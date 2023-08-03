暑假好去處│西貢及西九親子一日遊 西貢風味8道菜鮑魚海鮮午餐+故宮博物館門票 低至$98/位

西貢及西九親子一日遊，由九龍塘出發專車接送到西貢及西西九文化區遊玩，一口氣遊覽於西貢到訪西貢火山探知館及體驗傳統茶粿體驗製作班，品嚐西貢風味海鮮餐，再到故宮博物館欣賞珍貴文物。
暑假好去處│西貢火山探知館
現今的香港沒有火山災害，堪稱福地。不過，一億四千萬年前的情況卻截 然不同！當時曾經發生極度猛烈的火山爆發。展品內容包括全球和香港的六角形岩柱及其形 成過程、火山學的基本知識、火山構造、火山噴發方式、板塊邊界類型，以及來自世界各地 不同火山的岩石標本和香港地質公園景點介紹等。
暑假好去處│傳統茶粿體驗製作班
齊齊動起來，親手製作清明年代違流下來的客家傳統小食──茶粿。
暑假好去處│故宮博物館
香港故宮文化博物館展示九百多件來自故宮博物院的珍貴文物，不少都是首次於香港公開展出。當中部分藏品更是從未對外公開展出。博物館亦定期舉辦有關中國文化藝術的特別展覽，以及來自世界各地的藝術珍品。
暑假好去處│西貢風味8道菜鮑魚海鮮午餐
包括白灼海生蝦、豉椒炒活蜆、果皮蒸 鮑魚、清蒸海上鮮、招牌鹽焗雞、蒜蓉蒸茄子、清炒時令菜、揚州炒飯。（菜式按餐廳實際供應情況）
暑假好去處│行程詳情：
09:30 九龍塘集合
10:15 西貢火山探知館
11:00 傳統茶粿體驗製作班（扣除活動成本後，將用作推廣文化保育用途）
12:00 西貢風味海鮮餐
14:00 故宮博物館（包基本門票，價值 HK$50/位）
14:30 西九文化區解散（自由活動）
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團費包括：車費、8 道菜鮑魚海鮮午餐、傳統茶粿體驗製作班、故宮博物館門票、平安保險， 免收導遊費
優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/148874?cid=13367
優惠詳情：
預訂日期：2023年8月4日15:00至8月10日23:59
出發日期：2023年8月19、20、26、27 日
參加年齡：6歲或以上