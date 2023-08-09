暑假好去處│「裕民坊夏日恐龍企劃」３大恐龍打卡位 必玩6米高恐龍滑梯彈彈床/ 6米長三角龍架勢登場/見面會近距離跟恐龍打卡

一眾恐龍迷注意！今個夏天，YM²裕民坊邀請大家一同穿越時空，回到史前世界，展開一場恐龍探索之旅！由8月4日至8月31日，YM²裕民坊將會舉辦「裕民坊夏日恐龍企劃」，不同恐龍將會穿梭商場，特別推介恐龍打卡位，包括４米長的暴龍及８米高的長頸龍將會震撼登場。另外，喜歡跑跑跳跳的小朋友必玩６米高恐龍滑梯彈彈床，體驗從高處一瀡而下的刺激快感。在周末期間，龐大三角龍亦會跟大家會面，恐龍迷可以近距離跟它拍照。

暑假好去處│ ３大恐龍打卡位 必影推介８米高長頸龍架勢登場

恐龍冒險之旅由商場大門正式展開，歡迎大家一同勇闖「龍」門。張開大口的恐龍於UG大堂歡迎大家，大膽的你不妨走進恐龍口拍出搞鬼的照片！另外一條長達４米的暴龍亦會棲身於商場L1裕民里中，等待各位「獵物」光臨，暴龍體型及頭驢巨大，其極大的鋸齒狀牙齒亦是其獨特象徵，暴龍造工非常仔細，相當逼真。另外還有兩條８米高的長頸龍亦會在L3花園平台震撼登場，長頸龍屬於草食性恐龍，其特點是極長的頸部，今個夏天一起來尋找恐龍的足跡。