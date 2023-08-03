暑假好去處│香港樂高®探索中心進入天馬行空的夢境世界 投入全新4D動感體驗

香港樂高®探索中心由即日起正式推出4D動感體驗以及更多限定主題活動，讓大小朋友一同拼砌獨一無二的樂高®夢境生物並完成各項任務。成功完成所有挑戰後，賓客將獲得限量樂高® DREAMZzz™ ID。一系列主題活動更包括全新打卡裝置以及迷你天地®捉迷藏，為賓客帶來更多驚喜。

暑假好去處│由即日起，是時候到香港樂高®探索中心投入全新樂高® DREAMZzz™ 4D動感體驗，並透過各樣新奇刺激的活動發揮無限創意，讓夢想飛翔。

暑假好去處│完成所有任務 成為認證追夢者

任務一：

發揮團隊精神戰友是完成任務不可或缺的重要一環，與勇敢無比的Mateo和Izzie自拍，並共同探索神秘夢境世界，留下難忘回憶。

任務二：

提升專注力有五隻來自夢境世界的生物意外逃脫並躲藏於迷你天地®，立即找到它們並破解隱藏信息揭示密語。

仼務三：

獲取創作靈感從全新DREAMZzz™ 4D動感體驗電影中探索千變萬化的夢境世界——跟Mateo與Izzie運用想象力通過重重難關，投入刺激驚險的冒險之旅，將好玩心情推至最高峰。

仼務四：

揮灑創意挑選其中一個生物以及代步工具，與家人發揮無窮創造力將兩者結合，並成功製作夢幻生物。完成所有任務後，前往樂高®創意工作室領取ID（數量有限，送完即止。），成為認證追夢者。