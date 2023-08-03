暑假好去處│西貢及西九親子一日遊 西貢風味8道菜鮑魚海鮮午餐+故宮博物館門票 低至$98/位

西貢及西九親子一日遊，由九龍塘出發專車接送到西貢及西西九文化區遊玩，一口氣遊覽於西貢到訪西貢火山探知館及體驗傳統茶粿體驗製作班，品嚐西貢風味海鮮餐，再到故宮博物館欣賞珍貴文物。

暑假好去處│西貢及西九親子一日遊，由九龍塘出發專車接送到西貢及西西九文化區遊玩。

暑假好去處│西貢火山探知館

現今的香港沒有火山災害，堪稱福地。不過，一億四千萬年前的情況卻截 然不同！當時曾經發生極度猛烈的火山爆發。展品內容包括全球和香港的六角形岩柱及其形 成過程、火山學的基本知識、火山構造、火山噴發方式、板塊邊界類型，以及來自世界各地 不同火山的岩石標本和香港地質公園景點介紹等。

暑假好去處│傳統茶粿體驗製作班

齊齊動起來，親手製作清明年代違流下來的客家傳統小食──茶粿。

暑假好去處│故宮博物館

香港故宮文化博物館展示九百多件來自故宮博物院的珍貴文物，不少都是首次於香港公開展出。當中部分藏品更是從未對外公開展出。博物館亦定期舉辦有關中國文化藝術的特別展覽，以及來自世界各地的藝術珍品。

暑假好去處│西貢風味 8 道菜鮑魚海鮮午餐

包括白灼海生蝦、豉椒炒活蜆、果皮蒸 鮑魚、清蒸海上鮮、招牌鹽焗雞、蒜蓉蒸茄子、清炒時令菜、揚州炒飯。（菜式按餐廳實際供應情況）