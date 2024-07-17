暑假好去處｜荔枝角5,000呎室內射箭館 5大射箭課程+親子班 限時優惠95折

暑假必去親子好去處！荔枝角5,000呎室內射箭館「領先射箭」早前進行擴建，方便不同類型的射箭玩家，新手及進階學員都啱玩。更推出限時優惠，二人同行即享95折優惠。

荔枝角室內射箭館「領先射箭」位於荔枝角地鐵站，地理位置十分便利。新增場地A及場地B，方便不同類型的射箭玩家。其中場地A特別設計6條長達7米新手距離的靶道，主要提供初學者體驗及學習射箭基礎，對初次射箭留下美好的回憶。

場地B保留原有的12條長達18米符合標準距離的靶道，場內提供專業器材，例如反曲弓等進階射箭器材，適合經驗豐富的射箭人士。場地B則保留原有6個箭靶、12條長達18米符合標準距離的靶道，適合進階學員及公眾團體包場。