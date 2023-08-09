暑假好去處│「裕民坊夏日恐龍企劃」３大恐龍打卡位 必玩6米高恐龍滑梯彈彈床/ 6米長三角龍架勢登場/見面會近距離跟恐龍打卡

一眾恐龍迷注意！今個夏天，YM²裕民坊邀請大家一同穿越時空，回到史前世界，展開一場恐龍探索之旅！由8月4日至8月31日，YM²裕民坊將會舉辦「裕民坊夏日恐龍企劃」，不同恐龍將會穿梭商場，特別推介恐龍打卡位，包括４米長的暴龍及８米高的長頸龍將會震撼登場。另外，喜歡跑跑跳跳的小朋友必玩６米高恐龍滑梯彈彈床，體驗從高處一瀡而下的刺激快感。在周末期間，龐大三角龍亦會跟大家會面，恐龍迷可以近距離跟它拍照。
暑假好去處│３大恐龍打卡位 必影推介８米高長頸龍架勢登場
恐龍冒險之旅由商場大門正式展開，歡迎大家一同勇闖「龍」門。張開大口的恐龍於UG大堂歡迎大家，大膽的你不妨走進恐龍口拍出搞鬼的照片！另外一條長達４米的暴龍亦會棲身於商場L1裕民里中，等待各位「獵物」光臨，暴龍體型及頭驢巨大，其極大的鋸齒狀牙齒亦是其獨特象徵，暴龍造工非常仔細，相當逼真。另外還有兩條８米高的長頸龍亦會在L3花園平台震撼登場，長頸龍屬於草食性恐龍，其特點是極長的頸部，今個夏天一起來尋找恐龍的足跡。
暑假好去處│小朋友盡情放電！必玩６米高恐龍滑梯彈彈床
除了可以跟恐龍打卡之外，商場L1中庭將設有兩組恐龍滑梯遊樂設施，包括高達6米及3米的充氣恐龍滑梯彈彈床，小朋友可以一齊盡情彈跳，無拘無束地放電，發放歡樂氣氛。小朋友可以在恐龍彈彈床之中肆意穿梭，自命身手不凡的小朋友，可以挑戰自己的攀爬力及膽量，走到滑梯高處一瀡而下，刺激感滿分！凡於YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿HK$200，即可換領充氣恐龍滑梯彈彈床入場證一張，盡情瘋玩15分鐘，定必讓一眾小朋友度過一個開心又滿足的夏日暑假，留下快樂回憶！
暑假好去處│三角龍周日限定見面會 零距離跟史前動物接觸
而在周日期間，一條6米長的三角龍將會在YM²裕民坊UG公眾休憩廣場、L3 花園平台及商場對出的觀塘市中心重建計劃（臨時活動空間）與大家見面，龐大的三角龍氣勢十足，歡迎大家近距離接觸及拍照，機會難得，費用亦全免，一眾恐龍迷絕對不能錯過。
3大恐龍打卡位
日期：即日起至8月31日
時間：恐龍頭及暴龍：10am – 10pm；長頸龍：12nn – 8pm
地點：恐龍頭：YM²裕民坊UG大堂；暴龍（4米長）：YM²裕民坊L1裕民里；長頸龍（8米高）：YM²裕民坊L3花園平台
三角龍見面會
日期：2023年8月13日 、8月20日及8月27日（星期日）
地點：YM²裕民坊UG公眾休憩廣場及L3 花園平台；觀塘市中心重建計劃（臨時活動空間）
詳情：活動詳情將稍後於YM²裕民坊網站、Facebook及Instagram專頁公佈，同時亦將就著不同天氣或會適時更新安排，請密切留意，緊貼最新動向！
充氣恐龍滑梯彈彈床
日期：即日起至8月31日
時間：12nn – 8pm
地點：YM²裕民坊L1中庭
參加辦法：凡於YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿HK$200*（最多2間不同商戶），即可換領「充氣滑梯彈彈床」即日入場證一張，任玩15分鐘。*消費滿HK$250，更可換領「充氣滑梯彈彈床」及「恐龍藝術工作坊」即日入場證各一張。名額有限，先到先得。