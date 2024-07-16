暑假好去處｜海洋公園酒店全新熊貓主題住宿 參加週年慶有機會贏住宿/下午茶

暑假來臨，正是全家出遊的好時機，享受親子時光！香港富麗敦海洋公園酒店為慶祝兩周年，特別推出全新吉祥物熊貓富富主題住宿，住宿體驗包括小小冒險家準備的小禮包、親子創作坊，讓大小客人盡情享受海畔假期。更可參加週年慶，贏取富富熊貓主題住宿、二人下午茶等精彩禮遇，即睇內文了解詳請！
香港富麗敦海洋公園酒店今夏特別推出吉祥物熊貓富富主題住宿，以全新體驗迎接周年誌慶的大日子。每晚僅需港幣2,068元起，讓各位走進尋樂國度，共享歡樂時光。住宿體驗更包括酒店匠心為一眾小小冒險家精心設計的小禮包，一系列驚喜內含「富富熊貓的精彩假日保溫杯」、「陽光下的富富熊貓速乾毛巾」、「富富與麗麗的冒險旅程精緻胸針」一套，以及「富富熊貓的難忘旅程」索繩背包。入住期間，大小客人還可以參加免費富富熊貓毛公仔T恤創作坊，發揮無限創意。此外，還可以以港幣528元享用富富熊貓主題下午茶，讓這次住宿體驗更加甜蜜難忘。
主題住宿精選禮遇包括：
- 每日早餐適用於兩位成人及一位兒童
- 富富熊貓毛公仔T恤創作坊
- 「童」尋喜悅冒險家禮包
- 「富富熊貓的精彩假日保溫杯」
- 「陽光下的富富熊貓速乾毛巾」
- 「富富與麗麗的冒險旅程精緻胸針」一套
- 「富富熊貓的難忘旅程」索繩背包
- 以港幣 528 元享用富富熊貓主題下午茶，讓住宿體驗甜蜜昇華
條款及細則：請參考官網
致電 +852 2166 7300 或電郵 至 [email protected] 查詢及預訂。
訂房詳情：請按此
酒店週年誌慶社交媒體活動
7月18日至8月16日期間，參加酒店週年誌慶社交媒體活動，贏取富富熊貓主題住宿、二人下午茶、或其他精彩禮遇！
為慶祝兩週年，酒店將隆重推出週年誌慶社交媒體活動，客人只需於Facebook 及 Instagram專頁活動帖文下，以20字或以下回答您最希望與誰分享您的熊貓富富主題住宿體驗及原因，即有機會贏取主題客房住宿計劃一晚或其他精彩禮遇。酒店評審團將選出六則最有創意的分享，並按排名頒發獎項。
大獎(一位)得獎者可免費獲得富富熊貓主題客房住宿計劃一晚
第二名(二位)得獎者可免費獲贈富富熊貓主題二人下午茶
第三名(三位)得獎者可免費獲贈富富熊貓主題精美禮品一份
條款及細則：請參考官網
富麗敦海洋公園酒店星耀廊 全新仲夏蜜語下午茶
為迎接活力仲夏，星耀廊於即日起至2024年8月31日，推出全新「仲夏蜜語下午茶」，以港幣668元起(供兩位用)，細味一系列時令水果入饌的鹹甜美點，讓您徜徉在陽光與海灘的魅力中，品味清新輕盈的夏日滋味，犒賞味蕾！
「仲夏蜜語下午茶」以三層銀架呈上，包含日式香煎芝麻吞拿魚、仲夏凍蝦配魚子醬、西班牙火腿配蜜瓜等鹹點，以及多款精緻甜點包括西瓜水泡造型慕絲、小紅鶴和經典英式鬆餅。
立即預訂：請按此
仲夏蜜語下午茶
供應日期：由即日起至 2024 年 8 月 31 日
供應時間：下午 3 時至 5 時 30 分
地點：星耀廊 (一樓)