暑假好去處 | 運動消閒博覽大玩動靜皆宜互動體驗 零食世界逾千款小零食大滿足

今年7月除了期待已久的香港書展，運動消閒博覽和零食世界亦將會同期舉行。三展結合美食、文化和戶外消閒等元素，一張門票即可盡享閱讀、消閒及選購零食的樂趣，一次過滿足睇買玩。而今屆香港運動消閒博覽和零食世界一如既往，精選多款運動消閒產品及體驗，以及世界各地特色零食，讓男女老幼也能同樂。 運動消閒博覽設八大主題區 多元化互動體驗動靜皆宜 運動消閒博覽設八大主題區，包括運動大本營、攝影世界、戶外體驗、棋樂無窮、健康·健身、學遊天地、手作市集和日本館。不但會展示多款運動、消閒產品及服務，更匯聚探索互動體驗，讓大眾更喜動。今年「運動大本營」區特設有多項免費試玩活動，包括有挑戰者電娛媒體有限公司帶來的電競賽車比賽及體驗區、香港棍網球總會的棍網球示範和體驗、展翅飛行學會的免費飛行模擬器體驗和GreenLive Enterprises Limited的哥爾夫球模擬器，無論大人，還是小朋友都能從中發掘更多運動新樂趣。 除了運動體驗，博覽設有攝影工作坊、桌遊、競技疊杯等多元化體驗。一眾攝影愛好者絕對不容錯過「攝影世界」區，現場將會展示多款專業攝影器材和相機產品，包括全球首創 F2 光圈無反相機高倍數變焦鏡及柯達菲林相機。

部分焦點活動和星級分享: 7月22日 (星期五) 香港花式足球員馬偉澄：花式足球表演教室 香港男子棒球隊成員梁皓男及香港女子棒球隊成員梅詠祺：體育人生星級分享－星級棒球教室 7月24日 (星期日) 劍樂會i-fencing教練和學員：體育人生星級分享－劍擊運動示範 香港職業賽車手歐陽若曦及香港電競賽車手周天浩：與冠軍賽車運動員談電競賽車及身心發展 7月25日 (星期一) 香港棍網球總會：棍網球示範及體驗

日本館旅行「止癮」 設特色打卡點兼大送豐富禮物 另一焦點展區為一直深受歡迎的「日本館」，本年有日本國家旅遊局(JNTO)和9個日本地區及縣市參展，亦特設日本熱點地圖，讓入場人士從中選出專屬自己的日本深度遊路線，如喜愛自然景色，便可以選擇「富士山露營打卡區」，在富士山腳下拍照留念，享受營火樂趣，還可以參與小遊戲，贏得逾100份由各縣送出的豐富禮品或福袋。

此外日本各縣將舉辦多個講座講解日本文化並設置多個打卡位，如石川縣將會介紹特色嫁妝「花嫁暖簾」（門簾），並設日本JR金澤站和「花嫁暖簾號」觀光列車的場景打卡點，讓大家瞬間猶如飛了轉「家鄉」。日本四大出版社之一角川集團（KADOKAWA CORPORATION）也會介紹當地文化特色及日本暢銷書籍和雜誌。多個縣市將帶來吉祥物，於現場大派免費精品。若喜愛日本文化，就必定要去一趟「日本館」旅行止癮！ 零食世界再度登場 設六大主題區 雲集全球特色零食 「零食世界」如去年一樣設六大主題區，分別為「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，共搜羅逾1,200款世界各地的人氣零食，讓入場人士品嚐到不同風味小食。 有見疫情下不少人暫時無法旅遊，「環球零食」區集世界各地的特色零食於一身，滿足大家去旅行，盡情購買「手信」的心，包括由名古屋直送的雜錦蝦餅、山政小山園抹茶之里蛋卷、台灣必買伴手禮團時酥脆魚骨、陳允宝泉土鳳梨酥和武松殿肉鬆餅等。 小食款式林林總總 總有一款滿足你口味 延續昔日味道與情懷，「懷舊零食」區有著本地百年品牌甄沾記的椰子糖及椰子雪糕、超過 70 年歷史的趣香牌趣香蝦子花生和有30年歷史兼香港生產的蝴蝶牌精選果仁零食；而喜歡酥脆可口的零食，便可以到「派對時光」展區購買Cheesepop芝士脆脆、蝦米工坊蝦餅和Mr P爆谷等；當然亦有為追求健康口味而設的「健康滋味」區，有希臘Nuts 'N Nuts粉紅岩鹽開心果、Green Common純素朱古力薄薄脆片等。另外「Snack Bar」更有售多間本地自家製作的手工零食產品。

喜歡甜入心的味道，則可以在「朱古力及糖果工房」找到德國熊仔軟糖專門店 Bears & Friends多款口味和得意造型的軟糖，以及來自美國芝加哥的Garrett爆谷。現場更有 Papabubble西班牙手工糖製作示範，購買美食同時，體驗製作零食的樂趣。