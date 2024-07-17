暑假好去處｜荔枝角5,000呎室內射箭館 5大射箭課程+親子班 限時優惠95折

暑假必去親子好去處！荔枝角5,000呎室內射箭館「領先射箭」早前進行擴建，方便不同類型的射箭玩家，新手及進階學員都啱玩。更推出限時優惠，二人同行即享95折優惠。
荔枝角室內射箭館「領先射箭」位於荔枝角地鐵站，地理位置十分便利。新增場地A及場地B，方便不同類型的射箭玩家。其中場地A特別設計6條長達7米新手距離的靶道，主要提供初學者體驗及學習射箭基礎，對初次射箭留下美好的回憶。
場地B保留原有的12條長達18米符合標準距離的靶道，場內提供專業器材，例如反曲弓等進階射箭器材，適合經驗豐富的射箭人士。場地B則保留原有6個箭靶、12條長達18米符合標準距離的靶道，適合進階學員及公眾團體包場。
場地保留儲物區及休憩區，亦有各種射箭用品，供學員購買；同時教練用心安排課程，為不同年齡層的學員調整課程内容，除了分設兒童班（純兒童／親子同樂）之外，更有5個不同程度的課程可供選擇。更特設擺放了大量桌遊的休息區。會員們可以隨意取來在休息區暢玩。
限時優惠課堂激賞高達95折／即減$100
優惠即日起至8月31日，參加首堂射箭體驗班，2人同行及追蹤Instagram可享95折優惠；反曲弓基礎班即減$100折扣，星期六、日及公眾假期皆可使用。優惠詳情需透過WhatsApp號碼9848 3360報名登記。