領券一張，進一步鼓勵大眾參與環保行動。

活動詳情請瀏覽https://www.linkhk.com/en/promotion/578?ppt=1

暑假好去處│於推廣期內，Link Up 會員由換領日起的任何連續5天內，於太和廣場、大元商場或富善商場以電子貨幣^累積淨消費滿1,500元或以上（憑同一商場不同商戶發出之有效機印發票*正本最多5張）並登記成為領展會員，即可換領「綠遊遊摺疊傘連防水袋」一把。 暑假好去處│Link Up會員參加「綠遊任務」，以Link Up手機應用程式於「綠遊步道」景點打卡報到，即可獲得獎章，集齊兩個獎章，即可換領McDonald's新地筒電子換領券一張。 暑假好去處│「綠遊步道」路線中的百年樹屋，於太和廣場出發，步行20分鐘即可到達。 暑假好去處│「綠遊步道」路線中的百年樹屋，於太和廣場出發，步行20分鐘即可到達。 暑假好去處│「綠遊步道」路線中的百年樹屋，於太和廣場出發，步行20分鐘即可到達。 暑假好去處│「綠遊步道」路線中的百年樹屋，於太和廣場出發，步行20分鐘即可到達。
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